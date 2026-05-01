冷凍自動販売機「THE FROZEN TABLE」を運営する有限会社Museeは、2026年5月1日(金)より、世界大会優勝パティシエが手掛ける「カヌレとアイス」の販売を開始いたします。西日本に常設店のない希少なスイーツが、販売期間中は24時間いつでも、大阪府高槻市の自動販売機でお買い求めいただけます。









【世界一のパティシエ、宮崎龍氏が手掛ける「究極の食感」】

本商品は、2025年1月の世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で日本代表を優勝に導いた、世界一のパティシエ・宮崎龍氏が監修・製造。

宮崎氏は、日本人としてわずか数名しかいない「世界ジェラート騎士」にも任命されており、その圧倒的な技術が注ぎ込まれた「至福のカヌレ」と「至福のアイス」は、まさに芸術品。大切な方への贈り物や、特別な日にふさわしい一品をお届けします。





(左)至福のカヌレ(右)世界大会金メダリスト 宮崎龍氏





【母の日におすすめ。専用ボックス入り「至福のカヌレ3個セット」】

5月のメインイベント「母の日」に向け、ギフトに最適な専用ボックス入りの3種アソートを2種販売いたします。世界最高の技術が詰まった至極のスイーツを、洗練されたパッケージで包んだ、心に残る贈り物をご提案します。





(左)至福のカヌレ 定番3種アソート(クラシック、ディープショコラ、グルテンフリー抹茶)(右)カヌレとパッケージ





■至福のカヌレ 定番3種アソート

(クラシック、ディープショコラ、グルテンフリー抹茶)

王道のカヌレから、心と体に優しいグルテンフリーまで、世界基準の味わいを一箱に凝縮しました。





(左)至福のカヌレ 生チョコカヌレ3種アソート(エクアドル、サント・プリンシペ、ドミニカ)(右)カヌレ断面 フラワー





■至福のカヌレ 生チョコカヌレ3種アソート

(エクアドル、サント・プリンシペ、ドミニカ)

産地ごとのカカオの個性を引き出した、チョコレート好きにはたまらない贅沢な食べ比べセットです。









【インフルエンサー「まだ知らない高槻」さんがアンバサダーに就任】

4月より、大阪府高槻市の魅力を知り尽くすインフルエンサー「まだ知らない高槻」さんが、THE FROZEN TABLEの公式アンバサダーに就任されました。

地域に根ざした視点で本物の魅力を発信する「まだ知らない高槻」さんによる、『カヌレとアイス』のリール動画は近日公開予定。高槻市民必見のレビューを、ぜひアカウントをフォローしてお待ちください。

Instagramアカウント： https://www.instagram.com/madashiranai_takatsuki/









【住宅街で異例の大阪府第1位を記録した、話題のスポット「THE FROZEN TABLE」】

2025年12月の稼働開始以来、当自販機はサンデン・リテールシステム社のアプリ「ど冷えもん GO」内の売上ランキングにおいて、大阪府内のデイリーランキング1位を度々獲得しています(※1)。厳選された名店の味を非対面で提供するスタイルが支持され、地域の注目スポットとなっています。





自販機全体イメージ





【入荷情報から美味しい食べ方までサポート】

THE FROZEN TABLEの公式LINEアカウントでは、最新の「入荷情報」や「限定セール情報」を配信。トーク画面やビジネスプロフィールから食べ方が確認できるほか、直接のお問い合わせも可能です。





(※1)サンデン・リテールシステム株式会社提供アプリ「ど冷えもん GO」のエリア別ランキングに基づく。





《THE FROZEN TABLE冷凍自動販売機概要》

■販売商品

至福のカヌレ2個セット：900円(税込)～

至福のアイス2個セット：1,000円(税込)～

至福のカヌレ3個セット(専用ボックス入り)：1,500円(税込)～

※その他の販売商品についてはLINE公式アカウントでご確認いただけます。

■販売期間

5月1日～ ※数量限定につき、無くなり次第終了

■設置場所

THE FROZEN TABLE(〒569-0066 大阪府高槻市中川町10-11)

■Instagram

https://www.instagram.com/thefrozentable

■LINE公式アカウント

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■問い合わせ

公式WEBサイトより https://thefrozentable.com