不動産活用事業をはじめとする様々な事業を行い、全国に完全個室型シミュレーションゴルフ施設「GOLF NEXT 24」を展開するワイムシェアリング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石丸 愼司）は、運営するインドアゴルフ施設において、ゴルフレッスンを担当するレッスンプロのうち2名を正社員として雇用したことをお知らせいたします。

インドアゴルフ市場は近年、ゴルフ練習場利用者数も回復基調にあり、シミュレーション機器の普及や初心者層の取り込みを背景に拡大傾向にあります。しかし一方で激戦区では閉店・倒産の店舗も多く、要因としてはサービスの質を問われるフェーズに市場が移行したと読み取れます（※）。そういった中でレッスンプロの多くは業務委託契約で活動しており、指導現場の知見が運営に十分に蓄積・活用されにくい構造が課題となっています。 （※出典：「ゴルフ事業（練習場）に関わる実態調査: 2025年度 全国練習場施設数調査」｜公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟）https://www.jgra.or.jp/activity

https://www.jgra.or.jp/activity

また、指導と運営が分断されることで、サービス品質のばらつきが生じるケースも見受けられます。こうした背景を踏まえ、当社ではレッスンプロのうち2名を正社員として雇用し、現場と運営をつなぐ中核人材として位置づけました。 当該人材は、レッスン業務に加え、会員ニーズの把握やサービス改善提案、運営オペレーションの最適化などにも関与し、現場の知見を事業運営に反映する役割を担います。 今回の取り組みは、全レッスンプロの雇用形態を変更するものではなく、限定的な導入とし、運営体制およびレッスン品質の高度化を志向したものです。 今後は、本施策を通じて得られた知見をもとに、より効率的かつ付加価値の高いサービス提供体制の構築を目指し、引き続きインドアゴルフ事業の強化を図るとともに、顧客満足度の向上および持続的な事業成長に取り組んでまいります。

コメント

松岡さん

この度、ワイムシェアリング株式会社レジャー事業本部に入社いたしました。私はGOLFNEXT24でレッスンプロとして活動しております。ここからさらにGOLFNEXT24は既存会員様の満足度の向上、新規会員様の獲得を目指していかなければなりません。 そのために、私はGOLFNEXT24の認知度を向上させること、そして普段お客様と直接接することでわかる本当のニーズを一つずつ丁寧に解決していければと思います。より良い施設へと成長していき、お客様にレジャーとしてゴルフを楽しんでいただけるよう努めてまいります。

加藤さん

今回の正社員化は、現場と運営をつなぐ重要な取り組みだと感じています。これまでのレッスン現場で得た会員様の声や課題をサービス改善や運営に反映し、より質の高い指導環境づくりに貢献し。今後も安定したレッスン提供を通じて、会員満足度の向上に努めてまいります。

事業本部長コメント

今般のプロ採用を通じて、全施設における施設運営やレッスン内容にお客さまのご意向をよりスムーズに反映出来るようになります。「人と社会に役立つ会社」を社是とするワイムシェアリング株式会社のインドアゴルフ事業として、今後も引続き付加価値の高い施設およびサービスの提供を目指してまいります。ご興味のある方はまずはぜひ一度、お近くの店舗に足を運んでいただきたいです。

サービス概要

「GOLF NEXT 24」は、人目を気にせず安心して練習やラウンドに集中していただけるよう全室完全個室となります。広々としたラグジュアリーな個室には、大型スクリーンで多彩な機能が満載の最新シミュレーターを搭載。全室エアコンと空気清浄機も完備しているため、季節や天候に左右されず快適な空間でお楽しみいただけます。また、同伴が無料のため、ご家族やご友人と一緒に楽しみながら自然と運動習慣を取り入れられるのも魅力のひとつです。マンツーマンレッスンでは、レッスンプロが個人の課題に合わせて的確に指導し、上達をサポートいたします。気軽に相談をしやすい点も、マンツーマンレッスンならではのメリットです。

会社概要

ワイムシェアリング株式会社

社名 ：ワイムシェアリング株式会社 代表取締役社長：石丸 愼司 所在地 ： 東京都新宿区高田馬場１－２９ー９ TDビル6階 事業内容 ：不動産賃貸、自家用車運行管理、洗車事業、シェアハウス、シェアオフィス、貸会議室、インドアゴルフ施設の企画・管理・運営、テレワークブース販売・運営 、ユニットハウスの製造・販売 HP： https://waim-group.co.jp/

当社は、1953年に安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）の不動産管理部門として設立されました。創設以来、長年にわたり不動産の管理・運営を通じて培ってきた専門性と実績を基盤に、時代の変化に対応しながら事業領域を拡大してまいりました。2011年には資本関係を解消し、独立企業として新たな体制へ移行。これを契機に、より機動的かつ柔軟な経営体制を確立し、多様化するニーズに応えるサービスの提供に取り組んでおります。今後も、長い歴史の中で築いてきた信頼と実績を大切にしながら、「人と社会に役立つ会社」としてさらなる価値創造に努めてまいります。

記事に対する問い合わせ

https://waim-group.co.jp/

Mail：pr_info@waim-group.co.jp 担当：緒方