学習院大学・成蹊大学・成城大学・武蔵大学・甲南大学の5大学で構成される「リベラルアーツ5大学」は、旧制高等学校をルーツに持ち、現在も総合的な人間力を養うリベラルアーツを実践しているのが特長です。この5大学が、大学進学イベント「大学フェア」静岡会場(5月開催)および東京会場(6月開催)で「リベラルアーツ5大学 進学相談会 in 大学フェア2026」を開催します。





リベラルアーツ5大学 進学相談会





当日は各大学の個別相談ブースを設けるほか、大学別説明会で、各大学の職員が入試制度・教育内容・学生生活など、さまざまな視点からお話します。さらに、東京会場では在学生による個別相談ブースと大学選び・受験対策についての特別講演＆学生によるトークショーも実施します。









■リベラルアーツ5大学 進学相談会 in 大学フェア2026

○大学フェアの開催概要

【静岡会場】

日時 ：2026年5月24日(日) 11:00～16:00 (事前申込制)

会場 ：ツインメッセ静岡

対象 ：受験生・高校生、保護者、高校教員、

大学進学塾・予備校の講師・職員

主催・企画運営：テレビ静岡(主催)、ライオン企画株式会社(企画運営)





https://www.daigaku-fair.jp/event/dfair/shizuoka/





【東京(池袋)会場】

日時 ：2026年6月21日(日) 11:00～16:00 (事前申込制)

会場 ：サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD

対象 ：受験生・高校生、保護者、高校教員、

大学進学塾・予備校の講師・職員

主催・企画運営：ライオン企画株式会社





https://www.daigaku-fair.jp/event/dfair/tokyo/





○リベラルアーツ5大学 進学相談会の開催内容

【静岡会場】

《個別相談ブース》11:00～16:00

各大学の職員が、学部学科の学びや入試の説明、大学生活全般について相談に応じます。

※甲南大学は資料参加





《大学別説明会》

各大学の職員が大学の特長や入試のポイントなどを説明します。

※甲南大学を除く

□タイムスケジュール

12:00～12:30 成蹊大学

12:40～13:10 成城大学

13:20～13:50 武蔵大学

14:00～14:30 学習院大学





【東京会場】

《個別相談ブース》11:00～16:00

各大学の職員が、学部学科の学びや入試の説明、大学生活全般について相談に応じます。





《大学別説明会》

各大学の職員が大学の特長や入試のポイントなどを説明します。

※甲南大学を除く

［会場A］タイムスケジュール

11:30～11:50 学習院大学

12:20～12:40 武蔵大学

14:25～14:45 成城大学

15:15～15:35 成蹊大学





［会場B］タイムスケジュール

11:55～12:15 成城大学

14:00～14:20 成蹊大学

14:50～15:10 武蔵大学

15:40～16:00 学習院大学





《特別講演》12:50～13:50

予備校講師による5大学に特化した大学選び・受験対策講演と5大学の学生によるトークショーを実施します。





○公式サイト(リベラルアーツ5大学特設Webサイト)

https://www.liberal-arts5univ.jp