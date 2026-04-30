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Nintendo Switch『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』ゴールデンウィークセール開催のお知らせ
〜「メダロット」シリーズとのコラボ追加コンテンツ
「メダロット グレイテスト・ヒッツ」パック発売決定〜
イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 澄岡和憲)は、発売中のNintendo Switchソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』(以下「本作」)につきまして、期間限定のゴールデンウィークセールを開始しました。
また、追加コンテンツ「メダロット グレイテスト・ヒッツ」パックの発売が決定しましたので、あわせてお知らせします。
■『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』ゴールデンウィークセール概要
連休中の運動不足解消や新しい運動習慣の定着を応援するため、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにてダウンロード版を対象としたGW特別セールを開催します。「Fit Boxing」シリーズ最新作をお得に手に入れられるこの機会に、ぜひ自宅でのエクササイズをご体験ください。
・セール期間：:2026年4月28日(火)~ 5月24日(日)
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
■追加コンテンツ「メダロット グレイテスト・ヒッツ」パック発売決定
当社を代表する人気シリーズ「メダロット」とコラボレーションした、本作の追加コンテンツ「メダロット グレイテスト・ヒッツ」パックの発売が決定いたしました。シリーズの人気楽曲に、エクササイズにぴったりなアレンジを施したBGMと、インストラクターが着用するTシャツの収録を予定しています。
収録楽曲等詳細については後日発表いたします。メダロット×エクササイズという、新たなコンテンツを楽しみにお待ちください。
■『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』とは
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持され、シリーズでの全世界累計出荷販売本数は300万本を突破しています。最新作『Fit Boxing 3』では “今日からはじまる運動習慣”をコンセプトに、シリーズ経験者はもちろん、初めてプレイいただく方にとってもエクササイズを気持ちよく続けられる仕組みや機能を多数収録。プレイヤーに寄り添った進化を遂げています。
■メダロットとは
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するというゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。2026年6月25日にはNintendo Switchソフト『メダロット カードロボトルRB』の発売が決定しています。
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/3/
公式X
https://x.com/FitBoxingInfo
「メダロット グレイテスト・ヒッツ」パック発売決定〜
イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 澄岡和憲)は、発売中のNintendo Switchソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』(以下「本作」)につきまして、期間限定のゴールデンウィークセールを開始しました。
また、追加コンテンツ「メダロット グレイテスト・ヒッツ」パックの発売が決定しましたので、あわせてお知らせします。
■『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』ゴールデンウィークセール概要
連休中の運動不足解消や新しい運動習慣の定着を応援するため、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにてダウンロード版を対象としたGW特別セールを開催します。「Fit Boxing」シリーズ最新作をお得に手に入れられるこの機会に、ぜひ自宅でのエクササイズをご体験ください。
・セール期間：:2026年4月28日(火)~ 5月24日(日)
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
■追加コンテンツ「メダロット グレイテスト・ヒッツ」パック発売決定
当社を代表する人気シリーズ「メダロット」とコラボレーションした、本作の追加コンテンツ「メダロット グレイテスト・ヒッツ」パックの発売が決定いたしました。シリーズの人気楽曲に、エクササイズにぴったりなアレンジを施したBGMと、インストラクターが着用するTシャツの収録を予定しています。
収録楽曲等詳細については後日発表いたします。メダロット×エクササイズという、新たなコンテンツを楽しみにお待ちください。
■『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』とは
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持され、シリーズでの全世界累計出荷販売本数は300万本を突破しています。最新作『Fit Boxing 3』では “今日からはじまる運動習慣”をコンセプトに、シリーズ経験者はもちろん、初めてプレイいただく方にとってもエクササイズを気持ちよく続けられる仕組みや機能を多数収録。プレイヤーに寄り添った進化を遂げています。
■メダロットとは
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するというゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。2026年6月25日にはNintendo Switchソフト『メダロット カードロボトルRB』の発売が決定しています。
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/3/
公式X
https://x.com/FitBoxingInfo