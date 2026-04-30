ストレス解消法『その不調、すべて「呼吸」で解決します』著者有田秀穂が電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348296/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年４月７日に『その不調、すべて「呼吸」で解決します』著者有田秀穂が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『その不調、すべて「呼吸」で解決します』著者有田秀穂
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4w0TPyM
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3QDyA6g
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409000
脳生理学の権威が３０年以上の研究の末たどり着いた、
究極の「ストレス解消法」--それは「呼吸」だった！
◎寝ても疲れが取れない
◎朝、スッキリ起きられない
◎イライラ・不安
◎やる気が出ない
◎集中力が続かない
◎猫背・顔のたるみ
…その不調、すべて「呼吸」で解決します！
ヨガや坐禅にならった「意識して吐く呼吸」（丹田呼吸法）により、
幸せホルモン・セロトニンを分泌させ、ストレス・不安・疲労を根本から解消。
本書では、その科学的メカニズムとメリットを徹底解説します。
また「呼吸法」のほか、「ガムを噛む」「ひとりカラオケ」「泣ける動画を見る」--
これらも実は、脳生理学に基づいた立派なセロトニン活性法。
たった５分でメンタルが整い、３か月で体質が変わる「意外なヒント」を伝授します！
■目次
・１ あなたの疲れ、その「呼吸」が原因かもしれません
・２ 呼吸法を変えるだけで、「幸せホルモン」がドバドバ分泌される
・３ 脳と体がみるみるリフレッシュ！「たった５分」のお手軽習慣
・４ 心のモヤモヤがスーッと消える！「直感脳スイッチ」の押し方
・５ 「心の三原色」を整えれば、いかなる状況でも「平常心」でいられる
・６ 「癒やし」のオキシトシンで、脳のストレスを根こそぎ消し去る
・７ 疲れたときは、泣きなさいー脳を「涙」でスッキリ洗う
・８ 「夜の呼吸」で脳と体を強制オフして、ぐっすり快眠
■著者 有田秀穂
医師・脳生理学者。東邦大学医学部名誉教授。セロトニンDojo代表。
1948年東京生まれ。東京大学医学部卒業後、東海大学病院で臨床に、
筑波大学基礎医学系で脳神経系の基礎研究に従事、その間、米国ニューヨーク州立大学に留学。
東邦大学医学部統合生理学で坐禅とセロトニン神経・前頭前野について研究、
2013年に退職、名誉教授となる。各界から注目を集める「セロトニン研究」の第一人者。
メンタルヘルスケアをマネジメントするセロトニンDojoの代表も務める。
著書に『脳からストレスを消す技術』(サンマーク出版)、『医者が教える疲れない人の脳』(三笠書房)、
『脳科学者が教える やっかいな脳のクセをリセットする 朝5分の呼吸法』(総合法令出版)、
『スマホ中毒からの心のモヤモヤをなくす小さな習慣』(プレジデント社)など多数がある。
■『その不調、すべて「呼吸」で解決します』著者有田秀穂
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4w0TPyM
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409000
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年４月７日に『その不調、すべて「呼吸」で解決します』著者有田秀穂が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
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究極の「ストレス解消法」--それは「呼吸」だった！
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◎朝、スッキリ起きられない
◎イライラ・不安
◎やる気が出ない
◎集中力が続かない
◎猫背・顔のたるみ
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ヨガや坐禅にならった「意識して吐く呼吸」（丹田呼吸法）により、
幸せホルモン・セロトニンを分泌させ、ストレス・不安・疲労を根本から解消。
本書では、その科学的メカニズムとメリットを徹底解説します。
また「呼吸法」のほか、「ガムを噛む」「ひとりカラオケ」「泣ける動画を見る」--
これらも実は、脳生理学に基づいた立派なセロトニン活性法。
たった５分でメンタルが整い、３か月で体質が変わる「意外なヒント」を伝授します！
■目次
・１ あなたの疲れ、その「呼吸」が原因かもしれません
・２ 呼吸法を変えるだけで、「幸せホルモン」がドバドバ分泌される
・３ 脳と体がみるみるリフレッシュ！「たった５分」のお手軽習慣
・４ 心のモヤモヤがスーッと消える！「直感脳スイッチ」の押し方
・５ 「心の三原色」を整えれば、いかなる状況でも「平常心」でいられる
・６ 「癒やし」のオキシトシンで、脳のストレスを根こそぎ消し去る
・７ 疲れたときは、泣きなさいー脳を「涙」でスッキリ洗う
・８ 「夜の呼吸」で脳と体を強制オフして、ぐっすり快眠
■著者 有田秀穂
医師・脳生理学者。東邦大学医学部名誉教授。セロトニンDojo代表。
1948年東京生まれ。東京大学医学部卒業後、東海大学病院で臨床に、
筑波大学基礎医学系で脳神経系の基礎研究に従事、その間、米国ニューヨーク州立大学に留学。
東邦大学医学部統合生理学で坐禅とセロトニン神経・前頭前野について研究、
2013年に退職、名誉教授となる。各界から注目を集める「セロトニン研究」の第一人者。
メンタルヘルスケアをマネジメントするセロトニンDojoの代表も務める。
著書に『脳からストレスを消す技術』(サンマーク出版)、『医者が教える疲れない人の脳』(三笠書房)、
『脳科学者が教える やっかいな脳のクセをリセットする 朝5分の呼吸法』(総合法令出版)、
『スマホ中毒からの心のモヤモヤをなくす小さな習慣』(プレジデント社)など多数がある。
■『その不調、すべて「呼吸」で解決します』著者有田秀穂
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4w0TPyM
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