防水円形コネクタ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月27に「防水円形コネクタ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。防水円形コネクタに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
防水円形コネクタ市場の概要
防水円形コネクタ市場に関する当社の調査レポートによると、防水円形コネクタ市場規模は 2035 年に約 118 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 防水円形コネクタ市場規模は約 49 億米ドルとなっています。防水円形コネクタに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、防水円形コネクタ市場のシェア拡大は、産業オートメーションの急速な発展によるものです。こうしたシステムには、信頼性が高く堅牢な接続機能が不可欠であるためです。
これに関連し、経済複雑性観測所（OEC）は、産業用ロボットの世界貿易額が2023ー2024年の間に16.5%という爆発的な伸びを記録し、2024年には累計出荷額が16.5億米ドルという多大な規模に達したことを明らかにしました。
防水円形コネクタに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/waterproof-circular-connector-market/590642228
防水円形コネクタに関する市場調査によると、スマート製造への世界的な投資拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。
具体的には、自動化された工場に組み込まれるシステムにおいて、過酷な産業環境下でも稼働の継続性を確保するためには、こうした高性能なコネクタが不可欠となります。
その一例として、2025年3月に国家発展改革委員会が発表した、中国政府によるベンチャーキャピタルファンド設立の構想が挙げられます。このファンドは、地方政府や民間産業界の有力企業から総額1,380億米ドルもの資金を調達し、ロボット工学、AI、および最先端のイノベーション分野に投資を行うものと見込まれています。
しかし、過酷な環境下でも長期間にわたり稼働し続けることができる製品寿命の長さゆえに、アフターマーケットにおける製品の買い替えサイクルが長期化し、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348278/images/bodyimage1】
防水円形コネクタ市場セグメンテーションの傾向分析
防水円形コネクタ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、防水円形コネクタの市場調査は、材料タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、コネクタサイズ別、シーリング規格別と地域別に分割されています。
防水円形コネクタ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642228
防水円形コネクタ市場は、材料タイプ別に基づいて、金属コネクタとプラスチックコネクタに分割されています。このうち、金属コネクタのサブセグメントは、予測期間を通じて市場の過半数のシェアを獲得する見通しです。
防水円形コネクタ市場の概要
防水円形コネクタ市場に関する当社の調査レポートによると、防水円形コネクタ市場規模は 2035 年に約 118 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 防水円形コネクタ市場規模は約 49 億米ドルとなっています。防水円形コネクタに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、防水円形コネクタ市場のシェア拡大は、産業オートメーションの急速な発展によるものです。こうしたシステムには、信頼性が高く堅牢な接続機能が不可欠であるためです。
これに関連し、経済複雑性観測所（OEC）は、産業用ロボットの世界貿易額が2023ー2024年の間に16.5%という爆発的な伸びを記録し、2024年には累計出荷額が16.5億米ドルという多大な規模に達したことを明らかにしました。
防水円形コネクタに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/waterproof-circular-connector-market/590642228
防水円形コネクタに関する市場調査によると、スマート製造への世界的な投資拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。
具体的には、自動化された工場に組み込まれるシステムにおいて、過酷な産業環境下でも稼働の継続性を確保するためには、こうした高性能なコネクタが不可欠となります。
その一例として、2025年3月に国家発展改革委員会が発表した、中国政府によるベンチャーキャピタルファンド設立の構想が挙げられます。このファンドは、地方政府や民間産業界の有力企業から総額1,380億米ドルもの資金を調達し、ロボット工学、AI、および最先端のイノベーション分野に投資を行うものと見込まれています。
しかし、過酷な環境下でも長期間にわたり稼働し続けることができる製品寿命の長さゆえに、アフターマーケットにおける製品の買い替えサイクルが長期化し、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348278/images/bodyimage1】
防水円形コネクタ市場セグメンテーションの傾向分析
防水円形コネクタ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、防水円形コネクタの市場調査は、材料タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、コネクタサイズ別、シーリング規格別と地域別に分割されています。
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防水円形コネクタ市場は、材料タイプ別に基づいて、金属コネクタとプラスチックコネクタに分割されています。このうち、金属コネクタのサブセグメントは、予測期間を通じて市場の過半数のシェアを獲得する見通しです。