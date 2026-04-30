TSMCの進出により国際都市へと変貌を遂げる熊本市。その中心市街地・花畑町の栄通りで、社会人カバーバンド「7days1day（セブンデイズワンデイ）」によるユニークな試みが行われています。同グループは、複合ビル「Second Sight」店頭の象徴的な水盤（池）をライブ時のみステージとして活用しています。1970年代～2000年代の洋楽POPSを中心に、市民や訪日客が垣根を超えて音楽を楽しむ夜の場を、毎月定期的に創出しています。

■ 熊本の老舗が運営するビルの「水盤」をステージに活用

ライブの舞台は、熊本の老舗「紅蘭亭」が運営する複合ビル『Second Sight（セカンドサイト）』店頭の水盤スペースです。通常は水が張られた「池」ですが、ライブ時のみ水を抜き、イスと機材を設置して臨時のステージとして使用します。店内の灯りと街のネオンに囲まれた、歩道から至近距離の「街のたまり場」のような空間が特徴です。

■ 感性を刺激する、洋楽POPSの名曲セットリスト

【主な演奏曲（セットリスト抜粋）】

・Isn't She Lovely / Stevie Wonder (1976) ・September / Earth, Wind & Fire (1976) ・Man In The Mirror/ Michael Jackson (1988) ・Englishman In New York / Sting (1988) ・Virtual Insanity / Jamiroquai (1996) ・Don't Look Back in Anger / Oasis (1996) ・Girls just want to have fun/Cyndi Lauper（1984） ・Sunday Morning / Maroon 5 (2004) ・If I Ain't Got You / Alicia Keys (2005)

■ インバウンド客との一体感も。スポンサー支援による無料開催

言葉の壁を超えて一緒に口ずさめる選曲により、急増するインバウンド客も自然と足を止める、開かれた場となっています。なお、本活動は音響機材・楽曲使用料等の費用を含め、趣旨に賛同するスポンサー企業の支援によって支えられています。

■ 仕事を持つ社会人が、一週間のうち一日は「表現者」に

メンバーは全員、日中は音楽業界とは別の本職を持つ社会人です。グループ名の「7days1day」には、「一週間のうち一日は、表現者（アーティスト）でありたい」というアマチュア音楽家たちの純粋な願望が込められています。

【開催概要】

名称：7days1day サプライズフリーライブ 次回予定：2026年5月9日（土）21:00頃～（※天候等により変更の場合あり） 場所：Second Sight 店頭 水盤（熊本市中央区花畑町13-10） 料金：観覧無料

4. 団体概要（プロフィール）

名称： 7days1day（セブンデイズワンデイ） 拠点： 熊本市と福岡市の2拠点で活動 概要： 音楽以外の本職を持つ社会人メンバーで構成されたカバーバンド。グループ名には、「1週間のうち1日は、表現者（アーティスト）でありたい」というアマチュア音楽家たちの純粋な願望が込められています。 7days1dayは現在、熊本と福岡を拠点に活動しており、演奏メンバーは熊本・福岡に加え、佐賀、沖縄、宮崎など、さまざまな地域で本職を持つ社会人で構成されています。 日中はそれぞれの職域で働きながら、その情熱を音楽に注ぎ、街の賑わいづくりやサプライズライブを通じて、熊本、福岡の日常に彩りを添える活動を展開しています。 ＜主なライブ実績＞ ・Airbnbミートアップ in 福岡（イベント）[福岡] ・九州ビアフェスタ福岡（イベント）[福岡] ・九州ビアフェスタ久留米（イベント）[福岡] ・九州ビアフェスタ熊本（イベント）[熊本] ・クルスまつり（イベント）[長崎] ・イオン小郡店インストアライブ（イベント）[福岡] ・くるめ街かど音楽祭（イベント）[福岡] ・福岡中央市民センターロビーコンサート（イベント）[福岡] ・GARB LEAVES（レストラン・バー）[福岡] ・Sam's Bar（レストラン・バー）[福岡] ・BAR Swing & Soul（レストラン・バー）[福岡] ・アミューズメントフェリー・ニューかめりあ（船内ライブ）[韓国釜山] ・リストランテKubotsu（ブライダル）[福岡] ・Fukuoka Recent Hotel（宿泊施設）[福岡] ・雲仙ゲストハウスTSUDOI（宿泊施設）[長崎] ・Cloud Sharing Hotel（宿泊施設）[福岡] ・玉名温泉つかさの湯（温泉施設）[熊本] 他多数。

5. お問い合わせ先

連絡先： 7days1day 広報担当 E-mail： info@keion9.net Instagram： @7days_1day X： @7days1day