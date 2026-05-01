株式会社oriburu、複数領域におけるSEO・コンテンツ戦略を実施

株式会社oriburu（本社：東京都、代表者：近藤晃生）は、住宅トラブルメディアおよび美容サロンにおいて、SEO戦略およびコンテンツ設計の導入を実施したことをお知らせいたします。

■対象サイト

・住まいトラブル解決ナビ

https://sumai-trouble-navi.com/

・株式会社RAVIE（髪質改善専門店）

https://ravie.jp/

■取り組み概要

本取り組みでは、

それぞれ異なる業界において、

・住宅トラブル（緊急ニーズ）

・美容（悩み・比較検討ニーズ）

という検索ユーザーの行動特性を分析し、

検索意図に最適化されたコンテンツ設計を実施しました。

これにより、ユーザーが求める情報へスムーズに到達し、

問い合わせ・来店へ自然に繋がる導線を構築しています。

■取り組みのポイント

◆ SEOに基づく記事構成設計

・検索需要の高いキーワードを起点に記事テーマを設計

（例：給湯器故障／雨漏り修理／髪質改善／縮毛矯正 など）

・検索意図に応じたタイトル設計

・見出し構造の最適化

・専門性・信頼性・透明性を重視したコンテンツフレームを構築

・長期的な検索流入を見据えたトピッククラスター設計を導入

◆ ユーザー理解を軸にしたコンテンツ開発

・初めてサービスを検討するユーザー向けの基礎知識を体系化（住まい）

・トラブルの原因、対処法、修理判断基準を整理

・緊急時でも判断しやすい導線設計（美容）

・髪質改善・施術内容・リスク・持続性などを分かりやすく解説

・専門用語をかみ砕いた説明による可読性向上

・比較検討段階のユーザー向けQ&A・チェックポイント記事を設計

◆ コンバージョンを意識した導線設計

・症状／悩み → 原因 → 解決策 → 行動（問い合わせ・来店）

のストーリー設計を徹底

・ユーザーの不安・疑問を事前に解消する構成

・適切なタイミングでのCTA配置

◆ 業界特性に応じたSEO戦略

（住まいトラブル領域）

・「今すぐ解決したい」検索ニーズに対応

・地域名を掛け合わせたローカルSEO設計

（美容領域）

・「比較・検討」フェーズの検索ニーズに対応

・信頼性・実績・体験価値を重視した情報設計

■今後の展開

株式会社oriburuは、各領域において

・コンテンツの継続的な改善

・検索データに基づく戦略最適化

・SNSや動画との連携強化

を推進し、

検索ユーザーにとって価値のある情報基盤の構築と、事業成長への貢献を目指してまいります。

◆住まいトラブル解決ナビについて

運営会社：株式会社RAVIE

所在地：愛知県半田市出口町1-215-5

代表者：大谷 ウィリアム ケンジ

URL：https://sumai-trouble-navi.com/

URL：https://ravie.jp/





◆会社概要

会社名：株式会社oriburu

所在地：107-0062 東京都港区南青山2丁目2-15 WinAoyamaビル-UCF6階

代表者：近藤 晃生

事業内容：Webサイト構築、SEOコンサルティング、コンテンツマーケティング支援

URL：https://oriburu.com/

URL：https://cennet.co.jp/

URL：https://ginzamita.co.jp/

URL:https://kanagawa-kyutoukisoudan.com/









