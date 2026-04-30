株式会社THE VG MARSHMALLOOOW NEW YORKが展開するヴィーガンスイーツ専門ブランド「the vegan marshmallooow(ザ ヴィーガン マシュマロ)」は、2026年4月より、羽田空港第3ターミナル4階「Edo食賓館」にて「抹茶富士山クッキー」の販売を開始いたしました。

同施設では、2025年7月より、ヴィーガン・グルテンフリー・ハラール認証のお土産クッキー缶2種類(「銀座ヴィーガンクッキー缶S」「セレクトヴィーガンクッキー缶」)の販売も開始しており、さらなる商品ラインナップの拡充を図ってまいります。

今後もザ ヴィーガン マシュマロは、多様なニーズに応じた商品開発を通じて、国内外のより多くのお客様に新たな価値と体験をお届けしてまいります。





ヴィーガン・グルテンフリー・ハラール認証のお土産





ザ ヴィーガン マシュマロは、2025年3月より、羽田空港において初となるヴィーガン・グルテンフリー・ハラール認証のお土産スイーツの販売を開始し、これまで多くのお客様に旅のお供としてご好評をいただいております。





日本を象徴する富士山をモチーフに、上質な抹茶を使用した風味豊かな「抹茶富士山クッキー」は、「ヴィーガン・グルテンフリー・ハラール認証」のお土産スイーツとして、訪日外国人をはじめ幅広いお客様のニーズにお応えする商品です。





世界各国から多くのお客様が日本を訪れ、食の多様性への関心が高まる中、動物性食品や小麦の摂取を控える方々はもちろん、ハラールに対応したお土産やギフトをお探しの方にも、安心してお選びいただける商品となっております。





また、羽田空港公式オンラインショップ「HANEDA Shopping」でも販売しております。オンラインショップでは、本商品に加え、ヴィーガン仕様のクッキー缶やリーフパイのお土産商品を取り揃えており、全国のお客様にご購入いただけます。









■販売情報





◆「Edo食賓館」

羽田空港第3ターミナル 4階 江戸小路(セキュリティチェック前)

営業時間：午前6時30分～午後10時00分

TEL：03-6428-0426





◆「TIAT DUTY FREE SHOP CENTRAL」

羽田空港第3ターミナル 3階 出国後エリア(セキュリティチェック後)

営業時間：24時間営業

TEL：0120-61-0489 ※受付時間：10:00～12:00,13:30～16:30





◆羽田空港オンラインショップ「HANEDA Shopping」ザ ヴィーガン マシュマロ

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rHSYC/









■お問い合わせ

the vegan marshmallooow(ザ ヴィーガン マシュマロ)

公式サイト：

https://veganmarshmallooow.stores.jp/

Instagram：

https://instagram.com/theveganmarshmallooow









【ヴィーガン・グルテンフリー・ハラール認証のお土産商品 ラインナップ】





◆抹茶富士山クッキー(6個入)

ヴィーガン・グルテンフリー

ハラール認証





抹茶富士山クッキー





香り高い抹茶がふんわりと広がる、富士山をかたどったサクサク食感のクッキー。

上質な静岡県産抹茶を使用し、こだわりの米粉で丁寧に焼き上げました。

てんさい糖のやさしい甘さで、年代を問わず幅広い方にお楽しみいただける一品です。

個包装仕様で、富士山をモチーフとしたパッケージデザインを採用しており、海外の方へのお土産やギフトとしても最適な商品です。





・動物性食材、保存料、人工着色料、マーガリン、ショートニング不使用。









◆セレクトヴィーガンクッキー缶

ヴィーガン・グルテンフリー

ハラール認証





セレクトヴィーガンクッキー缶





紅茶やコーヒーなど、4種類のフレーバーを詰め合わせた、ヴィーガン・グルテンフリーのクッキー缶。米粉や米油などの厳選した国産素材を使用し、一枚一枚丁寧に焼き上げました。

見た目も味わいも、思わず心が弾むような、華やかなクッキー缶に仕上げています。ヴィーガン仕様でありながら、素材本来の豊かな風味と軽やかな食感をお楽しみいただけます。





・動物性食材、保存料、化学調味料、マーガリン、ショートニング不使用。









◆銀座ヴィーガンクッキー缶S グルテンフリー

ヴィーガン・グルテンフリー

ハラール認証

羽田空港限定





銀座ヴィーガンクッキー缶S





ガレットブルトンヌやコーヒーフロランタンなど、6種類の焼き菓子を詰め合わせた、ヴィーガン・グルテンフリーのクッキー缶。植物性素材のみで仕上げながらも、コクや香ばしさ、満足感のある味わいを実現しました。

最先端のヴィーガン卵を使用したヴィーガンメレンゲは、口の中でシュワっと溶ける新食感をお楽しみいただけます。





・動物性食材、保存料、化学調味料、マーガリン、ショートニング不使用。









■ザ ヴィーガン マシュマロについて





日本最大級のヴィーガンスイーツ専門店





NY発・ザ ヴィーガン マシュマロは、ヴィーガンスイーツ専門ブランドとして国内最大級の商品数を取り揃え、米粉や米油など日本由来の植物性素材の美味しさを最大限に引き出した、グルテンフリーおよびヴィーガンのケーキ・焼き菓子などを展開しています。





また、2023年開催の「JAPAN VEGAN AWARDS(日本ヴィーガンアワード)」にて最高位の大賞を受賞いたしました。さらに、2024年6月には主要商品でハラール認証を取得し、日本最大級のラインナップを有するハラール対応ケーキ・スイーツブランドとして、多様なニーズにお応えしております。





ザ ヴィーガン マシュマロは、多様化する食文化や価値観に寄り添いながら商品開発を推進し、世界中のお客様に向けて、心と体の健康、そして快適さと幸福感をお届けすることを目指し、一つ一つ丁寧にお作りしています。





・ハラール取得認証団体：一般社団法人ジャパンハラールファウンデーション(JHF)









【ハラール認証ケーキ・ハラール認証スイーツご紹介ページ】

https://veganmarshmallooow.stores.jp/news/648df1871c3f4f29135f74ec









■ザ ヴィーガン マシュマロのコンセプト





「とにかくおいしい！」

ブランド名にもある「マシュマロ」のように、ふんわりとやわらかなケーキを通じて、心に響くヴィーガンスイーツのおいしさを世界中の皆さまへお届けします。





厳選した植物性素材と独自の製法により、従来のイメージを覆す、新たなヴィーガンスイーツのおいしさを追求しています。





卵や乳製品といった動物性食材を使用せず、豆乳やてんさい糖などの植物性素材のみで仕上げることで、軽やかな後味と快適さを感じていただける、新しいスイーツ体験をご提案します。





ヴィーガンの食事を、無理なく「できるだけ」取り入れるという選択は、世界的に広がりを見せています。

まずは「ときどきヴィーガン」から、はじめてみませんか。









■お問い合わせ

the vegan marshmallooow(ザ ヴィーガン マシュマロ)

公式サイト ： https://veganmarshmallooow.stores.jp/

Instagram ： https://instagram.com/theveganmarshmallooow

MAIL ： theveganmarshmallooow@gmail.com

TEL ： 090-1842-6500