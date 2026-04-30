Reloop、DJ向け新製品4モデルを国内発売-ハイトルクターンテーブルやUSB-Cポータブルミキサーなど、5月8日（金）より
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株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、ドイツのDJ機器ブランドReloop（リループ）の新製品4モデルを、2026年5月8日（金）より国内で販売開始します。クラブやイベントはもちろん、自宅や屋外など多様な環境でDJプレイを快適にする、再生機器（ターンテーブル）、ミキサー、ヘッドホン、専用ケースを同時展開します。
今回発売するのは、次の4製品です。用途が異なるため、プレイスタイルや持ち運びの頻度に合わせて選択できます。
RP-5000 MK4（ターンテーブル）｜税込85,800円
強力なトルク（2.5kg/cm）と新開発モーターにより、安定した再生と操作性を狙ったモデル。外部ノイズを抑える筐体設計で、ミックスやスクラッチなど幅広いプレイに対応。
製品ページ
https://dirigent.jp/reloop/rp-5000-mk4
PTB-2（ポータブルDJミキサー）｜税込47,300円
USB-Cのバスパワー駆動に対応し、モバイルバッテリーでも運用可能。Bluetooth入力も備え、電源が取りにくい場所でもスマートフォン等と組み合わせたDJプレイを想定した超小型モデル。
製品ページ
https://dirigent.jp/reloop/ptb-2
RHP-10 Mono Neon（片耳DJヘッドホン）｜税込12,100円
片耳でのモニタリングに特化したDJヘッドホンのカラーバリエーション。騒音が大きい環境でも曲の頭出し（キュー）を素早く行えます。
製品ページ
https://dirigent.jp/reloop/rhp-10-mono-neon
Premium RP-7 Turntable Case（専用ハードケース）｜税込27,500円
7インチターンテーブル「RP-7」向けの専用設計ケース。クッション材入り内装、取り外し式トップカバー、ケーブル収納などにより、移動時の保護と現場でのセットアップ性を両立します。
製品ページ
https://dirigent.jp/reloop/premium-rp-7-turntable-case
各製品の詳細仕様はディリゲントWebサイトの製品ページをご確認ください。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、ドイツのDJ機器ブランドReloop（リループ）の新製品4モデルを、2026年5月8日（金）より国内で販売開始します。クラブやイベントはもちろん、自宅や屋外など多様な環境でDJプレイを快適にする、再生機器（ターンテーブル）、ミキサー、ヘッドホン、専用ケースを同時展開します。
今回発売するのは、次の4製品です。用途が異なるため、プレイスタイルや持ち運びの頻度に合わせて選択できます。
RP-5000 MK4（ターンテーブル）｜税込85,800円
強力なトルク（2.5kg/cm）と新開発モーターにより、安定した再生と操作性を狙ったモデル。外部ノイズを抑える筐体設計で、ミックスやスクラッチなど幅広いプレイに対応。
製品ページ
https://dirigent.jp/reloop/rp-5000-mk4
USB-Cのバスパワー駆動に対応し、モバイルバッテリーでも運用可能。Bluetooth入力も備え、電源が取りにくい場所でもスマートフォン等と組み合わせたDJプレイを想定した超小型モデル。
製品ページ
https://dirigent.jp/reloop/ptb-2
RHP-10 Mono Neon（片耳DJヘッドホン）｜税込12,100円
片耳でのモニタリングに特化したDJヘッドホンのカラーバリエーション。騒音が大きい環境でも曲の頭出し（キュー）を素早く行えます。
製品ページ
https://dirigent.jp/reloop/rhp-10-mono-neon
Premium RP-7 Turntable Case（専用ハードケース）｜税込27,500円
7インチターンテーブル「RP-7」向けの専用設計ケース。クッション材入り内装、取り外し式トップカバー、ケーブル収納などにより、移動時の保護と現場でのセットアップ性を両立します。
製品ページ
https://dirigent.jp/reloop/premium-rp-7-turntable-case
各製品の詳細仕様はディリゲントWebサイトの製品ページをご確認ください。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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