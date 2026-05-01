大阪マラソン組織委員会は、令和 9（2027）年 2 月 28 日（日曜日）に開催する「大阪マラソン 2027」のチャリティプログラムによって集まった寄附金の交付先となるチャリティパートナー約 30 団体を公募します。

大阪マラソンは、「みんなでかける虹。」を合言葉に、参加する全てのランナーをはじめ、観客の皆さん、ボランティアスタッフ等、多くの人にチャリティに参画する機会を提供しています。

大阪マラソン2026では32団体をチャリティパートナーに採択しました。

今大会においても引き続き、チャリティ文化の普及や、様々な活動を行う団体の支援を通じた SDGs の達成とさらなる社会貢献をめざします。



大阪マラソン EXPO 2026 チャリティブースの様子





寄附先団体様とチャリティランナー（※）の様子



（※）チャリティランナーとは、大阪マラソンのチャリティ活動への理解を深め、支援の輪を広げていくことを目的に、自身の寄附に加え、家族や友人等からの寄附を広く呼びかけ、寄附先とともにチャリティをアピールしていただくランナーのことです。

ランナーが支援したいチャリティパートナーを選び、家族や友人、その団体の活動に共感した人などから７万円以上の寄附金を集めることで大阪マラソンに出場（※別途参加料が必要です。）できます。

国外ランナーについては、475USドル（2026大会実績）以上（別途、参加料および1口5USドルの寄附×2口が必要）の自身による寄附で出場が可能です。

１ 公募内容

（１）公募対象

大阪から世界へ、私たちから次の世代へ架ける支援の虹。

7 色の虹をテーマに、以下のテーマに賛同する団体を募集します。

それぞれの色は、大阪マラソン組織委員会が定めたチャリティテーマカラーです。

大阪マラソン は、チャリティテーマを SDGs と結びつけ、17 のすべてのゴールの達成に寄与するものとなっています。

（２）募集団体数 30 団体程度

応募の際、募集するチャリティランナー枠を最低 10 枠以上設定いただきます。

２ 応募期間

令和 8 年 5月 1日（金曜日）から 6 月 2 日（火曜日）まで

３ 応募方法 次の（１）（２）を提出してください。

（１）申込書をメール送信

大阪マラソン公式ホームページ「大阪マラソン 2027 チャリティ寄附先団体について」

(https://www.osaka-marathon.com/2026/charity/2027recruit/)から、申込書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、「６ 提出先」まで電子メールで送信してください。

（締切：令和 ８年 6 月 2 日（火曜日）17 時 30 分まで）

※ 申込書は、印刷した際に、記入内容が全て表示されているかを確認の上、「Excel ファイル」と「PDF ファイル」の両方をお送りください。

（２）次の書類を各１部郵送

・申込書

・定款（これに準ずるもの）

・役員名簿

・直近年度の事業報告書・決算書

・当該年度の事業計画書・予算書

・団体の概要がわかる冊子

・NPO 法人・特定非営利活動法人で「認定」取得の団体は「認定」を証明する書類

以上を「６ 提出先」あてにレターパックプラス又はレターパックライトで郵送してください。

（締切：令和 8年 6 月 2 日（火曜日）※消印有効）

※ 一般社団・財団法人の場合、非営利型（分配禁止条項、解散時の残余財産の帰属がわかるもの）であることがわかる定款を提出してください。

※ 上記以外の資料の提出をお願いする場合があります。

４ 選考及び結果通知

提出された書類に基づき、選考の上、寄附先団体（チャリティパートナー）を決定します。

選考結果については、令和 8 年 7 月に書面で通知するとともに、決定団体名を大阪マラソン公式ホームページに掲載します。

５ 公募についての詳細

大阪マラソン公式ホームページ「大阪マラソン 2027 チャリティ寄附先団体について」

（https://www.osaka-marathon.com/2026/charity/2027recruit/）を参照ください。

６ 提出先

大阪マラソン チャリティ事務局担当

E-mail：charityoffice@osaka-marathon.com

※郵送が必要な書類の送付先については、後日大阪マラソン公式ホームページ

（https://www.osaka-marathon.com/2026/charity/2027recruit/）に掲載します。