アートホテル旭川 ジンギスカン食べ放題が圧倒的人気の「ビアテラス」が5/29より今年もオープン





アートホテル旭川（所在地：北海道旭川市、総支配人：草嶋一介、以下当ホテル）では、2026年5月29日（金）から8月31日（月）までの期間、1階北海道ブラッスリー リラにて、恒例の「ビアテラス」を開催いたします。2025年は約6,000名のご来店をいただき、おかげさまで大盛況となりました。今年も、人気No.1の「サフォーククロス（北海道でも希少なサフォーク種を交配した、やわらかく臭みの少ないラム肉）」をはじめ、「味付きラムジンギスカン」や、「さっぱり塩ラムジンギスカン」など、バラエティ豊かなラインアップでお届けします。屋根付きの会場にて、雨天でも休まず営業。天候に左右されないため、団体でのご予約も安心してご計画いただけます。

豊富なメニューバリエーション

生ラム、塩ラム、ピリ辛ラムなど羊肉だけでも5種類のバリエーションを取り揃えており、特製タレやハーブ塩、スパイシーなハリッサで味の変化を楽しむなど、自由な組み合わせで羊肉の魅力をご堪能いただけます。

毎年圧倒的人気の食べ飲み放題プラン「Sプラン」では、フードメニュー23種類、ドリンクメニュー36種類と充実のラインアップ。

また、ホテルシェフが手掛けるサイドメニューも新たに登場。「気仙沼産マグロカツ ハバネロチリソース」は、お肉の合間のアクセントになる、辛さの効いた一品です。「ジューシー蒸し鶏の棒々鶏仕立て」や、「特製揚げ餃子 ユーリンソース」など、ビールのお供にぴったりな新メニューの数々をお楽しみください。





新登場クラフトビール キリン「SPRING VALLEY BREWERY JAPAN エール 香」

「日本人に合う本当においしいビール」というコンセプトのもと、2023年10月に発売されたキリン「SPRING VALLEY BREWERY JAPAN エール 香」が「ビアテラス」に新登場いたします。

奇跡の日本産ホップ「ムラカミセブン」を一部使用した、爽やかな和柑橘のような香り。心地よい苦味とすっきりとした後味のペールエールです。単品でのご提供に加え、飲み放題でもお楽しみいただけます。





再登場「デリシャスチケット」

夏季シーズンのお得な回数券として親しまれてきた「デリシャスチケット」が今年復刻します。6,500円分の利用が可能な回数券を、6,000円で販売。同チケットは当ホテル館内レストランにて、年内いつでもご利用いただけます。

■販売期間：2026年4月10日（金）～8月31日（月）

■利用期間：2026年4月10日（金）～12月31日（木）





『ビアテラス』概要

■開催期間：2026年5月29日（金）～8月31日（月）

■時間：17：30～21：00（ラストオーダー20：30）

■場所：1階 「北海道ブラッスリー リラ」

■定休日：なし

■席数：100席

■ご予約・お問い合わせ：レストラン予約係 TEL.0166-27-5888（10：00～21：00）

【プランメニュー】

■Splan / 食べ放題〈90分〉+飲み放題〈90分〉 おひとり様 6,500円 【一番人気プラン 予約推奨】

■Aplan / セットメニュー+飲み放題〈90分〉 おひとり様 6,000円

■飲み放題 / 90分 おひとり様 2,200円

※食べ放題、飲み放題いずれも対象外メニューあり

【フードメニュー】

柔らかサフォーククロスラム肩ロース〈プラン外〉、生ラム、味付きラム、さっぱり塩ラム、ピリ辛ジンギスカン、しょうゆホルモン、ビックフランク、焼き野菜、旭川近郊トマトサラダ 白ユーリンソース、ジューシー蒸し鶏の棒々鶏仕立て、タコザンギ、モッツァレラチーズスティック春巻き、気仙沼産マグロカツ ハバネロチリソース、特製揚げ餃子 ユーリンソース、冷たい蕎麦、俵むすび〈プランのみ提供〉、北海道美瑛牛乳ソフトクリーム、他7品

【ドリンクメニュー】

〈単品 / 飲み放題共通〉

アサヒスーパードライ（生ビール）、キリン SPRING VALLEY BREWERY JAPAN エール 香（クラフトビール）、ウイスキー、ハイボール、コークハイボール、焼酎、ウーロンハイ、緑茶ハイ、地酒、グラスワイン（赤・白）、スパークリングワイン（赤・白）、カクテル〈5種〉、サワー〈4 種〉、ジンサワー GINON（レモン）、ソフトドリンク〈6種〉、ノンアルコールカクテル・ビール〈4種〉

〈単品のみ〉

地酒各種（小瓶）〈3種〉、ガヴィオリ スプマンテ・エクストラ・ドライ（スパークリングワイン）〈ボトル〉、シャブリドメーヌ・アラン・ポートレ（白ワイン）〈ボトル〉、シャトー・ポワトヴァン ルージュ（赤ワイン）〈ボトル〉 他

※表記料金は税金を含みます。 ※写真はすべてイメージです。

「アートホテル旭川」概要

【名称】アートホテル旭川

【所在地】〒070-0037 北海道旭川市7条通6丁目

交通：JR旭川駅（北口）から車で5分、徒歩約15分

【開業日】2016年10月1日（土）リブランド開業

【階数】地上15 階建

【客室】265 室／全11タイプ

【レストラン】レストラン2店舗、カフェレストラン1店舗

■1 階 北海道ブラッスリー リラ

■1 階 Japanese & Modern Chinese 嵐山

■15 階 北海道スカイテラスMINORI

【館内設備】会議室／宴会場／衣装室／コインランドリー／スパ／フィットネスジム／無料 Wi-Fi完備

【お問い合わせ先】TEL: 0166-25-8811（代表）

公式ウェブサイト：https://www.art-asahikawa.com/

【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストランなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp





