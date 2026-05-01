ライフスタイルブランド「tokidoki」のライセンス事業を多方面へ拡大

クラボウグループの繊維専門商社である、株式会社クラボウインターナショナル（本社：大阪市中央区、代表取締役 取締役社長：中川眞豪（以下、クラボウインター））は、ライフスタイルブランド「tokidoki（トキドキ）」（注）のライセンス事業開始以降、アパレル展開やデジタルコンテンツの拡充に加え、スポーツ分野でのコラボレーションなど取り組みを広げてきました。この度、新たにプロ野球球団「阪神タイガース」とコラボレーションを行い、2026年の公式グッズに採用されましたのでお知らせいたします。

１．ライセンス事業の推進と「阪神タイガース」とのコラボレーション

クラボウインターは、「tokidoki」のアパレルおよびそれに関連する雑貨商品におけるライセンス契約を2024年10月に締結し、同ブランドを活用したライセンス事業を開始しました。繊維専門商社として培った知見をもとに、Tシャツなどのアパレル商品をはじめ、LINEスタンプや様々なコラボレーションなど、その展開は多岐にわたります。

今回、日本屈指のファン基盤を持つ「阪神タイガース」とのコラボレーションを行い、タイガースの伝統あるエンブレムやマスコットキャラクター「トラッキー」と「tokidoki」のポップで存在感のある世界観の融合が実現しました。Tシャツやキャップなどのアパレル商品に加え、トートバッグやアクリルキーホルダーなど野球観戦以外の日常でも活用できる商品を揃え、幅広い層へブランドの魅力をお届けします。

■阪神タイガース公認ショップおよび公式オンラインショップ（ https://shop.hanshintigers.jp/ ）にて取り扱い中





２．今後の展望

クラボウインターでは、「tokidoki」の豊富なアートやキャラクターを幅広く活用し、これまでもJリーグチームとのコラボレーションや、地上波テレビドラマへの衣装提供を行うなど、ジャンルを問わず多方面への展開を続けてきました。今後も、プロ野球やJリーグなどのスポーツ分野だけでなく、多様な業種とのコラボレーションを順次予定しております。ブランドの認知拡大と市場浸透に向けて、多彩な製品の企画・提案・販売を強化していくことで、ライセンス事業の拡大を図ってまいります。

以上

（注）「tokidoki」（トキドキ）について

ブランド名「tokidoki」（トキドキ）は日本語の「時々」に由来します。イタリア・ローマ出身のアーティスト Simone Legno（シモーネ・レーニョ）氏が、日本のストリートカルチャーやポップアートに感銘を受け、共同創設者 Pooneh Mohajer（プーナ・モハジャー）氏と共に2005年に立ち上げました。その独特の世界観は、Karl Lagerfeld、UNIQLO、HELLO KITTY、MARVEL、NARUTO、LeSportsac など、ジャンルを超えたグローバルコラボレーションを実現し、ファッション、アート、カルチャーを横断する存在として進化を続けています。そのカラフルでユーモラスなキャラクターたちは、ポップカルチャーの象徴として世界中で親しまれています。

■ブランドウェブサイト：

https://tokidoki-fashion.jp

■プロモーションムービー：

https://player.vimeo.com/video/1130864576?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

■ブランド誕生20周年記念Tシャツ販売ページ：

https://shop.elevenista.net/

（参考）過去のリリース

■ライフスタイルブランド「tokidoki」のブランドライセンス事業の展開について

（2025年7月10日）

https://www.kurabo-inter.co.jp/respo/news/

■クラボウ（倉敷紡績株式会社）

繊維から化成品、エレクトロニクス、エンジニアリング、バイオメディカル関係まで様々な事業を展開。繊維事業では天然繊維を中心とした素材の開発・生産を行い、縫製事業を行っているグループ会社の株式会社クラボウインターナショナルやタイ、インドネシアなどの海外製造拠点と連携し、グローバルに幅広いアパレル製品を社会に提供しています。

本 社 ：大阪府大阪市中央区久太郎町2-4-31

代表者 ：代表取締役 取締役社長 西垣 伸二

資本金 ：220億40百万円

創 立 ：1888年

https://www.kurabo.co.jp/