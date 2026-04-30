エニタイムフィットネスが運営するウェブマガジン「HEALTHIER MAGAZINE（ヘルシアマガジン）」を更新しております。 最新記事は、以下よりご覧ください。

▶ ユニファイド・エールラン 雨の日に1000人が走った理由。

雨にも関わらず、大勢のランナーたちがお台場に集結しました。 この日開かれたチャリティ・ランイベント「ユニファイド・エールラン」は、知的障害のある人とない人が一緒に走るチャリティ・ランイベント。応援しながら走り、走りながら応援する。 その場にいた人たちが口々に語ったのは、スポーツが持つ「一緒に」という力でした。

HEALTHIER MAGAZINE(ヘルシアマガジン)概要

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ヘルシアマガジンは「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」をスローガンに、「誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現」を目指すエニタイムフィットネスのウェブマガジンです。 みなさまが暮らす街のすぐ近くで、自分の心と体に向き合える場所を提供するとともに、ヘルシアマガジンを通じて、毎日を健康に、心豊かに暮らせるような情報をお届けしています。

Fast Fitness Japanについて

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パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。 社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン） 代表者：代表取締役社長 山部 清明 所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F 設 立：2010年5月21日 https://fastfitnessjapan.jp/

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