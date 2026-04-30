御礼‼︎ おかげさまで開業半年を迎えました。

2025年11月1日（土）、東京都八王子市に「Sunny Tails（サニーテイルズ）」がオープンしてから、早半年が経ちました。 多くの皆様にご利用いただき心より感謝申し上げます。 本施設の運営責任者は、日本ドッグダンス界の第一人者であり、数々の国際大会に出場・入賞経験を持つ 『伊藤哲朗』。 本施設は「東京都多摩エリア」では大変珍しい“犬のようち園”として、従来のトレーニングの枠を超えた「遊び・学び・健康」を融合した新しいサービスを提供します。 ワンちゃんがしっぽをふりふりしながら、毎日を太陽のように明るく過ごせる“犬のようち園”です。 安心できる環境で、仲間と遊び、学び、成長する日々を全力でサポートさせていただき、専門性の高いプロトレーナーが指導させていただく愛犬の施設です。

サニーテイルズ 3つの特徴

1. 遊びと学びを融合したカリキュラム

ドッグダンスを応用し、犬の意欲や集中力を自然に引き出すプログラム 世界基準「CPDT認定ドッグトレーナー」が、人道的で最新の科学的知識に基づくトレーニングを採用

2. 社会化を重視

幼犬期からの多頭交流・環境体験を通じ、社会性とストレス耐性を育成

3. 飼い主との絆を強化

ワークショップや家庭で実践できる指導を提供

伊藤哲朗プロフィール

世界トップクラスのドッグダンス プレイヤー

 ドッグダンス世界大会に4回出場、2025年フィンランド大会13位の好成績をおさめる  『ちば愛犬動物フラワー学園』他の動物専門学校・大学で講師を務め、次世代トレーナーを育成  高齢者施設・特別支援学校などでの動物介在活動（アニマルセラピー）に豊富な実績  ドッグトレーニング施設「Sunny Side Dogs(東京都八王子市)」代表として一般的なしつけからドッグスポーツまで幅広いトレーニングを展開

「犬と人の絆を深め、心も体も健やかに育む幼稚園を目指しています」（伊藤哲朗談）

スタッフ紹介

毎月第4土曜日 無料相談会 お気軽にお問い合わせください。

高度動物医療との連携

「Sunny Tails」の運営母体「株式会社COREZON」は、世界最先端の血液によるイヌのがん検査『Ark-Test』を開発したアニマルバイオベンチャー「株式会社メディカル・アーク」と業務提携しています。 今後は、犬の予防医療や高度な健康プログラムの導入も視野に入れているため、常に動物医療の最先端情報がキャッチできます。 愛犬の未病・予防という観点からも日本トップクラスの専門性を自負しています。

半年を経て見えてきた価値

従来のしつけ教室では解決しきれなかった課題に対し、 ・環境適応力 ・応用力 ・人との関係性(社会性) といった“本質的な成長”が多数確認することができました。 Sunny Tailsは、単なる「犬のようち園(愛犬のお預かり施設)」から、「教育インフラ」へ進化し始めています。

今後の展開

・多拠点展開（地域モデル化） ・オンライン・オフラインでの教育プログラムの体系化 ・動物介在教育・福祉との接続 「犬と暮らす社会の質」を底上げするインフラへ

ピックアップ情報

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施設情報

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 施設名：Sunny Tails (サニーテイルズ )  所在地：東京都八王子市散田町4丁目22-11 ル・ベルデュール103  公式サイト：https://sunnytails.net/  提携施設：Sunny Side Dogs https://sunny-side-dogs.net/

お問い合わせ先

https://www.youtube.com/@sunnysidedogs5936 https://www.instagram.com/sunnysidedogs321/ https://x.com/SunnySideDogs

お問い合わせ先 「Sunny Tails」広報担当 電話：042-615-1326 メール：sunnytails@corezon.co.jp 公式LINE：https://lin.ee/n2A1CgE