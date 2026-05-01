「育む、やり遂げる力」ロジカ式オンライン校が新たに開校

株式会社ロジカ・エデュケーション（本社：大阪府池田市、代表取締役CEO：関 愛、以下「ロジカ式」）は、2026年5月より、新たに「ロジカ式オンライン校」を開校します。



今回開校するオンライン校は、これまでの運営で得た知見に加え、保護者や生徒の声をもとに設計した新しい学びの場です。家庭で無理なく続けやすいオンライン学習でありながら、ロジカ式が創業以来大切にしてきた教育理念を、より深く実現できる形へと進化させました。

ロジカ式教育が育む力

ロジカ式教育が大切にしているのは、子どもたちが将来社会に出たときに必要となる

・粘り強くやり遂げる力

・自分の考えを相手に伝える力

・周囲と協力しながら課題を進める力

といった社会人基礎力を育むことです。

これらはAI時代においても変わらず求められる人間ならではの力です。

ロジカ式サイクル

ロジカ式の教育は、目先の学習成果だけを追うものではありません。将来の夢や目標を見据えながら、長期的・中期的・短期的な目標を立て、その達成度を確認し、必要に応じて見直していく「ロジカ式サイクル」を大切にしています。この積み重ねによって、子どもたちは自分で考え、自分で決め、最後まで取り組む姿勢を少しずつ身につけていきます。

授業では、コミュニケーショントレーニングから始まり、フィードフォワード、タイピング、プログラミング、振り返りへと進みます。この一連の流れを通して、子どもたちは思考力、表現力、問題解決力を段階的に伸ばしていきます。プログラミングそのものを学ぶだけではなく、学びの過程そのものが、社会人基礎力を育てる設計になっていることが、ロジカ式の大きな特長です。



「ロジカ式教育」とは

ロジカ式オンライン校の特長

1．すべての授業を完全マンツーマンで実施

新たに開校するオンライン校では、この教育理念をより確実に届けるため、すべての授業を1対1の完全マンツーマン指導で実施します。一人ひとりの理解度や個性、ペースに合わせて指導することで、わからないまま授業が進んでしまうことを防ぎ、安心して学び続けられる環境を整えました。子どもが自分の考えを言葉にする機会も増えるため、伝える力や主体性も育まれやすくなります。



2．集中しやすく、学びの密度を高める50分授業

授業時間は1コマ50分とし、子どもたちが集中しやすく、かつ学びの密度も保ちやすい時間設計を採用しました。短すぎず長すぎないちょうどよい長さの中で、楽しく学びながら達成感を得られる構成を目指しています。学習を継続するうえで大切なのは、無理に続けさせることではなく、子ども自身が前向きに取り組めることだと考えているためです。



3．家庭の予定に合わせやすい3つの受講コース

受講コースは、月8コマ、月6コマ、月4コマの3種類に統一しました。家庭の予定や他の習い事とも両立しやすい形とし、生活スタイルに合わせて柔軟に受講しやすい設計にすることで、保護者にとっても続けやすい学びの環境を実現します。



【柔軟な受講スタイルに対応】

毎週受講は必須ではありません。 例：隔週で2コマずつ受講し、月4コマとする形も可能です。

4．小さな成功体験を積み重ねるスモールステップ式カリキュラム

ロジカ式パワードリルを活用したスモールステップ式のカリキュラムにより、子どもが小さな成功体験を積み重ねながら成長できる仕組みを整えています。少しずつ「できた」を積み上げることで、自信が生まれ、挑戦する意欲や粘り強さへとつながっていきます。ロジカ式が重視する「やり遂げる力」は、このような日々の成功体験の連続から育まれていきます。



「ロジカ式パワードリル」の詳細はこちら

5．保護者との連携を支えるコミュニケーション環境

新オンライン校では、コミュニケーションアプリ「Comiru」を導入し、受講状況の把握や各種連絡をよりスムーズに行えるようにします。家庭と教室がつながることで、子どもの成長をともに支える環境を整え、保護者にとっても安心感のあるサービスを目指します。







代表コメント

株式会社ロジカ・エデュケーション 代表取締役CEO 関 愛

私たちが大切にしているのは、子どもたちが将来社会に出たときに、本当に必要とされる力を育むことです。知識や技術だけでなく、やり遂げる力、自分の考えを伝える力、仲間と協力する力は、どんな時代でも子どもたちの人生を支える土台になると考えています。

今回のオンライン校は、そうした理念を、より多くのご家庭に、より続けやすい形で届けるために立ち上げました。便利さだけではなく、教育としての本質を大切にした学びの場として、一人ひとりの未来に寄り添ってまいります。

ロジカ式オンライン校 概要

名称：ロジカ式オンライン校

開校時期：2026年5月

内容：オンラインによるマンツーマン指導

対象：小学生・中学生・高校生

コース：月8コマ、月6コマ、月4コマ

特長：完全1対1指導、50分授業、スモールステップ式カリキュラム、Comiru導入による保護者連携強化





ロジカ式について

・商号 ： 株式会社ロジカ・エデュケーション

・代表者： 代表取締役CEO 関 愛

・所在地：大阪府池田市菅原町3-1 ステーションN 107

・設立 ： 2018年11月12日

・事業内容： 教材開発、プログラミング教室FC、DXリスキリング研修、AIサービス開発

・資本金： 1億590万円

・TEL ： 072-752-8607

・URL ： https://logica-ed.com/

https://logica.education/