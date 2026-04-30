【県下初】自宅がそのまま相談窓口に。スマホで完結！ 保育所入所のオンライン相談を常設します

尼崎市では、４月２０日（月）より、保育所の入所に関する相談をビデオ通話で行う「オンライン相談」を開始しました。保育所入所のオンライン相談窓口の常設は、兵庫県内の自治体で初の取り組みとなります。

１ 本サービスのポイント

【県 下 初】 オンライン相談窓口の常設により、どこからでもスマホ１つで相談可能。

【負担軽減】 小さなお子様を連れての外出や、繁忙期の待ち時間（最大1時間超）を解消。

【ＤＸ推進】 オンラインで２４時間予約可能。「行かない」「待たない」窓口の実現により、利便性と

業務効率を両立。

２ 背景：子育て世代の「切実な声」に対応

例年、次年度入所に向けた相談が増える７月～１１月は窓口が非常に混雑し、１時間以上の待ち

時間が発生することがありました。また、市民アンケートでは「乳幼児を連れての移動は負担」「混雑

する窓口で、長時間子どもと待つことは精神的にも負担」「尼崎市に転入予定だが、市外在住なので何

度も来庁することが困難」といった声が多く寄せられていました。

これらの心理的・時間的負担を軽減するため、本サービスを導入します。

３ オンライン相談の概要

お手持ちのスマートフォンやパソコンから、ビデオ通話システムを利用して相談いただけます。

⑴ 開 始 日 ：令和８年４月２０日（月）～

⑵ 相談時間：平日９：００～１７：００（１枠３０分。１日に７枠を設定）

（※土・日曜日、祝日、１２月２９日～翌年１月３日はご利用いただけません。）

⑶ 対 象：保育所の入所を検討されている保護者・妊婦の方

⑷ 通 信 費 ：利用者負担

４ 利用のステップ（３ステップで完了）

⑴ 予 約：「尼崎市オンライン申請ポータルサイト」から希望日の３開庁日前までに予約。

⑵ 通 知：予約時間の２４時間前に、申請時に登録した電話番号又はメールアドレス宛に相談用

URLが届く。

⑶ 開 始：予約時間になったら届いた相談用URLをクリックして入室。相談開始！

５ 今後の期待される効果

移動や待ち時間の解消により、子育て世帯の心理的・時間的なゆとりを創出します。

あわせて、職員も在宅勤務中に相談対応が可能となるなど、市役所における多様な働き方の推進にも 寄与します。