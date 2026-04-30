瀋陽市が「春らんまん」・労働節連休のキャンペーンを開始

AsiaNet 201513 （0064）

【瀋陽（中国）2026年4月28日新華社＝共同通信JBN】瀋陽市人民政府新聞弁公室（Information Office of the Shenyang Municipal People's Government）はこのほど記者会見を開き、2026年「Spring in Full Bloom」and May Day（「春らんまん」と労働節（メーデー））連休キャンペーンを正式に開始しました。瀋陽市の各区、県、県級市では、花を媒介とし、祭りをきっかけとし、スポーツイベントを都市活力の原動力として、5つの主要テーマの下で300以上の特色あるイベントが展開されます。これらのイベントは一体となって、豊かな文化遺産、躍動的な競技、学びの体験が響き合い、壮大な春の風景を生み出します。

▽ロマンチック瀋陽：春の花を巡る旅

労働節連休の期間中、瀋陽では「Shenyang Floral Season（瀋陽花シーズン）」が開催され、訪れる人々は、東塔（East Tower）のモクレンを鑑賞し、歴史的名士の旧居で早咲きの花を楽しみ、北陵公園（Beiling Park）の広大なチューリップ畑を眺め、新絡街（Xinluo Street）では桃の花のトンネルを散策、長白島（Changbai Island）でサクラやカイドウの花を探し、瀋陽故宮（Shenyang Imperial Palace）ではボタンを鑑賞し、瀋陽植物園（Shenyang Botanical Garden）で花々の香りを満喫することができます。さらに、春のハイキングや花見ツアー、生態系バードウォッチングツアー、農村での果物狩り体験など70を超すプログラムが用意され、市民も観光客も、瀋陽の花が彩る春のロマンと鳥の群れが織りなす壮観な光景へと誘われます。

▽文化の瀋陽：遺産を巡る宝探し

多彩な文化財展示や無形文化遺産の体験を通じて、市内の博物館、文化センター、都市型読書スペースが連携し、没入型の文化・教育プログラムを創出します。訪れる人は、瀋陽故宮で清朝時代の騎馬弓術文化に触れ、九・一八歴史博物館（September 18th Historical Museum）で英雄たちとの「時代を超えた対話」に加わり、中共満州省委旧跡記念館（Memorial Hall of the Former Site of CPC's Manchuria Provincial Committee）では革命史をたどる「守護者」になることができます。市民も観光客も共に、瀋陽の文化の源泉を巡る春の旅へと心から招かれています。

▽最旬の瀋陽：スタイリッシュな楽しみ探し

舞台芸術ファンには、盛京大劇院（Shengjing Grand Theater）で中国国家京劇院（National Peking Opera Company）の「Concert of Peking Opera Classics（京劇名作コンサート）」やマクシム・ムルヴィツァ（Maksim Mrvica）のピアノリサイタルといった名演が用意されています。梨園劇場（Liyuan Theater）では、観客は音楽、舞踊、詩、映像が織りなす大作「Impressions of Shenyang（印象・瀋陽）」を堪能できます。一方、1905 Cultural and Creative Park（1905文化創意園）やHongmei Cultural and Creative Park（紅梅文創園）などの会場では、中国国内外のアーティストによるクリエーティブな展覧会が開催されます。音楽ファンは、オリンピックスポーツセンター（Olympic Sports Center）で張震嶽（Chang Chen-yue）や蕭敬騰（Jam Hsiao）のコンサートで熱狂的な雰囲気に浸り、瀋陽の芸術的躍動を体感することができます。

▽躍動する瀋陽：スポーツの夢を追い求めて

Chinese Basketball Association（中国バスケットボール協会、CBA）、Pump Track World Youth Challenge（パンプトラック世界ユースチャレンジ）といったプロスポーツイベントを追い風に、瀋陽では観戦スポーツへの熱気が市全体に広がろうとしています。Northeast China Football League（東北地区都市対抗サッカーリーグ）やハーフマラソンなどの市民参加型のイベントも開催され、観戦チケットと連動した各種プロモーションも展開される予定です。訪れる人々やスポーツファンは、世界レベルの競技を観戦し、春の美しさに触れ、地域文化を探訪し、瀋陽の食を味わうことで、安らぎのひと時と胸が弾む体験が同居する季節を満喫できます。

▽レジャーの瀋陽：花々に囲まれ、余暇の楽しみを発見

商業エリアや小売店舗では、割引やテーマ型マーケット、季節感あふれるショッピング体験など、多彩な消費促進キャンペーンが展開されます。Traditional Chinese Medicine Cultural Fair（伝統中医学文化フェア）やLaobeishi Fantasy Garden Party（老北市ファンタジーガーデンパーティー）、Second Bread Carnival（第2回パンカーニバル）など、魅力的なイベントが開催されます。市民も来訪者も、楽しい春の雰囲気に浸りながら、瀋陽の多彩な魅力を発見します。

▽ワクワクが続く10の看板イベント

この春、瀋陽ではFactory BA、Shengjing Theater Gala（盛京劇場ガラ）、Laobeishi Spring Folk Culture Season（老北市春の民俗文化シーズン）、Shenyang Botanical Garden Spring Flower Tour（瀋陽植物園春のフラワーツアー）、Cute Pets Fun Run（ペット同伴のファンラン）、Faku Ancient Town Garden Party（法庫古鎮ガーデンパーティー）、「Northeast China Football League」Intangible Cultural Heritage Showcase（「東北地区都市対抗サッカーリーグ」無形文化遺産紹介イベント）など、厳選された10の旗艦イベントが開催されます。瀋陽市は、観光名所や都市型商業エリアの人気を生かし、Top 10 Outdoor Flower-Viewing Spots（屋外花見スポットトップ10）、Top 10 Museum & Education Destinations（博物館・学びの目的地トップ10）、Top 10 Rural Tourism Destinations（農村観光地トップ10）、Top 10 Leisure & Entertainment Venues（レジャー・娯楽施設トップ10）、Top 10 Favorable Shopping Hotspots（魅力的なショッピングスポットトップ10）を発表しました。

労働節連休期間と「Northeast China Football League」イベント開催時には、市内の主要交通拠点である2つの鉄道駅と空港に、文化・観光サービスステーションが設置されます。「12345」ホットラインが24時間体制で問い合わせや苦情に対応します。インバウンド向けの観光サービスも今後強化し、中国国内外からの来訪者が安心して旅を楽しみ、快適に滞在し、スムーズに移動できるようにします。

ソース：Information Office of the Shenyang Municipal People's Government