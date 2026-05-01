



・国際展開と業務効率化を原動力に、力強い業績が持続的な上昇基調を示す

・動化・人工知能（AI）を活用したデジタル変革の取り組みにより、生産性・ガバナンスの向上とコストの最適化を実現

カタール、ドーハ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Estithmar Holding Q.P.S.C.は2026年第1四半期の決算を発表し、純利益は3億3300万カタール・リヤルと、前年同期比97%の大幅増を記録しました。今回の結果は、同社の事業運営モデルの強固さと、拡大戦略の着実な遂行を改めて裏付けるものです。

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Estithmar Holding Reports 97% Surge YoY in Q1 2026 in Net Profit to QAR 333 Mn (Photo: AETOSWire)

同社の売上高は14億5500万カタール・リヤルと、2025年第1四半期の13億900万カタール・リヤルから増加しました。売上総利益は前年同期の4億1600万カタール・リヤルから35%増加し、5億6100万カタール・リヤルとなりました。EBITDAは73%増の4億7300万カタール・リヤルに達し、1株当たり利益は90%増の0.089カタール・リヤルとなりました。

これらの結果は、主要財務指標の全面的な成長を示すものであり、明確な投資ビジョンと、地域展開・ポートフォリオの多様化・業務効率化を高いレベルでバランスさせる同社の経営力に支えられています。これまでに発表された国際投資が具体的な成果を上げ始め、売上高の拡大、収益性の向上、資産基盤の拡充に貢献しています。

純利益の大幅な伸びは、業務効率化と価値創造への規律ある取り組み、および堅実な資本管理と実効性の高いリスク管理によるものです。これと並行して、自動化・人工知能（AI）を中心とするデジタル変革の取り組みも、生産性の向上、ガバナンスの強化、コスト最適化において重要な役割を果たしました。

また今回の結果は、医療、サービス、観光・不動産開発、産業・専門工事の各事業グループが均衡ある形で業績に貢献していることも示しており、統合的な戦略的枠組みのもと、各グループが成長戦略を着実に実行していることを証明しています。

今回の業績について、Estithmar HoldingのCEOフアン・レオン氏は次のように述べています。

「第1四半期の業績は、当社のビジネスモデルの強固さと、加速した成長と持続可能な成長を同時に実現する力を示しています。今回の成果は、記録的な数値の達成にとどまらず、当社の投資判断の質と、市場・セクターを横断した規律ある実行力を証明するものです。売上高の成長と収益性の改善の両立は、力強い事業運営と健全なキャッシュフローに支えられており、当社の高い効率性と、事業拡大を具体的な株主価値へと転換する力を示しています」

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出典： AETOSWire

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