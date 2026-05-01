【神戸コロッケ】「どらコロ」が特別パッケージで登場！11店舗で期間限定販売

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ニコニコ超会議2026で完売！甘さ×しょっぱさの魅惑の味わい

株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、人気のコロッケ・カツをどら焼きの皮で挟んだ「どらコロ」を、ニコニコ超会議2026で販売した特別パッケージ仕様で、期間限定販売します。およそ1ヶ月間、全11店舗で販売します。







神戸コロッケは、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議2026」に初出店し、「どらコロ」を特別パッケージで販売。両日ともに完売し、延べおよそ3,000人のお客様にご購入いただきました。SNSでは「美味しい！」「もう一度食べたい！」「今年のベスト超会議飯」といった声が寄せられ、大きな反響をいただきました。

　

画像）ニコニコ超会議2026 出店の様子



この反響を受け、全11店舗で販売している「どらコロ」を期間限定で同パッケージ仕様に変更。神戸コロッケ公式キャラクター「にゃお吉」の顔が目を引くデザインは5月末ごろまでを予定していますが、数量限定のためお買い求めはお早めに！

甘い？しょっぱい？魅惑の味わい「どらコロ」。あなたはアリ？ナシ？ぜひ召し上がってお確かめください！

■商品パッケージ　※画像はイメージです。







画像左）通常パッケージ　右）特別パッケージ（商品により色が異なります）












■販売商品　※価格は税込／画像はイメージです。※取扱商品は店舗により異なります。





どらコロ　ミンチカツ








どらコロ　とうもろこしクリーム








どらコロ　黒毛和牛ビーフ




価格　￥430（1個）

■特別パッケージ仕様の期間

　2026年4月27日（月）〜5月末ごろ　

　※約1か月間を予定しております。終了次第、通常パッケージへ切り替わりますので、あらかじめご了承ください。

■販売店舗　以下の店舗・神戸コロッケコーナーで販売しています。





【宮城県】エスパル仙台店

【埼玉県】エキュート大宮店、新越谷ヴァリエ店

【千葉県】東武百貨店 船橋店

【東京都】グランスタ東京店、エキュート品川店、ルミネ新宿店、東京ドームシティ ラクーア店、エキュート上野店

【兵庫県】アントレマルシェ新神戸店、元町本店

※取扱商品は店舗により異なります。また、売り切れの際はご容赦ください。











「神戸コロッケ」について

素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。

ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kobecroquette/

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談室　フリーダイヤル　0120-878732






本件に関するお問合わせ先

【報道機関からのお問い合わせ先】

広報室　（神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199

関連リンク

神戸コロッケ ブランドサイト

https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/