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園田西武庫線の新藻川橋の開通に伴う 阪神バス路線の一部ルートの変更について
令和８年（2026年）３月20日、園田西武庫線の新藻川橋開通に伴い、園田地域の交通利便性向上を目的として、阪神バス株式会社が、令和８年（2026年）５月９日からAD3系統をJR猪名寺まで延伸するなど、一部ルートを変更します。
１ 概要
（１）実施日
令和８年（2026年）５月９日
（２）対象路線及び変更点
① 対象路線
AD3系統
② 変更点
・AD3系統の延伸
【これまで】 阪急園田－JR尼崎－尼崎ドライブスクール前
【 変更後 】JR猪名寺－阪急園田－JR尼崎－尼崎ドライブスクール前
・一部ルートの変更
「五反田－阪急園田」間のルートを（３）のとおり変更します。
※なお、「小園」、「神崎北団地」の停留所には24系統が、「額田」、「弥生ヶ丘」、「東園田8丁目」
の停留所には、23系統、24系統が引き続き運行します。
（３）ルート及び区間
（４）運行ダイヤ
平日12往復、土日休10往復運行