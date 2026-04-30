トレーディングカードゲーム専門店を運営する株式会社晴れる屋(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩田 太、以下 晴れる屋)は、2026年4月28日(火)に国内41店舗目となる「晴れる屋2(ツー) 立川店」を東京都立川市にオープンしました。





立川店外観





「晴れる屋2 立川店」はポケモンカードゲーム専門店となります。晴れる屋2名義の店舗は4月10日にオープンした「晴れる屋2 池袋店」に続き、9店舗目となります。





株式会社晴れる屋は、「誰もがカードゲームを楽しむ世界に」を理念に掲げ、皆様がカードゲームを楽しめる環境づくりや文化の醸成に日々尽力しています。





無料のプレイスペース完備





2026年1月にはマジック：ザ・ギャザリング専門店「晴れる屋 長野店」を、2026年3月にデュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3」の初の支店「晴れる屋3 秋葉原店」をオープンし、晴れる屋はポケモンカードゲームのみならず、カードゲーム業界全体の発展に貢献する取り組みを続けています。





「晴れる屋2 立川店」は立川駅の最寄り出口より徒歩4分の好立地にあり、東京都内のお客様はもちろん、遠方からのお客様にもご来店いただきやすい環境です。





ポケモンカードゲーム専門店として、豊富な品揃えに加えて安心の買取サービスもご提供してまいります。さらに、ポケモンカードゲームをより楽しんでいただけるよう、さまざまなイベントの開催を予定しています。





豊富な品揃え





買取専用スペース





ぜひ「晴れる屋2 立川店」へお越しいただき、ポケモンカードゲームの魅力を存分にご体感ください。





また、2026年夏には「晴れる屋2 京都店」と「晴れる屋2 郡山店」がオープンを予定しております。全国のポケモンカードゲームを愛する皆様に喜んでいただけるようスタッフ一同取り組んでまいります。









■晴れる屋2 立川店 概要

名称 ： 晴れる屋2 立川店

所在地 ： 〒190-0012

東京都立川市曙町2-18-18 MEGAドン・キホーテ立川店 5階

電話番号 ： 042-508-3610

営業時間 ： 全日

平日 ：12:00～21:00

土日祝：10:00～21:00

※年中無休。事情により休店日が発生する場合があります。

URL ： https://www.hareruya2.com/pages/store_tachikawa

Xアカウント： https://x.com/hareruya2tckw





ショーケースでは特価品を販売





店頭PCから注文可能





■ポケモンカードゲームとは

今なお続く人気コンテンツである「ポケットモンスター」シリーズの世界をテーマにした、日本で最初に発売されたトレーディングカードゲームです。公式発表によると2025年3月時点で16言語、90以上の国と地域で販売されており、累計製造枚数は750億枚を超えています。





参照： https://corporate.pokemon.co.jp/aboutus/figures/