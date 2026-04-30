学校では教わらない「裏」の歴史人物伝がここに『歴史人物「まさか！」の素顔』編集平川 陽一が電子書籍で配信開始
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株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年４月１５日に『歴史人物「まさか！」の素顔』編集平川 陽一が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『歴史人物「まさか！」の素顔』編集平川 陽一
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4eQGHpS
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4n7m9M8
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896900
学校では教わらない「裏」の歴史人物伝がここに！みんなそろって人間くさすぎる！
◎あの天才も、あの暴君も……みんな同じ「人間」だった！
◎学校では教わらない「裏」の歴史人物伝！
◇高僧・一休さんの自伝は「煩悩まみれ」
◇初代海軍卿・勝海舟、海の上では「お荷物」だった！？
◇マウント炸裂！ 紫式部は悪口の文才もすごい
◇維新の三傑・木戸孝允の“汚すぎる”逃げ方
◇創られた聖女？ ジャンヌ・ダルクは「あの偉人」がプロデュース
◇インド独立の父ガンディー、非暴力実現の前に「算数の九九」で挫折
◇「サディズム」の語源・サド伯爵、「一族の恥」という理由で投獄されていた
坂本龍馬から伊藤博文、吉良上野介、孔子、ダ・ヴィンチ、ニュートンなど、
歴史を飾った有名人たちの、意外な実像や知られざるエピソードを紹介。
教科書だけでは見えてこない「素顔」を知れば、
偉人たちがもっと身近になる！
■目次
●第１章 教科書には書けない偉人たちの「まさか！」の一面
・坂本龍馬の弱点は「下半身」？
・天皇もお怒り！伊藤博文の奔放すぎる私生活
ほか
●第２章 歴史をにぎわせたヒロインたちの戦い
・華やかなキャリアからの転落？清少納言の「切ない晩年」
・マウント炸裂！紫式部は悪口の文才もすごい
ほか
●第３章 イメージが覆される歴史人物の「隠れた実像」
・風評被害？『忠臣蔵』の悪役・吉良上野介はいい人だった
・織田信長の「比叡山焼き討ち」は、それほど非道でもなかった？
ほか
●第４章 歴史に名を残すあの人物の「意外な顚末」
・諸国漫遊のヒーロー・水戸黄門、じつは「インドア派」だった
・コロンブスは「でっちあげの本」を信じて西へ向かった
ほか
●第５章 最後に泣いた人、笑った人は？
・「黒百合の呪い」で死んだ佐々成政
・「このままでは終われない」…世捨て人だった藤原定家の“遅咲き人生”
ほか
■著者 平川陽一（ひらかわ・よういち）
1946年東京生まれ。早稲田大学文学部仏文学科卒業。
光文社カッパブックス編集部を経て、現在、(株)幸運社代表。
主に歴史ミステリーの分野で活躍している。
著書に『日本の城・封印されたミステリー』『「時代小説」を読むキーワード事典』
『世界遺産・封印されたミステリー』『世界遺産・秘められた英雄伝説』（以上、PHP研究所）、
『戦争で読む日本の歴史地図』（ベストセラーズ）、『鬼平犯科帳』（扶桑社）など多数。
「戦国検定委員会」として『戦国武将検定』『戦国検定』（以上、廣済堂出版）を制作。
■『歴史人物「まさか！」の素顔』編集平川 陽一
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
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◎学校では教わらない「裏」の歴史人物伝！
◇高僧・一休さんの自伝は「煩悩まみれ」
◇初代海軍卿・勝海舟、海の上では「お荷物」だった！？
◇マウント炸裂！ 紫式部は悪口の文才もすごい
◇維新の三傑・木戸孝允の“汚すぎる”逃げ方
◇創られた聖女？ ジャンヌ・ダルクは「あの偉人」がプロデュース
◇インド独立の父ガンディー、非暴力実現の前に「算数の九九」で挫折
◇「サディズム」の語源・サド伯爵、「一族の恥」という理由で投獄されていた
坂本龍馬から伊藤博文、吉良上野介、孔子、ダ・ヴィンチ、ニュートンなど、
歴史を飾った有名人たちの、意外な実像や知られざるエピソードを紹介。
教科書だけでは見えてこない「素顔」を知れば、
偉人たちがもっと身近になる！
■目次
●第１章 教科書には書けない偉人たちの「まさか！」の一面
・坂本龍馬の弱点は「下半身」？
・天皇もお怒り！伊藤博文の奔放すぎる私生活
ほか
●第２章 歴史をにぎわせたヒロインたちの戦い
・華やかなキャリアからの転落？清少納言の「切ない晩年」
・マウント炸裂！紫式部は悪口の文才もすごい
ほか
●第３章 イメージが覆される歴史人物の「隠れた実像」
・風評被害？『忠臣蔵』の悪役・吉良上野介はいい人だった
・織田信長の「比叡山焼き討ち」は、それほど非道でもなかった？
ほか
●第４章 歴史に名を残すあの人物の「意外な顚末」
・諸国漫遊のヒーロー・水戸黄門、じつは「インドア派」だった
・コロンブスは「でっちあげの本」を信じて西へ向かった
ほか
●第５章 最後に泣いた人、笑った人は？
・「黒百合の呪い」で死んだ佐々成政
・「このままでは終われない」…世捨て人だった藤原定家の“遅咲き人生”
ほか
■著者 平川陽一（ひらかわ・よういち）
1946年東京生まれ。早稲田大学文学部仏文学科卒業。
光文社カッパブックス編集部を経て、現在、(株)幸運社代表。
主に歴史ミステリーの分野で活躍している。
著書に『日本の城・封印されたミステリー』『「時代小説」を読むキーワード事典』
『世界遺産・封印されたミステリー』『世界遺産・秘められた英雄伝説』（以上、PHP研究所）、
『戦争で読む日本の歴史地図』（ベストセラーズ）、『鬼平犯科帳』（扶桑社）など多数。
「戦国検定委員会」として『戦国武将検定』『戦国検定』（以上、廣済堂出版）を制作。
■『歴史人物「まさか！」の素顔』編集平川 陽一
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