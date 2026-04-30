市場を創る：ミラノでの実践を踏まえ、日本の伝統文化事業の海外展開を問う

一般社団法人 日欧伝統文化事業フォーラム（EJ フォーラム） は、2026年5月16日、東京国際フォーラムガラス棟にて、EJフォーラム発足記念シンポジウムを開催いたします。

近年、文化・芸術・地域資源を活用した高付加価値型産業の創出、工芸品のブランド化、海外展開、高付加価値化は、地方創生の重要課題として位置づけられています。

本イベントは、日本の伝統文化・伝統工芸を、単なる保護や紹介ではなく、海外市場で持続可能な事業として成立しうるかを問うものです。



今回は、2026年4月にミラノで実施した 「A KOGEI Preview in Milan」 の実践を踏まえ、現地で得た（売上実績を含む）成果、市場の反応、そして残された課題を共有し、今後の方向性を議論します。

ミラノ現地プレスリリース記事

https://www.portaveneziadesigndistrict.com/it/projects/2026/a-kogei-preview

ミラノでの取り組みは、単なる展示ではありませんでした。日本の工芸作品が欧州で実際に販売され、蒐集され、生活空間に置かれ、そして持続しうるのか――その可能性を検証するための実践でした。



単発的な海外プロモーションは、販売や市場との接続に至らぬまま「やった感」に終わりやすいという課題があります。地方の作り手と海外市場をつなぐためには、官民が連携してノウハウとネットワークを結集し、現地との継続的なコミュニケーションを積み重ねていくことが不可欠です。

本イベントでは、以下の論点を扱います。

主なテーマ

・ミラノでの実践報告

・欧州市場における日本工芸の可能性と限界

・工芸を「売れる文脈」に乗せるために必要なこと

・継承と事業性をどう両立させるか

・官民連携に何が求められるか

5月16日のイベントは、ミラノでの実践を一過性の出来事で終わらせず、今後のモデルケースとして共有する場です。成功だけでなく、現場で見えた摩擦、価格の壁、理解の不足といった課題も正面から取り上げ、再現可能な仕組みづくりを考えます。

開催概要

名称

EJフォーラム発足記念シンポジウム

日時

2026年5月16日（土曜日）

13時～17時（講演会）

17時～19時（交流会）

会場

東京国際フォーラムガラス棟

主催

一般社団法人 日欧伝統文化事業フォーラム（EJ フォーラム）

テーマ

文化は市場となり得るのか

登壇者

ゲストスピーカー

・二宮悦郎氏（財務省 大臣官房企画官）

・Kevin Berthon氏（HIS France Director／フランス）





スピーカー

・水嶋崇博（代表理事／B-Integrity Founder／オランダ）

・熊倉千砂都（理事／株式会社 江戸切子の店 華硝 代表取締役）

・辻井樹（理事／株式会社 Japanesque Lab 代表取締役）

参加方法

https://dento-jp.eu/20260516tokyo/