国産ポールメーカー「シナノ」より、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』とコラボしたトレッキングポールが、2026年4月29日に発売。【公式オンラインストア限定】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348137/images/bodyimage1】
2026年4月29日（水）、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）から、
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』とデザインコラボした
トレッキングポール「JOJO TREKKING AL」を発売いたします。
https://sinanostore.shop-pro.jp/?pid=191619848
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より、
承太郎とDIＯを大胆にあしらったカラフルなトレッキングポール
JOJO TREKKING ALがシナノ公式オンラインストア限定で登場！
傍に立つパワフルなスタンドたちが、
登山中のあなたをしっかり支えてくれます。
しっかり使えるアルミ合金製 伸縮モデル
長さ調節に便利なレバーロック、シーンに合わせて握り替えて持てるアンダーグリップを採用した高機能モデル。
初めてトレッキングポールを持つエントリーユーザーはもちろん、中・上級者の山行にもおすすめです。
登りも下りも、ラクに対応
ロックはレバー式を採用。レバーの開閉グローブをしたままでも簡単にサイズ調節が可能で、
シチュエーションにあわせてフレキシブルに対応いただけます。
登りでは短めに、下りでは長めにセットして機動力を高めつつ、身体への負担も減らしていきましょう。
【予約販売商品です。5月中旬よりお届け開始予定です。】
JOJO TREKKING AL
カラー レッド（承太郎）、グリーン（DIO）
長さ調節 レバーロック+回転固定式
使用サイズ 95-125cm（身長約134-181cmの方むけ）
収納長 59cm
本体重量 約240g（1本）
材質 アルミ合金（φ16/φ14/φ12）
耐荷重 31kgf
先ゴム PP-25-10mm
バスケット PB-48T
生産国 日本製
価格 17,050円（税込） 2本1組
(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348137/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
2026年4月29日（水）、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）から、
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』とデザインコラボした
トレッキングポール「JOJO TREKKING AL」を発売いたします。
https://sinanostore.shop-pro.jp/?pid=191619848
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より、
承太郎とDIＯを大胆にあしらったカラフルなトレッキングポール
JOJO TREKKING ALがシナノ公式オンラインストア限定で登場！
傍に立つパワフルなスタンドたちが、
登山中のあなたをしっかり支えてくれます。
長さ調節に便利なレバーロック、シーンに合わせて握り替えて持てるアンダーグリップを採用した高機能モデル。
初めてトレッキングポールを持つエントリーユーザーはもちろん、中・上級者の山行にもおすすめです。
登りも下りも、ラクに対応
ロックはレバー式を採用。レバーの開閉グローブをしたままでも簡単にサイズ調節が可能で、
シチュエーションにあわせてフレキシブルに対応いただけます。
登りでは短めに、下りでは長めにセットして機動力を高めつつ、身体への負担も減らしていきましょう。
【予約販売商品です。5月中旬よりお届け開始予定です。】
JOJO TREKKING AL
カラー レッド（承太郎）、グリーン（DIO）
長さ調節 レバーロック+回転固定式
使用サイズ 95-125cm（身長約134-181cmの方むけ）
収納長 59cm
本体重量 約240g（1本）
材質 アルミ合金（φ16/φ14/φ12）
耐荷重 31kgf
先ゴム PP-25-10mm
バスケット PB-48T
生産国 日本製
価格 17,050円（税込） 2本1組
(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348137/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
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