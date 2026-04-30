Analog Cases、堅牢軽量バックパック「Mobile Producer Bags」販売開始-4仕切りで自在収納、税込48,400円
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、Analog Casesの堅牢軽量バックパックケース「Mobile Producer Bags（SUSTAINシリーズ）」の国内販売を開始しました。ハードケース級の保護性能とバックパックの機動性を両立し、音楽制作機材や周辺アクセサリーを“整理して安全に運ぶ”用途に向けた製品です。
製品詳細ページ
https://dirigent.jp/analogcases/mobile-producer-bags
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348394/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348394/images/bodyimage2】
「Mobile Producer Bags」は、高密度フォームによる硬質フレーム構造と、強度・防水性に優れたバリスティックナイロン外装により、軽量ながら機材をしっかり保護します。内部はベルクロ式の**パッド入り仕切り（4枚）**でレイアウトを自由に変更でき、サンプラー／ドラムマシン／MIDIコントローラーなどの機材を干渉させずに収納できます。持ち運びはバックパックストラップとハンドルの2WAYに対応し、外部にはケーブル類を入れられるジッパー付きポケットを2つ備えます。
価格は48,400円（税込）。主な仕様は外寸約69.0×41.0×18.0cm、内寸約66.0×34.2×11.4cm、型番S02WVSTです。なお、生産ロットによりロゴやデザインが一部異なる場合がありますが、品質・機能差はないとしています。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
製品詳細ページ
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348394/images/bodyimage2】
「Mobile Producer Bags」は、高密度フォームによる硬質フレーム構造と、強度・防水性に優れたバリスティックナイロン外装により、軽量ながら機材をしっかり保護します。内部はベルクロ式の**パッド入り仕切り（4枚）**でレイアウトを自由に変更でき、サンプラー／ドラムマシン／MIDIコントローラーなどの機材を干渉させずに収納できます。持ち運びはバックパックストラップとハンドルの2WAYに対応し、外部にはケーブル類を入れられるジッパー付きポケットを2つ備えます。
価格は48,400円（税込）。主な仕様は外寸約69.0×41.0×18.0cm、内寸約66.0×34.2×11.4cm、型番S02WVSTです。なお、生産ロットによりロゴやデザインが一部異なる場合がありますが、品質・機能差はないとしています。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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