～ 「三省製薬」のオリジナルブランド「IROIKU」と「デルメッド」、いよいよロフトでの展開を開始 ～

「IROIKU」の“色づき美容液”と“パウダータイプの日焼け止め” ロフトにて順次販売開始 ‼

※一部取り扱いのない店舗もございます。

美容成分と化粧品の開発・製造・販売を手掛ける三省（さんしょう）製薬株式会社（本社：福岡県大野城市 代表取締役：陣内 宏行）では、健やかな肌印象を大切にするジェンダーフリーのスキンケアブランド「IROIKU（イロイク）」の一部アイテムを、全国のロフト（一部店舗除く）およびロフトネットストアにおいて、４月下旬より順次販売を開始しました。

また、４月上旬からは、女性の肌や髪の悩みに寄り添うスキンケアブランド「デルメッド」のヘアエッセンスも同店舗で販売開始しており、好評をいただいています。

当社のオリジナルブランドはいずれも、自社で開発した美容成分を配合しており、処方開発から製品化まで一貫して手掛けている点が特徴です。

60年以上にわたって皮膚科学研究に基づいたスキンケア・ヘアケア開発に取り組み、「続けることで実感いただけるケア」を大切にしてきました。ロフトを訪れるお客様に、是非気軽に手に取って、体験していただきたいと考えています。

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「IROIKU」では、ファンデーションでも化粧下地でもない“色づき美容液”という新ジャンルを提案する「IROIKU スキンチューンナップ セラム（※以下、セラム）」から、透明のクリアを含む人気の４色と、外出先でも手軽に塗り直しができるパウダータイプの日焼け止め「IROIKU プロテクトパウダー」（ブラシ付き）を販売します。







セラムは、洗顔後に塗るだけで、スキンケアと肌のトーンアップ（*1）ができる新発想の“色づき美容液“です。

「ハトムギエキス（*2）」や「ニュウコウエキス（*3）」など、自社開発による7つの美容成分と「ビタミンC誘導体」を配合することで、肌荒れを防ぎ、ハリ・ツヤ・うるおいを与えます。クレンジングは不要で、石鹸でオフできるため、気軽にお使いいただけます。

シミ・そばかすが気になる方（*1）向けの21番（CORAL）、肌の赤みが気になる方向け（*1）の22番（LIME GREEN）に加え、陶器のようなツヤ感を演出する人気の数量限定色「RAMUNE」、無色のため朝と夜のお手入れに使える00番（CLEAR）を販売します。

ファンデーションを使わず肌を休めたい日や、リモートワークの日、ヨガやジムの後、お泊りコスメとしてなど、“しっかりメイクはせず、素肌感を活かしたナチュラルな肌印象に整えたい”という日常の様々なシーンにご活用いただきたいと考えています。





「IROIKU スキンチューンナップ セラム」 左から00番、21番、22番、RAMUNE 内容量：18mL（約30回分） 価格：2,200円（税込）



*1：メイクアップ効果による。

*2：ハトムギエキスの詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/36 （三省製薬による実験）

*3：ニュウコウエキスの詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/94（三省製薬による実験）

「IROIKU プロテクトパウダー」は、ベビーピンクとパステルパープルの２色のパウダーを付属のブラシで混ぜながら肌にのせることで、ほんのりと血色感をアップするSPF30・PA+++のプレストタイプの日焼け止めです。

自社開発の「マテ茶葉エキス」（*4）と「豆乳発酵液」（*5）を配合し、抗酸化力によって大気汚染物質から肌を守る他、美肌菌（*6）の増殖作用により、肌にうるおいを与えます。

「IROIKU プロテクトパウダー」（ブラシ付き） 内容量：9g（約3ヶ月分） 価格：3,960円（税込）



セラムもプロテクトパウダーも、肌のことを考えた処方を採用し、７つのフリー（合成色素フリー、合成香料フリー、コメドフリー（*7）、パラベンフリー、紫外線吸収剤フリー、旧表示指定成分フリー、動物実験フリー）を実現しています。

*4：マテチャ葉エキス（マテ茶エキス）の詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/42 （三省製薬による実験）。

*5：豆乳発酵液の美肌菌増殖作用などについての詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/57 （三省製薬による実験）。

*6：マイクロバイオーム（皮膚常在菌叢）の一つで、肌のバリア機能を保護している菌のこと。

*7：ノンコメドジェニックテスト済み

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４月上旬より全国のロフト（一部店舗除く）およびロフトネットストアにおいて順次販売を開始した「デルメッド」の「ヘアエッセンス」は、女性ホルモンの分泌量に着目して開発した薬用（医薬部外品）の美髪グロウエッセンスです。

自社開発の育毛成分「CTP」（*8）が毛根に働きかけ、ハリ・コシのあるしっかりとした髪の成長を促します。他にも、「ペパーミントエキス（*９）」や「いよかんチンピエキス（*10）」、「ホップ抽出液」など、自然由来の美容成分を８種配合しています。

「デルメッド ヘアエッセンス」 （医薬部外品） 内容量：120mL 価格：4,400円（税込）



*8：CTP：6-ベンジルアミノプリン（育毛成分） https://www.dermed.jp/store/s/technology/ctp/

*9：ペパーミントエキスの詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/107 （三省製薬による実験）

*10：いよかんチンピエキスの詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/26 （三省製薬による実験）

三省製薬株式会社 会社概要

■社 名 三省製薬株式会社（Sansho Pharmaceutical Co.,Ltd.）

■創 業 1960年3月

■代表取締役社長 陣内 宏行

■資本金 8,767万円

■売上高 23億8,179万円 （2025年3月期）

■事業所 ＜本社＞

〒816-8550 福岡県大野城市大池2丁目26番7号

＜佐賀工場＞

化粧品原料製造および化粧品製造業者としてCOSMOS認証取得工場、

ISO9001、ISO22716（化粧品GMP）取得工場

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番1

■事業内容 化粧品原料の開発、製造、販売

医薬部外品・化粧品の開発、製造、販売 （自社ブランド・OEM)

■従業員数 102人

■URL https://www.sansho-pharma.com

https://www.dermed.jp

https:// www.iroiku.jp

https://yamekaguya.com