株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する北海道発のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」は、2026年5月に創業10周年を迎えます。 これまでのご愛顧への感謝を込め、10周年記念キャンペーンを開催。第一弾となる「創業価格キャンペーン」では、創業以来ご好評をいただいている人気商品を、期間限定で創業当時の価格にてご提供いたします。特別価格でお楽しみいただけるこの機会に、ぜひご来店ください。 皆さまのご来店を心よりお待ちしております

■開催店舗 全国のペンギンベーカリー ※4月以降にオープンした可児広見店、横浜元町店、青森三沢店では実施いたしません。 ■販売期間 2026年5月15日（金）・16日（土）・17日（日）の3日間限定 ※商品は、各日なくなり次第販売終了です。お早めの来店をおすすめしております。 ※店舗によって、一部お取り扱いのない商品もございます。※商品の予約は受け付けておりません。 ※各種クーポン、割引サービスを併用いただけます。

創業から愛され続ける人気商品はこちら！

とべない食パン 北海道産小麦ゆめちからを100%使用したペンギン創業からの人気商品！ 卵・乳製品・マーガリン・はちみつ不使用の食パンです。 ・2斤（1本） 通常販売価格 税込720円→【創業価格】税込600円 ・1斤（1/2本） 通常販売価格 税込380円→【創業価格】税込300円 ・2・3・4枚 通常販売価格 税込200円→【創業価格】税込150円

札幌ぶたパン 特製豚ひき肉あんをたっぷり詰めた肉まんならぬぶたパン! 創業当時から変わらぬずっしりボリュームで今もなお、愛され続けています。 1個 通常販売価格 税込320円→【創業価格】税込250円

ペンギンメロンパン 焼き上がりに焦がしバターをたっぷりかけ、北海道産バターの香ばしさが広がる 当店一押しメロンパンです。創業からのこだわりの味をお楽しみください。 1個 通常販売価格 税込220円→【創業価格】税込130円

ペンギンベーカリーとは

ペンギンベーカリーは、「北海道の大地で育った小麦をつかい、子どもからお年寄りまで毎日食べていただけるパン」をコンセプトに、北海道産小麦の焼き立てパンを提供する北海道のパン屋さんです。店名はもちろん動物の「ペンギン」から。ペンギンの決して後ろに進まない、ヨチヨチでも前に向かって歩く姿から「常に前に進もう」という想いで名付けられました。 ◎ペンギンベーカリー店舗 【北海道エリア】恵庭店、円山裏参道店、山鼻店、美園店、北野店、新川店、手稲前田店、Cocoポールタウン店、江別野幌店、苫小牧沼ノ端店、北見店 【東北エリア】弘前城東店、青森三沢店、秋田東通店、Coco秋田八橋店、仙台長町店、大河原店 【甲信越エリア】金沢もりの里店、アクロスプラザ長岡店、新潟三条店、長野エムウェーブ前店、甲府昭和店 【関東エリア】柏の葉キャンパス店、秦野店、平塚四之宮店、横浜元町店、前橋吉岡店、茂原店、坂戸店、上尾店、結城富士見店、国分寺府中街道店、ペンギンPal目白店、八王子みなみ野店、麻布十番店、吉祥寺店 【東海エリア】豊田浄水店、小牧口店、岡崎店、瀬戸苗場店、岐阜岐南店、可児広見店、沼津店、Coco名駅サンロード店、名張桔梗が丘店 【関西エリア】泉佐野店、吹田店、堺泉北店、京都西京極店、木津川城山台店、川西店、Coco阪急川西能勢口駅東口店、姫路野里店、神戸垂水店、三木店、岩出店 【中国エリア】岡山インター店、福山木之庄店 【九州エリア】戸畑店、八幡平野店、橋本駅前店、福岡東原田店、別府やまなみ店、大分高城店、延岡多々良店

会社概要

[代 表] 高山 英之 [本 社] 〒004-0866 北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２F [東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 10F [電話番号] 本社：011-375-7774 東京支社：03-5928-5035 [お問い合わせ先] info@penguinbakery.com WEB https://www.penguinbakery.com/ Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.oﬃcial/ Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.oﬃcial/ X https://x.com/penguinhokkaido