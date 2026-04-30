園田西武庫線の新藻川橋の開通に伴う 阪神バス路線の一部ルートの変更について

令和８年（2026年）３月20日、園田西武庫線の新藻川橋開通に伴い、園田地域の交通利便性向上を目的として、阪神バス株式会社が、令和８年（2026年）５月９日からAD3系統をJR猪名寺まで延伸するなど、一部ルートを変更します。

１ 概要

（１）実施日

令和８年（2026年）５月９日

（２）対象路線及び変更点

① 対象路線

AD3系統

② 変更点

・AD3系統の延伸

【これまで】 阪急園田－JR尼崎－尼崎ドライブスクール前

【 変更後 】JR猪名寺－阪急園田－JR尼崎－尼崎ドライブスクール前

・一部ルートの変更

「五反田－阪急園田」間のルートを（３）のとおり変更します。

※なお、「小園」、「神崎北団地」の停留所には24系統が、「額田」、「弥生ヶ丘」、「東園田8丁目」

の停留所には、23系統、24系統が引き続き運行します。

（３）ルート及び区間





（４）運行ダイヤ

平日12往復、土日休10往復運行