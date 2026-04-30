【京都橘大学】令和8年春の紫綬褒章受章、画像工学・メディア処理研究の第一人者 相澤清晴教授がデジタルメディア学部に着任 ―画像・映像技術の基礎理論から応用・社会実装まで一貫した研究を展開―

【京都橘大学】令和8年春の紫綬褒章受章、画像工学・メディア処理研究の第一人者 相澤清晴教授がデジタルメディア学部に着任 ―画像・映像技術の基礎理論から応用・社会実装まで一貫した研究を展開―