106億円を溶かした男・井川意高を『だめんず・うぉ～か～』倉田真由美が“生解剖”！ 5月11日（月）代々木にて開催。会場でしか体感できない120分
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348406/images/bodyimage1】
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰するトークイベント「井川塾」を、2026年5月11日（月）に開催いたします。
本公演では、ゲストに社会現象を巻き起こした漫画『だめんず・うぉ～か～』の著者であり、20年以上にわたり1,000人以上の「だめんず」を取材してきた倉田真由美氏を迎えます。
5,000億円企業のトップでありながら、ギャンブルで106億円を蕩尽し、服役を経てなお120万人超のSNSフォロワーを惹きつけ続ける井川意高という“生きた標本”を、ライブで徹底解剖いたします。
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■開催の背景：常に「斬る側」だった井川意高が、初めて「斬られる側」へ
これまでの「井川塾」において、井川氏は鋭い視点で社会や時代を「斬る側」として登壇してきました。しかし本公演では、倉田真由美氏による「だめんず度チェック」を実施。博打、酒、女性、炎上――「だめんず」の条件をすべて備えた井川氏の内面を、プロの視点から深くえぐり出します。
・なぜ女性はこの男に惹かれるのか。
・付き合った女性は、本当に幸せだったのか。
・典型的なだめんずと、何が同じで何が違うのか。
・人間は本当に変われるのか。
逃げ場のないインタビュー形式で、井川意高の本質と魅力の正体に迫る、これまでにない“人体解剖”が行われます。
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■忖度なしの「社会批評」――日本の今を滅多斬り
イベント後半では一転し、両氏が共通して発信し続けてきたテーマを深掘りする時事トークを展開します。外国人犯罪の増加、偏向するマスメディア、多文化共生の課題など、「日本の今」について一切の遠慮なく本音で語り合います。
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■会場でしか味わえない、濃密な120分
本イベントは、出演者と参加者が空間を共有する「井川塾」ならではの臨場感を重視しています。質疑応答の時間も設けており、登壇者に直接質問できる点も大きな魅力です。
会場でしか聞けない、井川塾史上最も異質で濃密な120分をお届けいたします。
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【開催概要】
イベント名：井川塾
日時：2026年5月11日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（ライブスタジオ ロッジ）
（東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
出演：井川意高、倉田真由美
参加費：15,000円（税込／1ドリンク付）
お申し込み：井川塾公式ストア、またはTIGETにて販売中
詳細URL：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰するトークイベント「井川塾」を、2026年5月11日（月）に開催いたします。
本公演では、ゲストに社会現象を巻き起こした漫画『だめんず・うぉ～か～』の著者であり、20年以上にわたり1,000人以上の「だめんず」を取材してきた倉田真由美氏を迎えます。
5,000億円企業のトップでありながら、ギャンブルで106億円を蕩尽し、服役を経てなお120万人超のSNSフォロワーを惹きつけ続ける井川意高という“生きた標本”を、ライブで徹底解剖いたします。
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■開催の背景：常に「斬る側」だった井川意高が、初めて「斬られる側」へ
これまでの「井川塾」において、井川氏は鋭い視点で社会や時代を「斬る側」として登壇してきました。しかし本公演では、倉田真由美氏による「だめんず度チェック」を実施。博打、酒、女性、炎上――「だめんず」の条件をすべて備えた井川氏の内面を、プロの視点から深くえぐり出します。
・なぜ女性はこの男に惹かれるのか。
・付き合った女性は、本当に幸せだったのか。
・典型的なだめんずと、何が同じで何が違うのか。
・人間は本当に変われるのか。
逃げ場のないインタビュー形式で、井川意高の本質と魅力の正体に迫る、これまでにない“人体解剖”が行われます。
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■忖度なしの「社会批評」――日本の今を滅多斬り
イベント後半では一転し、両氏が共通して発信し続けてきたテーマを深掘りする時事トークを展開します。外国人犯罪の増加、偏向するマスメディア、多文化共生の課題など、「日本の今」について一切の遠慮なく本音で語り合います。
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■会場でしか味わえない、濃密な120分
本イベントは、出演者と参加者が空間を共有する「井川塾」ならではの臨場感を重視しています。質疑応答の時間も設けており、登壇者に直接質問できる点も大きな魅力です。
会場でしか聞けない、井川塾史上最も異質で濃密な120分をお届けいたします。
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【開催概要】
イベント名：井川塾
日時：2026年5月11日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（ライブスタジオ ロッジ）
（東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
出演：井川意高、倉田真由美
参加費：15,000円（税込／1ドリンク付）
お申し込み：井川塾公式ストア、またはTIGETにて販売中
詳細URL：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
配信元企業：株式会社サイゾー
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