【神戸コロッケ】「どらコロ」が特別パッケージで登場！11店舗で期間限定販売

【宮城県】エスパル仙台店



【埼玉県】エキュート大宮店、新越谷ヴァリエ店



【千葉県】東武百貨店 船橋店



【東京都】グランスタ東京店、エキュート品川店、ルミネ新宿店、東京ドームシティ ラクーア店、エキュート上野店



【兵庫県】アントレマルシェ新神戸店、元町本店



※取扱商品は店舗により異なります。また、売り切れの際はご容赦ください。



