東京商工会議所（小林健会頭）（以下、当所）は、５月１日から、当所の事業・サービスに関する様々な質問やお問い合わせに対応する総合案内役ＡＩチャットボット「東商ＡＩコンシェルジュ Ａ１（エイイチ）ナビ」を、当所公式ウェブサイトへ正式実装しましたのでお知らせいたします。

当所では、100 以上の事業・サービスを通じて、会員企業の皆様が抱える経営課題の解決に向け多様な支援をしております。一方、事業・サービスの内容が多岐にわたるため、「自社に適したサービスがよく分からない」、「総合案内役があるとよい」といった声が寄せられていました。 そこで、顧客ニーズにマッチした提案を行うために、 利用者の皆様が24時間365日、経営課題やニーズに応じて、最適な事業・サービスや相談窓口などを即時にご案内できるＡＩチャットボットを実装いたしました。

利用方法は、当所公式ウェブサイト右下の「Ａ１（エイイチ）ナビ」にアクセスし、質問を入力するだけの簡単な操作となっております。

＜こんなシーンで「Ａ１ナビ」をご活用いただけます＞

■東商への入会メリットを知りたい…

⇒Ａ１ナビと会話を重ねるほど、あなたにぴったりの東商の事業・サービスや活用法を提案します。

個人情報などは取得していませんので、安心してご利用いただけます。

■自分のスキルアップや従業員の育成をしたいけど、どう取り組めば良いか分からない…

⇒東商が主催する約150テーマ・300講座の中から、目的に合った講座をピックアップして提案。

情報収集や研修計画の立案の手間を大幅に削減します。

■経営相談をしたいけど、どこに相談すれば良いか分からない…

⇒貴社の経営課題をお聞きした上で、最適な相談窓口や支援メニューをご案内します。