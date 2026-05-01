韓国CJ ENM、TBSと合弁会社「StudioMonowa（スタジオモノワ）」を設立日韓のプラットフォーム・IP・制作力を結集し、グローバル市場へ

株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀、以下、当社）は、韓国の株式会社CJ ENM（本社：大韓民国ソウル特別市、代表取締役：ユン・サンヒョン、以下、CJ ENM）と、株式会社TBSホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿部 龍二郎、以下、TBS）とともに、合弁会社「StudioMonowa（スタジオモノワ）」の設立に関連した締結式を、4月30日（木）に執り行いました。











締結式には、CJ ENM ユン・サンヒョン氏、TBSホールディングス 阿部 龍二郎氏、U-NEXT 堤 天心が出席し、ソウル・上岩洞のCJ ENMセンターで執り行われました。社名の「Monowa（モノワ）」は、日本語で「者（人）」「物語」を意味する「Mono」と、「和（調和）」および「輪（ネットワーク）」を意味する「Wa」を組み合わせており、日韓両国のコンテンツ（Mono）をひとつにつなぎ（Wa）、新たな価値を創造する場（Studio）という思いが込められています。■「StudioMonowa」

「StudioMonowa」は、日韓両国におけるトップクラスの企画・制作・プラットフォームの強みを生かし、企画・開発から制作、流通、IP展開に至るまでのコンテンツ・バリューチェーンを構築する合弁会社です。原作IPの発掘および投資、ドラマ制作、グローバル流通、二次著作物および関連事業へとつながるLTV（Life-Term Value）を基盤とした事業を通じて、持続可能な収益モデルの確立を目指します。グローバル市場で高い競争力を有するK-ドラマの制作システムと、日本発IPの強みを融合させることで、「K-DNAを取り入れたプレミアムスタジオ」としての成長を図ってまいります。





















また3社は、「StudioMonowa」の成功に向けて、各社の強みを最大限活用します。CJ ENMはグローバルに通じる制作力を強みとしたコンテンツ企画を、TBSは日本国内における原作IPの発掘、IPの関連事業展開およびオリジナル作品の放送を、そして、当社は傘下の株式会社U-NEXT（以下、U-NEXT）によるオリジナル作品の調達などプラットフォームとしての役割を担ってまいります。■背景これまでCJ ENMとTBSは、CJ ENM傘下のスタジオドラゴンとTBSによる日韓合作ドラマ『初恋DOGs』（2025）を共同で企画・制作するなど、様々な日韓プロジェクトを通じてグローバル展開の実績を積み重ねてきました。今回の合弁会社設立は、こうした成功経験を土台に、日韓最高水準のコンテンツ力を結集する取り組みとして大きな意義を持っています。また当社は、国内最大級の動画配信サービス「U-NEXT」を通じて、日本のエンターテイメント産業の一端を担ってまいりました。今回の合弁会社設立は、当社のグローバル展開の方針とも合致する重要な一歩となります。今回の取り組みについて、CJ ENM Co., Ltd CEO ユン・サンヒョン氏と、株式会社TBSホールディングス 代表取締役社長 阿部 龍二郎氏、株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤 天心は以下のようにコメントしています。■コメントCJ ENM Co., Ltd CEO ユン・サンヒョン氏⽇韓両国を代表する最高峰のコンテンツ企業とのパートナーシップを通じ、アジア市場のみならず、全世界 をターゲットとしたヒットコンテンツを創出してまいります。IPの企画開発の初期段階から、Kコンテンツの体系的な企画力とグローバルな制作ノウハウを融合させる革新的な協業体制を構築し、世界をリードするプレミアムIPスタジオへと進化を遂げる所存です。株式会社TBSホールディングス 代表取締役社長 阿部 龍二郎氏世界的なヒットメーカーであるCJ ENM様、そして自らもオリジナルコンテンツの制作とグローバル展開を力強く推進されているU-NEXT HOLDINGS様と共に、新スタジオ「StudioMonowa」を始動できることを大変嬉しく思います。社名に込めた通り、日韓の独創的なクリエイティビティという『もの』が、3社の強みと共鳴し合い、世界中の人々と『和』となって繋がっていく。CJ ENM様の世界を席巻する制作のDNA、TBSの企画制作力、そしてU-NEXT HOLDINGS様のプラットフォームとしての発信力。この三位一体の連携により、国境を越え、次の一話を世界中が待ちわびるような衝撃的な作品を送り出してまいります。どうぞご期待ください。株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤 天心韓国エンターテインメント業界を牽引するCJ ENM様、そして日本のドラマ産業を底支えしてきたTBS様とともに、合弁会社「StudioMonowa」を設立することを大変喜ばしく思います。グローバル市場を見据えたCJ ENM様の企画力と、日本随一のTBS様のドラマ制作力、そしてU-NEXTがプラットフォーム運営を通じて培ってきた知見を結集することで、日本から世界へと新たなヒット作を生み出し、当社のグローバル戦略をより一層推進してまいります。■「U-NEXT」とは「U-NEXT」は見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムでお届けしています。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップ。さらに、「HBO Max」との提携により、日本コンテンツを世界へ発信する取り組みにも注力しています。「U-NEXT」： https://video.unext.jp ※ GEM Partners調べ／2026年3月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。■合弁会社の概要会社名：株式会社StudioMonowa所在地：東京都港区西新橋二丁目7番4号 CJビル代表者：代表取締役社長 崔 起容（チェ・ギヨン）事業内容：映像コンテンツの企画、IPの取得・投資・開発 など■会社概要会社名：株式会社U-NEXT HOLDINGS所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア代表者：代表取締役社長CEO 宇野 康秀URL：https://unext-hd.co.jp本件に関するお問合わせ先【報道関係者からのお問い合わせ先】株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部TEL：03-6823-2010 E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jpお問い合わせフォーム：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==関連リンク株式会社U-NEXT コーポレートサイトhttps://unext.co.jp動画配信サービス「U-NEXT」https://video.unext.jp株式会社U-NEXT HOLDINGS コーポレートサイトhttps://unext-hd.co.jp