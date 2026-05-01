【5/27開催 コマースロボ共催セミナー】 作業時間を「売上を作る時間」へ ～EC×自動化で実現する、属人化ゼロの現場改革ユースケース～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348409/images/bodyimage1】
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、
BizteX株式会社（本社：東京島港区、代表取締役：嶋田 光敏）と共催セミナーを開催いたします。
物販事業者様を対象に、
１）EC×ノーコード連携で実現する業務フロー自動化の実践
２）部分最適からの脱却 止まらない業務をつくる全体自動化戦略
３）よくある失敗パターン？失敗しないための導入手順を伝授 など
具体的な成功事例をご紹介いたします。
・コマースロボサービスページ（一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
・BizteX robopサービスページ（RPA、iPaaS開発・提供）
https://service.biztex.co.jp/robop/
【本セミナーの対象者】
〇物販及びEC事業責任者：EC事業の成長戦略を担い、業務効率化や売上拡大を目指している方
〇オペレーション責任者及び担当者：受注・出荷・在庫管理など
日々のEC運営オペレーションを担当している方
〇情シス・DX担当者：社内のシステム導入やデジタル化推進を主導し、業務改善に取り組んでいる方
【本セミナーに参加して得られる内容】
〇EC業務の自動化の正しい考え方
〇すぐに使える自動化ユースケース
〇属人化をなくす仕組みの作り方
〇システム連携だけでは解決しない理由
〇明日からできる改善
〇作業時間を売上時間へ変革する方法
【開催概要】
タイトル：作業時間を「売上を作る時間」へ
～EC×自動化で実現する、属人化ゼロの現場改革ユースケース～
開催日時：5/27（水）15:00～16:00（60分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
主催：株式会社コマースロボティクス、BizteX株式会社
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://www.commerce-robo.com/seminar/biztex20260527/
※途中入退室可能です。
【講師紹介】
■講師：日朝 健一
株式会社コマースロボティクス 営業部 部長
大学卒業後、組込系システム会社に入社。エンジニアから営業へ転身後
一貫してシステム営業に従事。その後、物流会社にて「現場の痛みを知る営業」として
累計3,000社以上の物流相談に対応。B2C、B2B、様々な案件の立ち上げ・運用を通じて
現場の属人化解消と収益化を支援してきた。
現在は株式会社コマースロボティクスにて、年間6,000万件の出荷を支えるインフラ提供に従事。
「3,000社の現場知見」×「エンジニア視点のIT活用」を武器に
倉庫事業者が荷主から選ばれ続けるためのDX戦略を提唱している。
【コマースロボティクスのサービスについて】
シリーズ有料利用者数2,000社、年間6,000万件（25年度実績）
●コマースロボ（RPA内蔵型の一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
■講師：相澤 太一
BizteX株式会社 インテリジェント事業本部
営業部門 プロセスコーディネート部
営業支援システムのベンダーにて SFA・名刺管理アプリの営業を経験ののち、
2023年にRPA、iPaaSを開発・提供するBizteXに入社。
営業担当として自動化ツールをつかった業務改善提案を担当。
【BizteXのサービスについて】
●プログラミングゼロでAPI連携
導入社数約1000社、2017年のリリースから3年間で導入社数560％の成長を記録
https://service.biztex.co.jp/connect/app/biztexrobop/
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、
BizteX株式会社（本社：東京島港区、代表取締役：嶋田 光敏）と共催セミナーを開催いたします。
物販事業者様を対象に、
１）EC×ノーコード連携で実現する業務フロー自動化の実践
２）部分最適からの脱却 止まらない業務をつくる全体自動化戦略
３）よくある失敗パターン？失敗しないための導入手順を伝授 など
具体的な成功事例をご紹介いたします。
https://www.commerce-robo.com
・BizteX robopサービスページ（RPA、iPaaS開発・提供）
https://service.biztex.co.jp/robop/
【本セミナーの対象者】
〇物販及びEC事業責任者：EC事業の成長戦略を担い、業務効率化や売上拡大を目指している方
〇オペレーション責任者及び担当者：受注・出荷・在庫管理など
日々のEC運営オペレーションを担当している方
〇情シス・DX担当者：社内のシステム導入やデジタル化推進を主導し、業務改善に取り組んでいる方
【本セミナーに参加して得られる内容】
〇EC業務の自動化の正しい考え方
〇すぐに使える自動化ユースケース
〇属人化をなくす仕組みの作り方
〇システム連携だけでは解決しない理由
〇明日からできる改善
〇作業時間を売上時間へ変革する方法
【開催概要】
タイトル：作業時間を「売上を作る時間」へ
～EC×自動化で実現する、属人化ゼロの現場改革ユースケース～
開催日時：5/27（水）15:00～16:00（60分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
主催：株式会社コマースロボティクス、BizteX株式会社
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://www.commerce-robo.com/seminar/biztex20260527/
※途中入退室可能です。
【講師紹介】
■講師：日朝 健一
株式会社コマースロボティクス 営業部 部長
大学卒業後、組込系システム会社に入社。エンジニアから営業へ転身後
一貫してシステム営業に従事。その後、物流会社にて「現場の痛みを知る営業」として
累計3,000社以上の物流相談に対応。B2C、B2B、様々な案件の立ち上げ・運用を通じて
現場の属人化解消と収益化を支援してきた。
現在は株式会社コマースロボティクスにて、年間6,000万件の出荷を支えるインフラ提供に従事。
「3,000社の現場知見」×「エンジニア視点のIT活用」を武器に
倉庫事業者が荷主から選ばれ続けるためのDX戦略を提唱している。
【コマースロボティクスのサービスについて】
シリーズ有料利用者数2,000社、年間6,000万件（25年度実績）
●コマースロボ（RPA内蔵型の一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
■講師：相澤 太一
BizteX株式会社 インテリジェント事業本部
営業部門 プロセスコーディネート部
営業支援システムのベンダーにて SFA・名刺管理アプリの営業を経験ののち、
2023年にRPA、iPaaSを開発・提供するBizteXに入社。
営業担当として自動化ツールをつかった業務改善提案を担当。
【BizteXのサービスについて】
●プログラミングゼロでAPI連携
導入社数約1000社、2017年のリリースから3年間で導入社数560％の成長を記録
https://service.biztex.co.jp/connect/app/biztexrobop/
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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