IROIKU プロテクトパウダー

写真拡大 (全9枚)

～　「三省製薬」のオリジナルブランド「IROIKU」と「デルメッド」、いよいよロフトでの展開を開始　～
「IROIKU」の“色づき美容液”と“パウダータイプの日焼け止め” ロフトにて順次販売開始 ‼

 

※一部取り扱いのない店舗もございます。

 

 

　美容成分と化粧品の開発・製造・販売を手掛ける三省（さんしょう）製薬株式会社（本社：福岡県大野城市 代表取締役：陣内 宏行）では、健やかな肌印象を大切にするジェンダーフリーのスキンケアブランド「IROIKU（イロイク）」の一部アイテムを、全国のロフト（一部店舗除く）およびロフトネットストアにおいて、４月下旬より順次販売を開始しました。

 

　また、４月上旬からは、女性の肌や髪の悩みに寄り添うスキンケアブランド「デルメッド」のヘアエッセンスも同店舗で販売開始しており、好評をいただいています。

 

　当社のオリジナルブランドはいずれも、自社で開発した美容成分を配合しており、処方開発から製品化まで一貫して手掛けている点が特徴です。

 

　60年以上にわたって皮膚科学研究に基づいたスキンケア・ヘアケア開発に取り組み、「続けることで実感いただけるケア」を大切にしてきました。ロフトを訪れるお客様に、是非気軽に手に取って、体験していただきたいと考えています。

 

「IROIKU」では、ファンデーションでも化粧下地でもない“色づき美容液”という新ジャンルを提案する「IROIKU スキンチューンナップ セラム（※以下、セラム）」から、透明のクリアを含む人気の４色と、外出先でも手軽に塗り直しができるパウダータイプの日焼け止め「IROIKU プロテクトパウダー」（ブラシ付き）を販売します。

 



　セラムは、洗顔後に塗るだけで、スキンケアと肌のトーンアップ（*1）ができる新発想の“色づき美容液“です。

 

　「ハトムギエキス（*2）」や「ニュウコウエキス（*3）」など、自社開発による7つの美容成分と「ビタミンC誘導体」を配合することで、肌荒れを防ぎ、ハリ・ツヤ・うるおいを与えます。クレンジングは不要で、石鹸でオフできるため、気軽にお使いいただけます。

 

　シミ・そばかすが気になる方（*1）向けの21番（CORAL）、肌の赤みが気になる方向け（*1）の22番（LIME GREEN）に加え、陶器のようなツヤ感を演出する人気の数量限定色「RAMUNE」、無色のため朝と夜のお手入れに使える00番（CLEAR）を販売します。

 

　ファンデーションを使わず肌を休めたい日や、リモートワークの日、ヨガやジムの後、お泊りコスメとしてなど、“しっかりメイクはせず、素肌感を活かしたナチュラルな肌印象に整えたい”という日常の様々なシーンにご活用いただきたいと考えています。

 

 


「IROIKU スキンチューンナップ セラム」 左から00番、21番、22番、RAMUNE 内容量：18mL（約30回分）　　　価格：2,200円（税込）

*1：メイクアップ効果による。

*2：ハトムギエキスの詳細　https://www.sansho-pharma.com/lab/36　（三省製薬による実験）

*3：ニュウコウエキスの詳細　https://www.sansho-pharma.com/lab/94（三省製薬による実験）

 

 

　「IROIKU プロテクトパウダー」は、ベビーピンクとパステルパープルの２色のパウダーを付属のブラシで混ぜながら肌にのせることで、ほんのりと血色感をアップするSPF30・PA+++のプレストタイプの日焼け止めです。

　自社開発の「マテ茶葉エキス」（*4）と「豆乳発酵液」（*5）を配合し、抗酸化力によって大気汚染物質から肌を守る他、美肌菌（*6）の増殖作用により、肌にうるおいを与えます。

 

「IROIKU プロテクトパウダー」（ブラシ付き） 内容量：9g（約3ヶ月分）　　　価格：3,960円（税込）

 

　セラムもプロテクトパウダーも、肌のことを考えた処方を採用し、７つのフリー（合成色素フリー、合成香料フリー、コメドフリー（*7）、パラベンフリー、紫外線吸収剤フリー、旧表示指定成分フリー、動物実験フリー）を実現しています。

 

*4：マテチャ葉エキス（マテ茶エキス）の詳細　　https://www.sansho-pharma.com/lab/42　（三省製薬による実験）。

*5：豆乳発酵液の美肌菌増殖作用などについての詳細　　https://www.sansho-pharma.com/lab/57　（三省製薬による実験）。

*6：マイクロバイオーム（皮膚常在菌叢）の一つで、肌のバリア機能を保護している菌のこと。

*7：ノンコメドジェニックテスト済み

 


　４月上旬より全国のロフト（一部店舗除く）およびロフトネットストアにおいて順次販売を開始した「デルメッド」の「ヘアエッセンス」は、女性ホルモンの分泌量に着目して開発した薬用（医薬部外品）の美髪グロウエッセンスです。

 

　自社開発の育毛成分「CTP」（*8）が毛根に働きかけ、ハリ・コシのあるしっかりとした髪の成長を促します。他にも、「ペパーミントエキス（*９）」や「いよかんチンピエキス（*10）」、「ホップ抽出液」など、自然由来の美容成分を８種配合しています。

 

「デルメッド ヘアエッセンス」　（医薬部外品） 内容量：120mL　　　価格：4,400円（税込）

*8：CTP：6-ベンジルアミノプリン（育毛成分）　https://www.dermed.jp/store/s/technology/ctp/

*9：ペパーミントエキスの詳細　https://www.sansho-pharma.com/lab/107　（三省製薬による実験）

*10：いよかんチンピエキスの詳細　https://www.sansho-pharma.com/lab/26　（三省製薬による実験）

 

 

三省製薬株式会社　会社概要

 

■社　名　　 　　　三省製薬株式会社（Sansho Pharmaceutical Co.,Ltd.）

■創　業　　　　 　1960年3月

■代表取締役社長 　陣内  宏行

■資本金 　　　　　8,767万円

■売上高 　　　　　23億8,179万円 　（2025年3月期）

■事業所 　　　　　＜本社＞

　　　　　　　　　　　〒816-8550　福岡県大野城市大池2丁目26番7号

　　　　　　　　　 ＜佐賀工場＞　

　　　　　　　　　 　  化粧品原料製造および化粧品製造業者としてCOSMOS認証取得工場、

　　　　　　　　　　　 ISO9001、ISO22716（化粧品GMP）取得工場 

　　　　　　　　　　　〒841-0048　佐賀県鳥栖市藤木町5番1

■事業内容　　　　 化粧品原料の開発、製造、販売

　　　　　　　　　 医薬部外品・化粧品の開発、製造、販売 （自社ブランド・OEM) 

■従業員数　　　　 102人

■URL　　　　　　 https://www.sansho-pharma.com

　　　　　　　　　 https://www.dermed.jp

　　　　　　　　　 https:// www.iroiku.jp                            

　　　　　　　　　 https://yamekaguya.com

 

 

 

 

 