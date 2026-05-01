ダーマローラージャパン(株式会社Transparence)と、英国発のライフスタイルブランドKANGOLのビューティーライン「KANGOL BEAUTY」は、このたび限定コラボレーションアイテムを発売いたしました。





KANGOL BEAUTY × Dermaroller(1)





英国発、80年以上の歴史を誇る世界的ファッションブランド「KANGOL」から誕生した、日本限定のトータルビューティーブランド「KANGOL BEAUTY」。本コラボレーションでは、ダーマローラーの技術力とKANGOL BEAUTYのブランド感を融合させた特別仕様のアイテムを展開しております。

展開商品は「Dermaroller HC 902 & ROLLER CLEANER SET」。ミニマルで洗練された限定パッケージは、本企画のためにデザインされた特別仕様となっております。

本商品は、2026年4月1日よりKANGOL BEAUTY公式ECサイトにて販売を開始し、全国KANGOLサロン(34店舗)でも5月中旬より順次販売を予定しております。

また、発売に先駆けてインフルエンサーを招いたローンチレセプションを開催。会場では商品体験や交流の場が設けられ、多くの来場者により本コラボレーションへの期待が高まる機会となりました。





今後もダーマローラージャパンとKANGOL BEAUTYは、日常に寄り添いながら、美しさを引き出す新たな価値の提案を続けてまいります。









【商品概要】

商品名：Dermaroller HC 902 & ROLLER CLEANER SET





KANGOL BEAUTY × Dermaroller(3)





■商品の特徴

＊ホームケア用 ダーマローラー HC 902(ドイツ製)

162本の鍼(鍼長0.2mm～0.3mm)による極小(最大線径0.08mm)の医療グレードステンレス製マイクロニードルが、90度の角度で肌にアプローチすることで、肌を傷つけることなく肌再生を促進し、有効成分が最適に吸収されるよう設計されています。





Dermaroller HC902(1)





発売日 ： ・2026年4月1日～ KANGOL BEAUTY公式ECサイト

・2026年5月中旬～ 全国KANGOLサロン(34店舗)

価格 ： 15,400円(税込)

購入方法： KANGOL BEAUTY公式ECサイト

https://kangolbeauty.net/collections/kangol-beauty

KANGOL SALON

https://www.kangol-salon.com/









【会社概要】

＜株式会社Transparence(ダーマローラージャパン)＞

代表者： 代表取締役 岩田 真人

所在地： 東京都港区芝4-3-7 MG-Tamachi Bldg.6F

URL ： https://dermaroller-japan.com/





＜株式会社GREANNESS(KANGOL BEAUTY運営)＞

代表者： 代表取締役 橋本 幸生

所在地： 東京都渋谷区神宮前3-25-12 FUJI BUILDING 2F

URL ： https://www.greanness.com/





KANGOL BEAUTY × Dermaroller(2)