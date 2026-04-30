みんなの佐渡裕デイとは

すみだ音楽大使・佐渡裕が登場する3日間の特別なフェスティバル。 公開指導やここでしか聞けないトーク、様々なゲストを迎えたコンサートを通して、人と人が出会い、時間を共有しながら、体験が形になっていく過程を楽しめます。観るだけでなく、その場の空気を感じながら参加できる、ここでしか味わえない3日間です。

https://www.triphony.com/triphony-gosai/sado/

トリフォニーホール芸術祭記念合唱団 参加者募集！

みんなの佐渡裕デイの３日目のフィナーレを飾るスペシャルコンサートで演奏する、ベートーヴェン「第九」に出演してくださる方を募集します。一緒に歌う特別な体験に、ぜひご参加ください。 皆さまのご応募をお待ちしています。 【公開指導】 2026年10月1日（木）19:00～ 【公演日】 2026年10月3日（土）17:30～ （3日のゲネプロにも参加いただきます) 【場所】 すみだトリフォニーホール（東京都墨田区錦糸１丁目２番３号） 【応募資格】 当日暗譜で演奏できる方 10月1日（公開指導）・3日（公演）両日参加できる方 練習に7～8割程度参加のできる方（練習日程は下記の通り） 選考会（オーディション）を実施します。 ※18歳未満の応募者について ・応募は保護者の承諾が必要です。 ・保護者の承諾なしに応募したことが判明した場合、その応募は無効になります。 【応募条件】 ・募集パートおよび人数 ソプラノ 50人 アルト 50人 テノール 25人 バス 25人 ・楽譜について 楽譜は各自ご用意ください （楽譜の出版社などは問いません） ・参加費 無料 （練習参加や本番時における諸経費は参加者負担となります） 選考会（オーディション）、練習日等その他詳細は特設ページをご参照ください。 特設ページ https://www.triphony.com/triphony-gosai/sado/ ・応募方法 特設ページの詳細をよく読み、応募フォームからお申し込みください フォーム以外からのお申し込みは受付いたしません。 ・応募締切 2026年6月8日（月） 主催：すみだトリフォニーホール（公益財団法人墨田区文化振興財団）

https://docs.google.com/forms/d/1axZLElEY1RpMGQob2xOHmCPHiAIA8pn5Pw9Q3xt_0aw/