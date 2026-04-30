園田西武庫線の新藻川橋の開通に伴う 阪神バス路線の一部ルートの変更について

　令和８年（2026年）３月20日、園田西武庫線の新藻川橋開通に伴い、園田地域の交通利便性向上を目的として、阪神バス株式会社が、令和８年（2026年）５月９日からAD3系統をJR猪名寺まで延伸するなど、一部ルートを変更します。

 

１　概要

（１）実施日

　　　令和８年（2026年）５月９日

 

（２）対象路線及び変更点

　　①　対象路線

　　　　AD3系統

　　②　変更点

　　　　・AD3系統の延伸

　　　　　【これまで】　　 　　  阪急園田－JR尼崎－尼崎ドライブスクール前

　　　　　【 変更後 】JR猪名寺－阪急園田－JR尼崎－尼崎ドライブスクール前

　　　　・一部ルートの変更

　　　　　「五反田－阪急園田」間のルートを（３）のとおり変更します。

　　　　※なお、「小園」、「神崎北団地」の停留所には24系統が、「額田」、「弥生ヶ丘」、「東園田8丁目」

　　　　　の停留所には、23系統、24系統が引き続き運行します。

 

（３）ルート及び区間


（４）運行ダイヤ

　　　平日12往復、土日休10往復運行