Hisense、「プラダを着た悪魔2（The Devil Wears Prada 2）」（5月1日公開）記念キャンペーンでファッションと文化を盛り上げる

・RGB MiniLEDディスプレイは、ニューヨークで開催された映画のワールドプレミアの主役となり、タイムズスクエアのゲストやファンにライブストリームを披露

・映画の中で、象徴的なRunwayのオフィス内に設置された、デザイン性に優れたHisenseのディスプレイが登場

中国・青島市、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- テレビディスプレイのトップブランドであるHisenseは、20th Century Studiosのプラダを着た悪魔2（The Devil Wears Prada 2）（5月1日公開）との画期的なコラボレーションを通じて、イノベーションと美学の交差点を再定義します。このキャンペーンは、Hisenseの先駆的なRGB MiniLEDディスプレイ技術をファッションと文化の世界の中心に持ち込み、先進的なディスプレイの役割を拡大する新たな一歩となります。





この戦略的コラボレーションは、プラダを着た悪魔2（The Devil Wears Prada 2）のワールドプレミアで実現しました。そこでは、HisenseのRGBテレビが、ビジュアルストーリーテリングと世界的な文化的注目によって定義された、注目度の高い世界的なレッドカーペットの舞台に組み込まれました。このプレミア・アクティベーションは、視覚表現、ファッション、映画的デザインが最重要視されるスペースにおいて、次世代ディスプレイ技術がいかに不可欠になっているかを示しています。

このキャンペーンの核となるのは、Hisense'の最新のRGB MiniLEDで、色精度、輝度精度、コントラスト深度を向上させるだけでなく、より視覚的に洗練された、デザインコンシャスな空間の要求に応えるディスプレイを実現します。

スクリーンがより幅広い美的体験の一部となるにつれ、Hisenseはテレビをエンターテインメント機器以上のものと位置づけ、現代文化の中でデザイン性の高い要素へと変化させています。Hisenseのテレビ画面は、アイコニックなRunwayのオフィス内にある新しい映画の中に登場し、ファッションと映画界で最も認知度の高い空間のひとつにおいて、ブランドの存在感を高めています。ファッションや文化的な文脈への移行は、ディスプレイ技術に対する認識や活用方法における、より広範な変化を反映しています。

これと並行して、Hisenseは、フラッグシップクラスの画像性能をより多くの視聴者に提供するために設計された新しいUR9シリーズを含む、最新の製品ラインアップの展開を加速し続けています。Hisenseは、RGB MiniLEDをファッションや文化の分野にまで拡大することで、テレビの役割を再定義し、テクノロジー、デザイン、現代のライフスタイルを新しく予想外の方法で結びつけています。

Hisenseについて

1969年に設立されたHisenseは、160以上の国と地域で事業を展開する、家電・コンシューマーエレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダー企業です。高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において世界第1位にランクされています（2023～2025年）。RGB MiniLEDの先駆者として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDイノベーションを引き続き牽引しています。また、FIFA World Cup 2026TMの公式スポンサーとして、Hisenseは世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルスポーツパートナーシップへの取り組みを強化しています。

「プラダを着た悪魔2（The Devil Wears Prada 2）」について

Miranda、Andy、Emily、Nigelの4役を演じたMeryl Streep、Anne Hathaway、Emily Blunt、Stanley Tucciが、 20th Century Studiosの「プラダを着た悪魔2（The Devil Wears Prada 2）」で、ニューヨークのファッショナブルなストリートとRunway Magazineの洗練されたオフィスに帰ってきます。監督：David Frankel、脚本： Aline Brosh McKenna、製作： Wendy Finerman、製作総指揮：Michael Bederman、Karen Rosenfelt、Aline Brosh McKenna。

（日本語リリース：クライアント提供）

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