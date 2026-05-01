株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国・ソウル発のアップサイクルブランド「OverLab（オーバーラボ）」より、パラグライダー素材を使用した新作コレクションを、2026年5月9日(土)より発売いたします。あわせて、中目黒 蔦屋書店にて期間限定のPOP-UPを開催いたします。

本コレクションの主役となるのは、これからのシーズンに最適な三段折りたたみ傘。 空を飛んでいたパラグライダーのキャノピー素材を使用し、驚くほどの軽さと高い耐久性を実現。防水性に加えUVカット機能も備え、雨傘としてはもちろん日傘としても活躍する、都市生活にフィットした一本です。

また、通気性と軽量性に優れたランニング仕様のメッシュキャップや、定番のサコッシュ・ウォレットなどの小物類も展開。

今シーズンは新たに、バイカラー仕様のアイテムが登場し、ミニマルなデザインにアクセントを加えています。

OverLabは、役目を終えたパラグライダーを回収し、新たなプロダクトへと再生させるアップサイクルブランド。空を飛んでいた素材ならではの軽さと機能性を活かし、アウトドアと都市生活をシームレスにつなぐプロダクトを提案しています。日常に寄り添う機能性と、サステナブルな背景を兼ね備えた新コレクションを、ぜひこの機会にご体感ください。

OverLab New Collections

3-fold folding umbrella（折りたたみ傘）

空を飛んでいた素材が、そのまま都市の傘に。パラグライダー素材を使用した超軽量折りたたみ傘。防水性・耐久性に加えUVカット機能も備え、雨天・晴天どちらにも対応。毎日持ち歩きたくなる一本です。3色展開。5,940円(税込)。

素材：パラグライダーのキャノピー（ナイロン）、アルミニウム、プラスチック サイズ：98×53(cm) /6k

utility sacoche bag（サコッシュ）

軽さと収納力を両立した、日常のためのサコッシュ。約55gの超軽量設計ながら、裏側には2つのメッシュポケットが施され、日常必需品をしっかり収納。パラシュート由来の素材とディテールが、機能性とデザイン性を両立します。3色展開。6,930円(税込)。

バッグ素材：パラグライダーのキャノピー（ナイロン）、ジッパープル：パラグライダーライン（アラミド繊維） サイズ：23×30×3(cm)

travel pouch（トラベルポーチ）

ミニマルに持ち運ぶための、機能的ポーチ。コンパクトながら高い収納力を備え、日常から旅行まで幅広く対応。軽量で耐久性のある素材が、ストレスのない携帯性を実現します。2色展開。4,950円(税込)。

素材：パラグライダーのキャノピー（ナイロン） サイズ：13×9×1.5(cm)

double wallet（ダブルウォレット）

仕分けて使える、スマートなミニウォレット。2層構造で整理しやすく、カードや小物を効率よく収納。軽量かつ耐久性の高い素材で、日常使いから旅行まで幅広いシーンで活躍します。3色展開。3,630円(税込)。

バッグ素材：パラグライダーのキャノピー（ナイロン）、ジッパープル：パラグライダーライン（アラミド繊維） サイズ：23×30×3(cm)

running mesh camp cap（キャップ）

都市とランニングをシームレスにつなぐキャップ。通気性に優れたメッシュ構造と軽量設計で、アクティブシーンにも対応。フラットなシルエットで、日常のスタイリングにもフィットします。3色展開。7,700円(税込)。

バッグ素材：パラグライダーのキャノピー（ナイロン）、ポリエステル（メッシュ） サイズ：One Size(free)

lightweight wallet（ライトウォレット）

必要最低限を、美しく持つ。極限まで無駄を削ぎ落としたミニマルウォレット。軽量でコンパクトながら、日常使いに十分な機能性を備えています。カラビナ付属。4色展開。2,970円(税込)。

バッグ素材：パラグライダーのキャノピー（ナイロン） サイズ：10.5×8(cm)

air crossbody bag（クロスボディバッグ）

空気のように軽い、日常のショルダーバッグ。超軽量設計で長時間の使用もストレスフリー。必要十分な収納力とミニマルなデザインで、幅広いシーンに対応します。1色展開。11,000円(税込)。

バッグ素材：パラグライダーのキャノピー（ナイロン） サイズ：28×18×7(cm)

◆発売情報

【発売日】2026年5月9日(土) 【販売店舗】 CAViAR PRODUCTS (https://www.caviar-products.jp/)、ZOZOTOWN、中目黒 蔦屋書店(期間限定)、他、全国の正規取扱店

◆POP-UP情報

【開催場所】中目黒 蔦屋書店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-22-10 TEL. 03-6303-0940 【営業時間】10:00～22:00年中無休(年末年始を除く) 【会期】 2026年5月9日(土)から6月9日(火)まで

▼お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL. 03-6804-5201