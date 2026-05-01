資格でお馴染みの一般社団法人ファッション産業技術継承協会(FITI)は、産業技術を継承するうえで、デザインの力、さらに広報・宣伝する力が今後重要だと考え、FITIグラフィック研究所を内部組織として運営しています。

FITIグラフィック研究所は、多くのクリエイターを会員として組織し、研究発表をおこなっていますが、この度、研究所主催による「2026オンライン夏期講習」を企画いたしました。

今回の夏期講習は「クリエイターのための配色の知識」と「クリエイター職に就くためのポートフォリオ制作入門」の2つのコースに分かれており、2026年5月1日より参加受付を開始いたします。





FITI 2026 オンライン夏期講習





■FITI 2026 オンライン夏期講習

「クリエイターのための配色の知識」

・開催日程

2026年6月 2日(火)19時30分～21時【基礎編】

2026年6月16日(火)19時30分～21時【応用編】

2026年7月14日(火)19時30分～21時【基礎編】

2026年7月28日(火)19時30分～21時【応用編】

2026年8月11日(火)19時30分～21時【基礎編】

2026年8月25日(火)19時30分～21時【応用編】





「クリエイター職に就くためのポートフォリオ制作入門」

・開催日程

2026年6月12日(金)19時30分～21時【準備編】

2026年6月26日(金)19時30分～21時【実践編】

2026年7月10日(金)19時30分～21時【準備編】

2026年7月24日(金)19時30分～21時【実践編】

2026年8月 7日(金)19時30分～21時【準備編】

2026年8月21日(金)19時30分～21時【実践編】





・受講料

1回(90分)：3,300円(税込)





「基礎編+応用編」または「準備編+実践編」をセットでお申し込みの方

2回(合計180分)：5,500円(税込)





＊各講習の基礎編、応用編、準備編、実践編は、それぞれ同一内容です

＊講習で使用したスライドは、PDFにして終了後差し上げます





開催形式： ZOOMによるオンライン講習

申込方法： サイトにて申込受付

定員 ： 各コース20名(定員になり次第締め切り)









■一般社団法人ファッション産業技術継承協会(FITI)について

一般社団法人ファッション産業技術継承協会は、ファッション産業技術をグラフィックデザインの力を借りて、後世に伝えることを目的とした団体です。

教材の制作、資格の運営、講座の開催、FITIグラフィック研究所の運営などを通じて、日本のクリエイティブ力がより一層花開いていくことを大切にしています。









■団体概要

団体名 ： FITIグラフィック研究所/一般社団法人ファッション産業技術継承協会

所在地 ： 東京都西東京市芝久保町4－15－58

設立 ： 2019年3月28日

事業内容： 教材の制作/資格の運営/講座の開催/FITIグラフィック研究所の運営