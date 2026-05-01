Web3ゲーム「ViewFi Clash」、過去最大規模の大型アップデートを実施
～NFTカード・音声カスタマイズ・広告機能・PvP経済圏を強化し、次世代ゲーム体験を拡張～
Blocksky株式会社（本社：東京都、以下Blocksky）は、同社が提供するWeb3ゲーム「ViewFi」において、対戦型カードゲーム「ViewFi Clash」およびNFTマーケットプレイスの大型アップデートを実施したことを発表いたします。
本アップデートでは、操作性の向上、ユーザー生成コンテンツの強化、NFT流通の拡張、ゲーム内経済の進化、そして広告機能の実装など、多岐にわたる機能改善・追加を行いました。
■ 主なアップデート内容
1. マウス・タッチ操作対応でUXを大幅改善
これまでのキーボード操作に加え、マウスおよびモバイルのタッチ操作に完全対応。
カードをドラッグして攻撃、長押しでスキル選択が可能となり、直感的かつ本格的なカードゲーム体験を実現しました。
モバイルでは自動で横画面表示となり、より没入感のあるプレイ環境を提供します。
2. ユーザー自身の「攻撃ボイス」をNFTに実装
各カードに「Attack Voice（攻撃ボイス）」録音機能を追加。
ユーザーが録音した音声は、カードの攻撃時に再生されるだけでなく、NFTのメタデータとして保存されます。
これにより、
・NFTの個性化
・クリエイター価値の向上
・二次流通時の体験継承
が実現されます。
3. NFTマーケットプレイス本格稼働（Soneium対応）
NFTカードはSoneium上でETHおよびUSDC.eにて購入可能。
購入されたカードはERC-721 NFTとしてウォレットに保管され、録音された音声データも含めて外部マーケットプレイスで利用可能です。
収益分配：
90%：クリエイター
10%：プラットフォーム
OpenSeaを含む外部マーケットでも音声付きNFTとして機能する点が特徴です。
4. マンスリートーナメントの導入
ユーザー参加型のランキングイベントとして、月次トーナメントを新設。
参加費：1 VP
勝利：+10pt / 敗北：+1pt
賞金：100 VP + エントリー総額
上位10名に報酬を分配することで、継続的なプレイインセンティブを創出します。
5. 「VP広告機能」実装 - ゲーム内で動画プロモーション可能に
ユーザーは保有するViewFi Points（VP）を活用し、自身の動画をViewFi内ユーザーに向けて広告配信可能となりました。
最低出稿：1 VP～
ウォレットから直接出稿
収益の再投資が可能
これにより、
「プレイヤー＝広告主」という新しい経済モデルを実現しています。
6. PvP経済の完全プレイヤー間移行
PvP報酬はプラットフォーム負担から、完全なプレイヤー間トランザクションへ移行。
勝者：敗者から0.01 VPを獲得
プラットフォームからの補填なし
より持続可能で透明性の高いゲーム内経済を構築しました。
■ 今後の展望
ViewFiは「Play × Earn × Advertise」を融合したWeb3エンターテインメントプラットフォームとして進化を続けています。
今回のアップデートにより、
・NFTの価値拡張（音声・体験の付加）
・プレイヤー主導の経済圏
・ゲーム内広告市場の創出
を実現し、従来のゲームの枠を超えた新しいデジタルエコノミーの構築を目指します。
Blocksky株式会社（本社：東京都、以下Blocksky）は、同社が提供するWeb3ゲーム「ViewFi」において、対戦型カードゲーム「ViewFi Clash」およびNFTマーケットプレイスの大型アップデートを実施したことを発表いたします。
本アップデートでは、操作性の向上、ユーザー生成コンテンツの強化、NFT流通の拡張、ゲーム内経済の進化、そして広告機能の実装など、多岐にわたる機能改善・追加を行いました。
■ 主なアップデート内容
1. マウス・タッチ操作対応でUXを大幅改善
これまでのキーボード操作に加え、マウスおよびモバイルのタッチ操作に完全対応。
カードをドラッグして攻撃、長押しでスキル選択が可能となり、直感的かつ本格的なカードゲーム体験を実現しました。
モバイルでは自動で横画面表示となり、より没入感のあるプレイ環境を提供します。
2. ユーザー自身の「攻撃ボイス」をNFTに実装
各カードに「Attack Voice（攻撃ボイス）」録音機能を追加。
ユーザーが録音した音声は、カードの攻撃時に再生されるだけでなく、NFTのメタデータとして保存されます。
これにより、
・NFTの個性化
・クリエイター価値の向上
・二次流通時の体験継承
が実現されます。
3. NFTマーケットプレイス本格稼働（Soneium対応）
NFTカードはSoneium上でETHおよびUSDC.eにて購入可能。
購入されたカードはERC-721 NFTとしてウォレットに保管され、録音された音声データも含めて外部マーケットプレイスで利用可能です。
収益分配：
90%：クリエイター
10%：プラットフォーム
OpenSeaを含む外部マーケットでも音声付きNFTとして機能する点が特徴です。
4. マンスリートーナメントの導入
ユーザー参加型のランキングイベントとして、月次トーナメントを新設。
参加費：1 VP
勝利：+10pt / 敗北：+1pt
賞金：100 VP + エントリー総額
上位10名に報酬を分配することで、継続的なプレイインセンティブを創出します。
5. 「VP広告機能」実装 - ゲーム内で動画プロモーション可能に
ユーザーは保有するViewFi Points（VP）を活用し、自身の動画をViewFi内ユーザーに向けて広告配信可能となりました。
最低出稿：1 VP～
ウォレットから直接出稿
収益の再投資が可能
これにより、
「プレイヤー＝広告主」という新しい経済モデルを実現しています。
6. PvP経済の完全プレイヤー間移行
PvP報酬はプラットフォーム負担から、完全なプレイヤー間トランザクションへ移行。
勝者：敗者から0.01 VPを獲得
プラットフォームからの補填なし
より持続可能で透明性の高いゲーム内経済を構築しました。
■ 今後の展望
ViewFiは「Play × Earn × Advertise」を融合したWeb3エンターテインメントプラットフォームとして進化を続けています。
今回のアップデートにより、
・NFTの価値拡張（音声・体験の付加）
・プレイヤー主導の経済圏
・ゲーム内広告市場の創出
を実現し、従来のゲームの枠を超えた新しいデジタルエコノミーの構築を目指します。