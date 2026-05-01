鶏soba座銀「鶏soba」





国内外にラーメン店を中心に40店舗以上の飲食店を展開する株式会社銀の葡萄(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：壽量 健太、以下 銀の葡萄)は、製麺事業「クレイジー製麺」を本格始動いたします。





小ロットのご注文やオリジナル麺のOEM開発にも柔軟に対応し、スタートアップにつき10社限定で麺づくりパートナーの募集を2026年5月1日(金)より開始いたします。









■ クレイジー製麺とは

クレイジー製麺は、食べログ百名店にも選出された「鶏soba座銀」をはじめ、「○de▽(マルデサンカク)」「NEXT□(ネクストシカク)」など銀の葡萄が展開する全店舗で提供してきた麺と同等品質の麺を、外部の飲食店にもお届けする製麺事業です。





名店の味を支え共に歩んできたこだわりの麺を全国へ ── 製麺研究家・知見 和典氏を顧問に迎え、レシピ開発から品質管理・製法指導まで一貫した監修体制のもと、お店の理想を形にするパートナーとして一杯の価値を高める麺づくりを全力でサポートします。





クレイジー製麺ロゴ





■ 顧問 知見 和典(ちけん かずのり)氏 プロフィール

製麺研究家。1976年京都市生まれ。製麺歴24年。





2002年、家業である老舗製麺所「麺屋棣鄂(ていがく)」に入社し工場長に就任。オーダーメイド麺の開発に着手し、「ウイング麺」「サンダー麺」「ドラゴン麺」など数々のヒット麺を生み出す。2017年には月間100万食を販売し、入社当初から生産量を10倍に拡大させた実績を持つ。





2018年に麺屋棣鄂の顧問に就任しフリーとして活動を開始。2019年には製麺コンサルティング会社「趣キ堂株式会社」を設立。日本全国はもとより世界7か国の製麺所を歴訪し手腕を発揮する。現在、東京・大阪・京都・韓国など計7社の製麺顧問を歴任し、日夜新たな麺を生み出し続けている。





クレイジー製麺顧問・知見 和典氏





■ サービスの特長

1. 名店で実証済みの麺

食べログ百名店「鶏soba座銀」や「鯛白湯らーめん ○de▽(マルデサンカク)」「NEXT□(ネクストシカク)」、「麺's room 神虎」、「中華そば フラン軒」、「メンヤ ニューオルド」など銀の葡萄全店舗で実際に提供されている麺をベースに、各店の味づくりに最適な麺をご提案します。





NEXT□ 「牡蠣つけ麺asobu」





2. 小ロットから柔軟に対応

ロット数は応相談。新規開業のお店や試作段階のメニュー開発にも柔軟にお応えします。





3. オリジナル麺のOEM開発

お店のスープやコンセプトに合わせたオリジナル麺の共同開発が可能です。ヒアリングから試作・調整・納品まで一貫してサポートします。





オリジナル麺の開発をサポートいたします





4. 製麺歴24年・知見 和典氏による一貫監修

月間100万食の製造実績を持ち、世界7か国で製麺指導を行ってきた知見氏が、レシピ開発・品質管理・製法指導まで一貫して監修。一杯の価値を最大限に高める麺づくりをお約束します。





5. スタートアップにつき10社限定

品質を担保するため、まずは10社限定でパートナー企業を募集いたします。一社一社のご要望に丁寧に向き合い、お店の理想の麺を形にします。









■ 対応可能な麺の種類

細麺 ／ 中太麺 ／ 太麺 ／ つけ麺用 ／ まぜそば用 ／ オリジナル麺(応相談)

豚骨や鶏白湯に合わせやすい細麺から、醤油・味噌系と相性の良い中太麺、つけ麺用の太麺、まぜそば用のもちもちとした食感の麺まで幅広く対応しています。上記以外にも、お店のコンセプトに合わせたオリジナル麺の開発もご相談いただけます。





さまざまな麺の種類に対応





■ ご利用の流れ

STEP 1：ヒアリング

お店のコンセプト、スープの特徴、理想とする麺のイメージをお聞かせください。

STEP 2：試作

ヒアリング内容をもとに、知見氏監修のもと試作麺をお作りします。

STEP 3：調整

実際にスープと合わせていただき、太さ・食感・加水率などを細かく調整します。

STEP 4：納品

ご納得いただいた麺を安定した品質でお届けします。





クレイジー製麺ご利用の流れ





■ 価格

応相談(お気軽にお問い合わせください)









■ 飲食店向けOME相談窓口

クレイジー製麺(株式会社銀の葡萄)

● TEL：06-7222-3940

● お問い合わせフォーム： https://silver-grape.com/contact/









■ 会社概要

商号 ： 株式会社銀の葡萄

代表者 ： 代表取締役 壽量 健太

所在地 ： 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3-5-3

設立 ： 2007年10月

事業内容 ： 飲食店の企画、運営。コンサルティング

資本金 ： 100万円

URL ： https://silver-grape.com/