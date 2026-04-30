【ドコモスマート保険ナビ】火災保険物件別（一戸建て・マンション)おすすめ人気のランキングをリリース
2026年4月30日
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」(https://hoken-navi.docomo.ne.jp)を提供する株式会社ドコモ・インシュアランス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：吉村忠義）は、2026年4月30日（木曜）に物件種類別（一戸建て・マンション）でそれぞれ人気がある火災保険ランキングページを公開いたしました。
<概要>
■一戸建ての火災保険おすすめ人気ランキング
1位：ソニー損害保険株式会社
2位：ジェイアイ傷害火災保険
3位：日新火災海上保険株式会社
■マンションの火災保険おすすめ人気ランキング
1位：ソニー損害保険株式会社
2位：三井住友海上火災保険株式会社
3位：東京海上日動火災保険株式会社
※4位以降のランキングや保険会社ごとの特徴はランキングページにてご確認ください。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/ranking/
上記サイトでそれぞれの会社の比較から見積もり・ご契約まで可能ですので、ぜひご利用ください。
その他、火災保険の選び方や種類、そして基礎知識など、知っているようで実は見落としがちな基本情報を分かりやすく解説しています。これから火災保険を選ぶ方や、既に契約中の方にも役立つ内容が満載です。
「ドコモスマート保険ナビ」では、自動車保険・バイク保険・火災保険のご契約者様向けにドコモスマート保険ナビならではの特典を提供しています。
毎月デジタルギフトが当たる抽選会や、クラブオフプラスの優待（グルメクーポンや、全国のホテル・レジャー施設・エンタメ割引）、さらに無料で弁護士に相談できる法律相談ダイヤルが利用可能です。
※一部の保険会社は、上記サービスは提供対象外となります。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/benefit/
これからも時代の変化に合わせて、お客さまのニーズにマッチする保険や新たなサービスを提案してまいります。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」(https://hoken-navi.docomo.ne.jp)を提供する株式会社ドコモ・インシュアランス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：吉村忠義）は、2026年4月30日（木曜）に物件種類別（一戸建て・マンション）でそれぞれ人気がある火災保険ランキングページを公開いたしました。
<概要>
■一戸建ての火災保険おすすめ人気ランキング
1位：ソニー損害保険株式会社
2位：ジェイアイ傷害火災保険
3位：日新火災海上保険株式会社
■マンションの火災保険おすすめ人気ランキング
1位：ソニー損害保険株式会社
2位：三井住友海上火災保険株式会社
3位：東京海上日動火災保険株式会社
※4位以降のランキングや保険会社ごとの特徴はランキングページにてご確認ください。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/ranking/
上記サイトでそれぞれの会社の比較から見積もり・ご契約まで可能ですので、ぜひご利用ください。
その他、火災保険の選び方や種類、そして基礎知識など、知っているようで実は見落としがちな基本情報を分かりやすく解説しています。これから火災保険を選ぶ方や、既に契約中の方にも役立つ内容が満載です。
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※一部の保険会社は、上記サービスは提供対象外となります。
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これからも時代の変化に合わせて、お客さまのニーズにマッチする保険や新たなサービスを提案してまいります。
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