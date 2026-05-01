店舗集客を最大化する総合MEOプラットフォーム「MEO Link」を正式リリース～ Googleビジネスプロフィールの一元管理×一括分析を低コストで実現 ～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348067/images/bodyimage1】
株式会社linkwin（本社：熊本県熊本市、代表取締役：國武直樹）は、Googleビジネスプロフィールの管理・分析・運用を一元化する総合MEOプラットフォーム「MEO Link」を、2026年5月1日より提供開始することをお知らせいたします。
■ サービス開発の背景
近年、スマートフォンの普及により「近くの〇〇」といったローカル検索が急増しており、Googleマップでの上位表示（MEO対策）は店舗集客における重要な施策となっています。一方で、多くの事業者が以下のような課題を抱えています。
管理に時間がかかる
複数店舗の運用が非効率
効果が数値で把握できない
既存ツールのコストが高い
こうした現場の声に応えるべく、システム開発会社との共同開発により、現場目線の「低コスト・高機能」なMEOツールを開発いたしました。
■ 「MEO Link」の主な特徴
【1. Googleビジネスプロフィールの一元管理×一括分析】
複数店舗のGoogleビジネスプロフィールを一つの画面で管理・分析。情報の一括更新や一括投稿により、運用工数を大幅に削減します。
【2. AI搭載による運用自動化】
AIクチコミアシスタントがお客様のアンケートをもとにクチコミ文章を自動生成。AI投稿アシスタントにより投稿文章を1クリックで作成。条件設定によるクチコミ自動返信にも対応しています。
【3. 正確なMEO順位計測】
キーワード別・地点別の順位を毎日自動取得。最大5箇所の計測地点を設定でき、競合店舗との比較分析も可能です。
【4. AEO測定機能（業界最新）】
AI Overviewへの掲載状況をキーワード別に毎日自動計測。次世代のAEO（Answer Engine Optimization）対策にも対応しています。
【5. 圧倒的な低コスト】
月額1,500円～（税別）の業界最安水準の価格設定。1人でも数百店舗の運用が可能です。
■ 料金プラン
プラン月額（税別）主な内容
トライアルプラン1,500円～順位計測・基本管理
スタンダードプラン2,000円～＋AI返信・投稿・レポート
プレミアムプラン2,500円～フル機能・AEO計測
複数店舗・代理店プラン要見積もり大規模展開向け
※新規ご利用者は無料体験が可能です。
■ サービス概要
サービス名：MEO Link
提供開始：2026年5月1日（予定）
対象：店舗を持つ事業者・チェーン店・代理店
・URL
https://meolink.jp/
・無料体験URL
https://meolink.jp/free-trial/
??会社概要
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
本社所在地：〒860-0078 熊本県熊本市中央区京町1丁目14-33 京町観音坂ビル2F
お問い合わせ窓口：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目44-10 タイガースビル704号室
電話番号：096-227-6390
メール：support@linkwin.jp
コーポレートサイト：https://linkwin.jp/
営業時間：平日 9:00～18:00（土日祝日休み）
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社linkwin 営業担当
TEL：096-227-6390
MAIL：support@linkwin.jp
受付時間：平日 9:00～18:00（土日祝日休み）
配信元企業：株式会社linkwin
株式会社linkwin（本社：熊本県熊本市、代表取締役：國武直樹）は、Googleビジネスプロフィールの管理・分析・運用を一元化する総合MEOプラットフォーム「MEO Link」を、2026年5月1日より提供開始することをお知らせいたします。
■ サービス開発の背景
近年、スマートフォンの普及により「近くの〇〇」といったローカル検索が急増しており、Googleマップでの上位表示（MEO対策）は店舗集客における重要な施策となっています。一方で、多くの事業者が以下のような課題を抱えています。
管理に時間がかかる
複数店舗の運用が非効率
効果が数値で把握できない
既存ツールのコストが高い
こうした現場の声に応えるべく、システム開発会社との共同開発により、現場目線の「低コスト・高機能」なMEOツールを開発いたしました。
【1. Googleビジネスプロフィールの一元管理×一括分析】
複数店舗のGoogleビジネスプロフィールを一つの画面で管理・分析。情報の一括更新や一括投稿により、運用工数を大幅に削減します。
【2. AI搭載による運用自動化】
AIクチコミアシスタントがお客様のアンケートをもとにクチコミ文章を自動生成。AI投稿アシスタントにより投稿文章を1クリックで作成。条件設定によるクチコミ自動返信にも対応しています。
【3. 正確なMEO順位計測】
キーワード別・地点別の順位を毎日自動取得。最大5箇所の計測地点を設定でき、競合店舗との比較分析も可能です。
【4. AEO測定機能（業界最新）】
AI Overviewへの掲載状況をキーワード別に毎日自動計測。次世代のAEO（Answer Engine Optimization）対策にも対応しています。
【5. 圧倒的な低コスト】
月額1,500円～（税別）の業界最安水準の価格設定。1人でも数百店舗の運用が可能です。
■ 料金プラン
プラン月額（税別）主な内容
トライアルプラン1,500円～順位計測・基本管理
スタンダードプラン2,000円～＋AI返信・投稿・レポート
プレミアムプラン2,500円～フル機能・AEO計測
複数店舗・代理店プラン要見積もり大規模展開向け
※新規ご利用者は無料体験が可能です。
■ サービス概要
サービス名：MEO Link
提供開始：2026年5月1日（予定）
対象：店舗を持つ事業者・チェーン店・代理店
・URL
https://meolink.jp/
・無料体験URL
https://meolink.jp/free-trial/
??会社概要
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
本社所在地：〒860-0078 熊本県熊本市中央区京町1丁目14-33 京町観音坂ビル2F
お問い合わせ窓口：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目44-10 タイガースビル704号室
電話番号：096-227-6390
メール：support@linkwin.jp
コーポレートサイト：https://linkwin.jp/
営業時間：平日 9:00～18:00（土日祝日休み）
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社linkwin 営業担当
TEL：096-227-6390
MAIL：support@linkwin.jp
受付時間：平日 9:00～18:00（土日祝日休み）
配信元企業：株式会社linkwin
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