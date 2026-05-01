【美術出版社】デザイナー 三澤 遥による2023年の個展を再編集した作品集、『Just by』を5月8日（金）に刊行。











美術出版社（東京都渋谷区）は、デザイナー 三澤 遥の作品集『Just by』を、2026年5月8日（金）に刊行します。第25回亀倉雄策賞受賞記念として2023年に開催された個展「Just by | だけ しか たった」を、紙上で再編集した作品集です。