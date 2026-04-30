繊維用化学品市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「繊維用化学品市場の将来トレンドおよび機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を含み、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるようにするものです。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、および各社のGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
繊維用化学品市場：繊維の性能と持続可能性を向上
世界の繊維用化学品市場は、衣料需要の増加、技術革新、そして厳格な環境規制の融合によって大きな変革を遂げています。染料や仕上げ剤、コーティング剤、サイジング剤などにわたるこれらの特殊化学製品は、繊維産業に不可欠であり、色彩豊かで美観に優れるだけでなく、耐久性や機能性を備え、現代の安全基準に適合した生地の生産を可能にしています。世界的な需要に対応して繊維産業が拡大する中、これらの重要な化学品市場は2035年まで安定した成長が見込まれています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/401
市場規模と成長動向
世界の繊維用化学品市場に関する調査レポートによると、本市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3％で成長し、2035年末までに475億米ドルの市場規模に達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は273億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348408/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
繊維用化学品市場は、いくつかの重要な観点で分類することができます。
製品タイプ別：
市場には、繊維製造の各工程で使用される多様な化学製品が含まれます。
コーティング・サイジング剤：繊維の表面特性を変更または強化するために使用されます。
着色剤および助剤：生地を着色するための染料や顔料を含みます。
仕上げ剤：撥水性、難燃性、柔軟性、防シワ性などの最終特性を付与するために使用されます。
界面活性剤：製造工程において湿潤剤、洗浄剤、乳化剤として機能します。
脱サイジング剤、漂白剤、糸用潤滑剤：繊維や糸の前処理および効率的な加工に不可欠です。
繊維タイプ別：
合成繊維：最大かつ最も成長の速いセグメントであり、2030年までに261億ドル規模に達し、年平均成長率5.4％で成長すると予測されています。ポリエステルやナイロンの衣料品および家庭用繊維での使用増加が成長を牽引しています。
天然繊維：綿、ウール、シルク加工向けのセグメントも、年平均成長率4.9％で成長が見込まれています。
用途別：
衣料（最大）：染色および仕上げ用途において繊維用化学品の主要な消費分野です。
ホームファニシング：カーテン、家具用生地、寝具などに使用される化学品を含みます。
テクニカルテキスタイル：最も成長が速いセグメントであり、医療、自動車、ジオテキスタイル、防護服などを含み、耐久性、難燃性、抗菌性などの高機能化学処理が求められます。
主な成長要因
機能性・高性能繊維への需要増加
消費者の嗜好は、単なる被覆以上の機能を持つ繊維へと移行しています。抗菌性、UVカット、吸湿管理、難燃性などの機能仕上げを備えた生地への需要が高まっています。この「テクニカルテキスタイル」のトレンドは、スポーツウェアから自動車内装に至るまで、高度な化学製剤の需要を大きく押し上げています。
繊維用化学品市場：繊維の性能と持続可能性を向上
世界の繊維用化学品市場は、衣料需要の増加、技術革新、そして厳格な環境規制の融合によって大きな変革を遂げています。染料や仕上げ剤、コーティング剤、サイジング剤などにわたるこれらの特殊化学製品は、繊維産業に不可欠であり、色彩豊かで美観に優れるだけでなく、耐久性や機能性を備え、現代の安全基準に適合した生地の生産を可能にしています。世界的な需要に対応して繊維産業が拡大する中、これらの重要な化学品市場は2035年まで安定した成長が見込まれています。
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市場規模と成長動向
世界の繊維用化学品市場に関する調査レポートによると、本市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3％で成長し、2035年末までに475億米ドルの市場規模に達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は273億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
繊維用化学品市場は、いくつかの重要な観点で分類することができます。
製品タイプ別：
市場には、繊維製造の各工程で使用される多様な化学製品が含まれます。
コーティング・サイジング剤：繊維の表面特性を変更または強化するために使用されます。
着色剤および助剤：生地を着色するための染料や顔料を含みます。
仕上げ剤：撥水性、難燃性、柔軟性、防シワ性などの最終特性を付与するために使用されます。
界面活性剤：製造工程において湿潤剤、洗浄剤、乳化剤として機能します。
脱サイジング剤、漂白剤、糸用潤滑剤：繊維や糸の前処理および効率的な加工に不可欠です。
繊維タイプ別：
合成繊維：最大かつ最も成長の速いセグメントであり、2030年までに261億ドル規模に達し、年平均成長率5.4％で成長すると予測されています。ポリエステルやナイロンの衣料品および家庭用繊維での使用増加が成長を牽引しています。
天然繊維：綿、ウール、シルク加工向けのセグメントも、年平均成長率4.9％で成長が見込まれています。
用途別：
衣料（最大）：染色および仕上げ用途において繊維用化学品の主要な消費分野です。
ホームファニシング：カーテン、家具用生地、寝具などに使用される化学品を含みます。
テクニカルテキスタイル：最も成長が速いセグメントであり、医療、自動車、ジオテキスタイル、防護服などを含み、耐久性、難燃性、抗菌性などの高機能化学処理が求められます。
主な成長要因
機能性・高性能繊維への需要増加
消費者の嗜好は、単なる被覆以上の機能を持つ繊維へと移行しています。抗菌性、UVカット、吸湿管理、難燃性などの機能仕上げを備えた生地への需要が高まっています。この「テクニカルテキスタイル」のトレンドは、スポーツウェアから自動車内装に至るまで、高度な化学製剤の需要を大きく押し上げています。