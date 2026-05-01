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【神戸コロッケ】「どらコロ」が特別パッケージで登場！11店舗で期間限定販売
ニコニコ超会議2026で完売！甘さ×しょっぱさの魅惑の味わい
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、人気のコロッケ・カツをどら焼きの皮で挟んだ「どらコロ」を、ニコニコ超会議2026で販売した特別パッケージ仕様で、期間限定販売します。およそ1ヶ月間、全11店舗で販売します。
神戸コロッケは、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議2026」に初出店し、「どらコロ」を特別パッケージで販売。両日ともに完売し、延べおよそ3,000人のお客様にご購入いただきました。SNSでは「美味しい！」「もう一度食べたい！」「今年のベスト超会議飯」といった声が寄せられ、大きな反響をいただきました。
画像）ニコニコ超会議2026 出店の様子
この反響を受け、全11店舗で販売している「どらコロ」を期間限定で同パッケージ仕様に変更。神戸コロッケ公式キャラクター「にゃお吉」の顔が目を引くデザインは5月末ごろまでを予定していますが、数量限定のためお買い求めはお早めに！
甘い？しょっぱい？魅惑の味わい「どらコロ」。あなたはアリ？ナシ？ぜひ召し上がってお確かめください！
■商品パッケージ ※画像はイメージです。
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
神戸コロッケ ブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、人気のコロッケ・カツをどら焼きの皮で挟んだ「どらコロ」を、ニコニコ超会議2026で販売した特別パッケージ仕様で、期間限定販売します。およそ1ヶ月間、全11店舗で販売します。
神戸コロッケは、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議2026」に初出店し、「どらコロ」を特別パッケージで販売。両日ともに完売し、延べおよそ3,000人のお客様にご購入いただきました。SNSでは「美味しい！」「もう一度食べたい！」「今年のベスト超会議飯」といった声が寄せられ、大きな反響をいただきました。
画像）ニコニコ超会議2026 出店の様子
この反響を受け、全11店舗で販売している「どらコロ」を期間限定で同パッケージ仕様に変更。神戸コロッケ公式キャラクター「にゃお吉」の顔が目を引くデザインは5月末ごろまでを予定していますが、数量限定のためお買い求めはお早めに！
甘い？しょっぱい？魅惑の味わい「どらコロ」。あなたはアリ？ナシ？ぜひ召し上がってお確かめください！
■商品パッケージ ※画像はイメージです。
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
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神戸コロッケ ブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/