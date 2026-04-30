株式会社青木松風庵（本社：大阪府阪南市、代表取締役：青木一郎）は小学生以下のお子様を対象に、夏休みに親子でお菓子作りを体験していただける「親子でお菓子づくり教室」を月化粧ファクトリーにて開催します。夏休みの思い出作りに、ぜひご参加ください。 ご予約は先着順、定員に達し次第受付終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。 ★ご予約を順次受付開始★ 7月分のご予約→5月1日(金)午前9時より受付 8月分のご予約→6月1日(月)午前9時より受付

https://tsukigesho.com/factory/https://tsukigesho.resv.jp/reserve/calendar.php?x=1777344159

「親子でお菓子づくり教室」概要 2026年夏休み特別企画として、小学生以下のお子様を対象に親子でお菓子づくりを体験できる教室を開催いたします。青木松風庵のプロの菓子職人が、お菓子作りを楽しく丁寧にレクチャーします。レッスンで作ったお菓子はお持ち帰りいただけます。 ■開催日程 《ケーキ教室》 7月23日（木） 7月26日（日）ご新規様限定 8月23日（日）ご新規様限定 《和菓子教室》 7月25日（土）ご新規様限定 7月28日（火） 8月22日（土）ご新規様限定 ■開催時間：各日とも1日2回開催 （１）10:00～12:00 （２）14:00～16:00 ■定員：各回12組 ■料金：1組 5,000円(税込) ■作るお菓子 《ケーキ教室》ホールケーキ（5号）1台 《和菓子教室》フルーツ大福、上用饅頭、上生菓子、手包み月化粧 ※内容は変更になる場合がございます。 ※作ったお菓子は当日中の消費期限となります。 ■開催場所 青木松風庵 月化粧ファクトリー2F 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15 鳥取中学校前 ■申し込み先 「月化粧ファクトリーHP」内お菓子教室申し込みフォームより

■会社概要 商号 ： 株式会社青木松風庵 代表者 ： 代表取締役 青木一郎 所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15 設立 ： 1985年10月 事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売 資本金 ： 2,000万円 URL ： https://www.shofuan.co.jp