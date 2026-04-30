第11回尼崎市まちかどチャーミング賞の応募受付について

尼崎市は、５月１日から６月30日まで、「尼崎市まちかどチャーミング賞」の応募を受け付けます。同賞は、昭和61年度からおおむね５年に一度、本市の魅力ある景観づくりに寄与すると認められる優れた建築物や活動などを表彰してきました。今回は従来の表彰部門に市制110周年記念事業として新たに３部門を加えて募集します。

今後、受賞が決まったものは、過去に表彰されたものも含めて市公式ホームページ、ＳＮＳなどで広く発信することにより、本市の魅力あるまちづくりへの市民意識の向上を図り、本市全体および各地域の魅力向上を図っていきます。

１ 表彰部門、募集対象、選考対象

※民間・公共を問わず、国や地方公共団体（尼崎市を含む）が所有するものや場所、またそれらで構成さ

れる活動団体も応募対象とします。

※過去に受賞したものは表彰の対象となりません。

※最終選考の対象となったものを、令和８年８月頃に尼崎市公式ホームページ上で公開します。

２ 募集期間

令和８年５月１日(金)から６月30日(火)まで（郵送に限り当日消印有効）

３ 応募資格及び応募方法

自薦・他薦を問わず、どなたでも点数問わず応募いただけます。

また応募者の居住地について市内外は問いません。





応募は以下いずれかの方法にて尼崎市開発指導課に提出ください。

（１） 尼崎市公式ホームページ上の応募フォームにアクセス

（２） マイシティレポート※（アプリをインストールする必要あり）

（※道路や公園などの不具合を市に通報する投稿用アプリ）

(３) 応募用紙を開発指導課までEメールで送付

(４) 応募用紙を開発指導課まで郵送または持参

４ 選考及び発表

令和８年９月開催予定の尼崎市都市計画審議会都市美分科会で選考を行い、令和８年10月頃に、受賞したものの所有者等へ文書で通知します。また、尼崎市公式ホームページなどに掲載する予定です。

５ 表彰

令和８年11月頃、入賞したものの所有者等と活動団体を表彰します。

６ お問い合わせ・応募先

〒660-8501（住所不要）

尼崎市役所 開発指導課（北館５階） 「まちかどチャーミング賞」係

電話：06－6489－6606 ファクス：06－6489－6597

７ その他

【別添】募集パンフレット及び応募用紙