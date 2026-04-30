西安で世界各国の市長がシルクロード都市の古代遺産と現代産業の両立を探る

中国・西安、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- 2026年グローバル市長対話・西安（2026 Global Mayors Dialogue • Xi'an）が、古代シルクロードの起点である中国・西安で正式に開幕し、複数の国の市長が集まりました。「古代シルクロードの起点と調和ある共存：テクノロジーと文化による持続可能な都市開発の後押し（Starting Point of the Ancient Silk Road and Harmonious Coexistence: Technology and Culture Empowering Sustainable Urban Development）」をテーマに、3日間にわたるこのイベントでは、円卓会議、没入型の文化体験、綿密な現地視察が組み合わされました。このプログラムでは、参加者をスマートシティ運営、先端製造施設、世界遺産の現場に案内し、デジタル技術が都市ガバナンスをどのように再構築し、産業変革を推進しているかを直接見る機会を提供しました。



Yongning Gate, Xi’an



旅程は、西安の大規模な技術革新と先進的なハードテック製造を紹介する西安科学技術館と都市計画展示館を擁する長安雲複合施設から、唐代の詩人Li Baiに扮したパフォーマーが即興の詩で来場者と交流し、現代的な演出を通じて唐代文化を様式化して紹介する大唐不夜城まで、多岐にわたりました。

西安では、歴史が脇に追いやられることなく、都市の日々のリズムに織り込まれています。参加者は、現在は最新の監視システムで保護されている、西安にある世界最大級かつ最も保存状態の良い古代城壁の一つを訪れました。3,000個以上のセンサーとAI搭載アルゴリズムが個々のれんがの状態をリアルタイムで追跡し、1,400年の歴史を持つ建造物の保存を支えています。

文化遺産にとどまらず、西安は産業基盤も拡大しています。Geely西安インテリジェント製造工場では、934台のロボットが約1分間隔で車両を組み立てており、現場照明なしで効率的に生産が行われています。同市のハイテク部門はフォトニクスや医療機器にも広がっており、 現地で開発された技術が国際市場に進出するケースも増えています。

内陸都市である西安は、中欧班列（China-Europe Railway Express）を活用し、アジアと欧州を結ぶ物流ハブとしての地位を築いています。2025年、西安の鉄道ターミナルでは6,000本を超える貨物列車を取り扱いました。

代表団はまた、インフラ、公共サービス、文化制作の各分野でデジタルシステムがどのように活用され、歴史ある都市環境に現代技術が統合されているかを視察しました。このイベントは、「シルクロード都市開発に関するグローバル市長対話・西安コンセンサス（Global Mayors Dialogue - Xi'an Consensus on Silk Road Urban Development）」の発表をもって閉幕しました。参加者にとって、西安はシルクロードの歴史的起点が世界貿易の活発なハブへといかに進化しているかを示す都市でした。

（日本語リリース：クライアント提供）

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