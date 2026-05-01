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【美術出版社】デザイナー 三澤 遥による2023年の個展を再編集した作品集、『Just by』を5月8日（金）に刊行。
美術出版社（東京都渋谷区）は、デザイナー 三澤 遥の作品集『Just by』を、2026年5月8日（金）に刊行します。第25回亀倉雄策賞受賞記念として2023年に開催された個展「Just by | だけ しか たった」を、紙上で再編集した作品集です。
※第25回 亀倉雄策賞受賞記念 三澤遥 個展「Just by | だけ しか たった」は、2023年7月4日〜27日の期間、クリエイションギャラリー G8にて開催されました。
ただ切るだけで。ただ折るだけで。
ただ塗るだけで。ただ止めるだけで。
ただ座るだけで。ただ置くだけで。ただ押すだけで。
そんな些細な行為しかしていないのに、
ものごとの見え方ががらりと変わることがある。
それはデザインや作品というよりも、
その少し手前にある、まだ固まりきっていない、
ふにゃふにゃとした思考の集積のようなもの。
デザイナー 三澤 遥の個展「Just by」。
展示空間で立ち上がった思考を、
紙上で再編集した作品集。
アーティストプロフィール
三澤 遥／Haruka Misawa
デザイナー。日本デザインセンター三澤デザイン研究室 室長。武蔵野美術大学 准教授。同大学卒業後、デザインオフィスnendoを経て、2009年より原研哉主宰の日本デザインセンター原デザイン研究所に所属。2014年より三澤デザイン研究室として独自の活動を開始。
ものごとの奥に潜む原理を観察して微細な変化や揺らぎを見つけ出し、まだ言葉になっていない可能性をすくい上げ、実験的なアプローチによって視覚化する研究・制作を行う。ミクロな世界にある広大さと、マクロな世界にある細部。簡潔なものにある複雑さと、複雑なものにある簡潔さ。虫の目線と鳥の目線。一瞬と100年後。異なる視点や時間感覚を行き来しながら創作の純度を高め、世界の人々との共通言語としてかたちにすることに取り組んでいる。
書籍詳細
『Just by』
著：三澤 遥
発行：カルチュア・コンビニエンス・クラブ
発売：美術出版社
価格：4,000円＋税
発売日：2026年5月8日（金）
仕様：208ページ、B5変型判、コデックス装
ISBN：978-4-568-10597-1 C0071
ご購入はこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/4568105978
美術出版社
1905年の創業以来、一貫して良質な美術図書の出版を手掛けてきました。
『美術手帖』『ワイナート』などの定期雑誌、『カラー版美術史シリーズ』をはじめとする美術・デザイン・建築などの芸術全般にわたる書籍の出版、美術展のカタログ制作のほか、アートと人々をつなぐ多彩な事業を行っています。
https://bijutsu.press/
※美術出版社はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が展開する出版ブランドです。
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