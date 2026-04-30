産業用パネルPC 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月27に「産業用パネルPC市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。産業用パネルPCに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
産業用パネルPC市場の概要
産業用パネルPC 市場に関する当社の調査レポートによると、産業用パネルPC 市場規模は 2035 年に約 129 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 産業用パネルPC 市場規模は約 55 億米ドルとなっています。産業用パネルPC に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用パネルPC市場におけるシェアの拡大は、SCADA（監視制御とデータ収集）やHMI（ヒューマンマシンインターフェース）システムにおいて、これらのハードウェア機器の活用が拡大していることに起因しています。
具体的には、予測分析やデジタルワークフローの実現を可能にするというこれらのコンポーネントの役割が、現代のデジタル化された生産ラインにおいて、それらを不可欠な存在としています。したがって、産業オートメーションの拡大が、この分野における需要を直接的に牽引していると言えます。
その裏付けとして、経済複雑性観測所（OEC）のデータによれば、2023年から2024年にかけて、産業用ロボットの世界的な市場規模は16.5%という爆発的な伸びを記録しています。
産業用パネルPCに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/industrial-panel-pc-market/590642231
産業用パネルPCに関する市場調査によると、「インダストリー4.0」の推進に伴う工場用ロボットの導入拡大により、同市場のシェアは今後拡大していくことが明らかになっています。産業業務の効率化においてこれらの機器が果たす役割の重要性が高まっていることから、同分野における調達量は今後増加していくものと見込まれます。
これに関連し、国際ロボット連盟（IFR）は、世界における工場用ロボットの設置台数が、2028年末までに700千台を突破するとの予測を発表しています。
しかし、コストに敏感な産業分野での導入が限定的であることや、代替可能な汎用製品（コマーシャル製品）が存在することから、今後数年間は市場の成長が抑制される可能性があると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348274/images/bodyimage1】
産業用パネルPC市場セグメンテーションの傾向分析
産業用パネルPC 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、産業用パネルPC の市場調査は、ディスプレイサイズ別、アプリケーション別、設置タイプ別、オペレーティングシステム別、最終用途産業別と地域に分割されています。
産業用パネルPC市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642231
産業用パネルPC 市場はディスプレイサイズ別に基づいて、小（15インチ以下）、中（15～21インチ）、大（21インチ超）に分割されています。このうち、中（15～21インチ）のサブセグメントは、本分析対象期間において47%という最大の市場シェアを獲得し、収益面で市場を牽引すると予測されています。
産業用パネルPC市場の概要
産業用パネルPC 市場に関する当社の調査レポートによると、産業用パネルPC 市場規模は 2035 年に約 129 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 産業用パネルPC 市場規模は約 55 億米ドルとなっています。産業用パネルPC に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用パネルPC市場におけるシェアの拡大は、SCADA（監視制御とデータ収集）やHMI（ヒューマンマシンインターフェース）システムにおいて、これらのハードウェア機器の活用が拡大していることに起因しています。
具体的には、予測分析やデジタルワークフローの実現を可能にするというこれらのコンポーネントの役割が、現代のデジタル化された生産ラインにおいて、それらを不可欠な存在としています。したがって、産業オートメーションの拡大が、この分野における需要を直接的に牽引していると言えます。
その裏付けとして、経済複雑性観測所（OEC）のデータによれば、2023年から2024年にかけて、産業用ロボットの世界的な市場規模は16.5%という爆発的な伸びを記録しています。
産業用パネルPCに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/industrial-panel-pc-market/590642231
産業用パネルPCに関する市場調査によると、「インダストリー4.0」の推進に伴う工場用ロボットの導入拡大により、同市場のシェアは今後拡大していくことが明らかになっています。産業業務の効率化においてこれらの機器が果たす役割の重要性が高まっていることから、同分野における調達量は今後増加していくものと見込まれます。
これに関連し、国際ロボット連盟（IFR）は、世界における工場用ロボットの設置台数が、2028年末までに700千台を突破するとの予測を発表しています。
しかし、コストに敏感な産業分野での導入が限定的であることや、代替可能な汎用製品（コマーシャル製品）が存在することから、今後数年間は市場の成長が抑制される可能性があると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348274/images/bodyimage1】
産業用パネルPC市場セグメンテーションの傾向分析
産業用パネルPC 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、産業用パネルPC の市場調査は、ディスプレイサイズ別、アプリケーション別、設置タイプ別、オペレーティングシステム別、最終用途産業別と地域に分割されています。
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産業用パネルPC 市場はディスプレイサイズ別に基づいて、小（15インチ以下）、中（15～21インチ）、大（21インチ超）に分割されています。このうち、中（15～21インチ）のサブセグメントは、本分析対象期間において47%という最大の市場シェアを獲得し、収益面で市場を牽引すると予測されています。