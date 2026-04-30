日本の建築用塗料市場の規模、シェア、動向、成長要因および主要メーカー（2026年～2036年）
KDマーケットインサイトは、『日本の建築用塗料市場の将来動向および機会分析 - 2026年から2036年』と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、およびそれらの市場投入戦略（GTM）の理解を行っています。
日本の建築用塗料市場：建築環境の保護と美観の向上
日本の建築用塗料市場は、国内の塗料・コーティング産業全体の中でも成熟しつつ安定した成長を続けるセグメントです。これらの特殊塗料は、住宅、商業施設、公共施設の内外装に使用され、日本の多様な気候から建物を保護すると同時に、美観を向上させるという二重の役割を果たします。日本がインフラの更新、災害に強い建築、持続可能な建築手法への投資を継続する中で、建築用塗料市場は品質重視の安定した成長を遂げています。2026年時点では、技術革新、厳格な環境規制、そして高性能で環境に配慮したソリューションに対する消費者ニーズの変化が、市場環境を形作っています。
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市場規模と成長動向
日本の建築用塗料市場は、調査範囲によって異なるものの、全体として安定かつ持続的な成長が見込まれています。日本の建築用塗料市場に関する調査レポートによると、2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5％で成長し、2036年末までに市場規模は68億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は46億米ドルと評価されています。
地域別の動向を見ると、日本は2024年に世界の建築用塗料市場の約2.46％を占めています。この割合は、中国やインドといった急成長市場と比較すると控えめではあるものの、高付加価値製品の構成、厳格な品質基準、そして維持・改修を必要とする膨大な建築ストックの規模により、日本市場は依然として重要な位置を占めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348397/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
建築用塗料市場は、いくつかの重要な観点で区分することができます：
樹脂タイプ別：
市場は複数のポリマー化学に分かれており、それぞれ異なる性能特性を提供します：
アクリル：最大のセグメントであり、優れた耐候性、色保持性、内外装用途での汎用性が評価されています。2024年には数量ベースで市場を支配しました。
ポリウレタン：最も成長が速い樹脂セグメントで、卓越した耐久性、耐薬品性、高光沢仕上げが特長です。高頻度利用の商業施設や長期性能が求められる外装用途での採用が増加しています。
エポキシ、アルキド、ポリエステルなど：これらの化学系は、工業用床塗料（エポキシ）、従来の油性塗料（アルキド）、粉体塗装用途（ポリエステル）など、特定用途に使用されます。
技術別：
水性塗料：低VOC排出、施工の容易さ、規制対応により主流の技術セグメントです。溶剤系から水性系への移行は引き続き加速しています。
溶剤系塗料：縮小傾向にあるものの、特定の性能が求められる用途では依然として重要なセグメントです。
エンドユーザー別：
住宅：最大のエンドユーザーセグメントで、新築住宅および住宅の維持・改善（RMI）を含みます。日本の既存住宅ストック（約6,000万戸）は、継続的な塗り替え需要を生み出しています。
日本の建築用塗料市場：建築環境の保護と美観の向上
日本の建築用塗料市場は、国内の塗料・コーティング産業全体の中でも成熟しつつ安定した成長を続けるセグメントです。これらの特殊塗料は、住宅、商業施設、公共施設の内外装に使用され、日本の多様な気候から建物を保護すると同時に、美観を向上させるという二重の役割を果たします。日本がインフラの更新、災害に強い建築、持続可能な建築手法への投資を継続する中で、建築用塗料市場は品質重視の安定した成長を遂げています。2026年時点では、技術革新、厳格な環境規制、そして高性能で環境に配慮したソリューションに対する消費者ニーズの変化が、市場環境を形作っています。
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市場規模と成長動向
日本の建築用塗料市場は、調査範囲によって異なるものの、全体として安定かつ持続的な成長が見込まれています。日本の建築用塗料市場に関する調査レポートによると、2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5％で成長し、2036年末までに市場規模は68億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は46億米ドルと評価されています。
地域別の動向を見ると、日本は2024年に世界の建築用塗料市場の約2.46％を占めています。この割合は、中国やインドといった急成長市場と比較すると控えめではあるものの、高付加価値製品の構成、厳格な品質基準、そして維持・改修を必要とする膨大な建築ストックの規模により、日本市場は依然として重要な位置を占めています。
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市場セグメンテーション
建築用塗料市場は、いくつかの重要な観点で区分することができます：
樹脂タイプ別：
市場は複数のポリマー化学に分かれており、それぞれ異なる性能特性を提供します：
アクリル：最大のセグメントであり、優れた耐候性、色保持性、内外装用途での汎用性が評価されています。2024年には数量ベースで市場を支配しました。
ポリウレタン：最も成長が速い樹脂セグメントで、卓越した耐久性、耐薬品性、高光沢仕上げが特長です。高頻度利用の商業施設や長期性能が求められる外装用途での採用が増加しています。
エポキシ、アルキド、ポリエステルなど：これらの化学系は、工業用床塗料（エポキシ）、従来の油性塗料（アルキド）、粉体塗装用途（ポリエステル）など、特定用途に使用されます。
技術別：
水性塗料：低VOC排出、施工の容易さ、規制対応により主流の技術セグメントです。溶剤系から水性系への移行は引き続き加速しています。
溶剤系塗料：縮小傾向にあるものの、特定の性能が求められる用途では依然として重要なセグメントです。
エンドユーザー別：
住宅：最大のエンドユーザーセグメントで、新築住宅および住宅の維持・改善（RMI）を含みます。日本の既存住宅ストック（約6,000万戸）は、継続的な塗り替え需要を生み出しています。