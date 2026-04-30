40代女性の9割が美容室で“年齢”を実感──鏡に映った自分に戸惑う瞬間とは？
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の40代女性100人を対象に「美容室で年齢を意識した経験」に関するアンケート調査を実施しました。その結果、91％が美容室で年齢を意識したことがあると回答。特に「鏡に映った自分を見たとき」に変化を実感する人が最多となりました。
また、髪型選びでは「若く見られたい」よりも「年相応で自然に見えたい」と考える人が多数派である一方、白髪やボリュームといった年齢に関する悩みについては、約4割が美容師に本音で相談できていない実態も明らかになりました。
本調査では、40代女性が美容室で感じているリアルな葛藤や、本音で相談できない背景についても浮き彫りになっています。
■調査概要
調査対象：全国の40代の女性
回答数：100名
調査期間：2026年4月23日～2026年4月27日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15465
■ Q. 美容室で年齢を意識したことはありますか？
・よくある：42%
・たまにある：49%
・あまりない：5%
・まったくない：4%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348327/images/bodyimage1】
■ Q. どんな瞬間に「年齢」を意識しましたか？
・鏡に映った自分を見たとき：59%
・白髪やボリュームの変化を指摘された：11%
・担当美容師との年齢差を感じた：9%
・若い頃と同じ髪型が似合わなかった：8%
・仕上がりが思っていたより老けて見えた：7%
・意識しない：4%
・他のお客さんと比較して：2%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348327/images/bodyimage2】
■ Q. 髪型を選ぶとき、どちらの考えに近いですか？
・年相応で自然に見えたい：61%
・若く見られたい（若作り寄り）：28%
・どちらともいえない：11%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348327/images/bodyimage3】
■ Q. 白髪について、美容師にどの程度相談できていますか？
・ある程度は相談できている：40%
・本音で相談できている：22%
・あまり相談できていない：22%
・ほとんど話せていない：16%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348327/images/bodyimage4】
■ Q. 美容室で美容師に対して、髪型や白髪など年齢に関する悩みで「本当は言いたいけど言えていないこと」があれば教えてください
・白髪をみつけたら抜いていることは言えずにいます。（40代／女性／秋田県／自営業、自由業）
・年相応に見られたいから、少し白髪を残してほしいと思っています。（40代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・後ろの方の白髪がどれぐらいあるか気になるが聞けていない（40代／女性／兵庫県／パート、アルバイト）
・白髪染めのタイミングを聞きたいけど何故か怖くてきけない（40代／女性／奈良県／専業主婦）
・薄毛が気になってきているのでカバーできる髪型にしてほしいけど言いづらい（40代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・昔よりボリュームが減ってやりたい髪型ができなくなった（40代／女性／京都府／その他）
・加齢臭がしているであろうこと。（40代／女性／神奈川県／パート、アルバイト）
・若く見える髪型にしたいとゆうのが、自分の外見からして不相応な気がして恥ずかしくて言えません。（40代／女性／広島県／専業主婦）
・ハゲ始めていること（40代／女性／東京都／正社員）
・白髪染めのタイミングや必要性。（40代／女性／兵庫県／正社員）
■まとめ
今回のアンケートでは、ヘアスタイルやヘアカラーにおける“トレンド意識”について、リアルな女性の本音が浮き彫りになりました。
今回のアンケートでは、40代女性の91％が美容室で年齢を意識した経験があると回答しました。
特に多かったのは「鏡に映った自分を見たとき」で、外見の変化を最も実感しやすい瞬間であることがわかります。
一方で、髪型の選び方については「若く見られたい」よりも、「年相応で自然に見えたい」と考える人が多数派（61％）という結果に。無理に若さを追うのではなく、自分に合った自然な美しさを求める傾向が見て取れます。
しかしその裏側では、白髪やボリュームなどの悩みを“本音で相談できていない人”も約4割存在しています。
自由回答からは、
・白髪の量や染めるタイミングがわからない
・薄毛やボリューム減少を相談しづらい
・本当に似合う髪型を率直に教えてほしい
・若作りに見えていないか不安
といった、“気になっているのに言えない”葛藤が数多く見られました。
40代女性にとって美容室は、単に髪を整える場所ではなく、年齢による変化と向き合う場でもあります。
だからこそ、技術だけでなく「本音を引き出すコミュニケーション」や「年齢に寄り添った提案」が、これまで以上に求められているのかもしれません。
今回の結果から見えてきたのは、
「自然に見られたい」という理想と、「でもどうすればいいかわからない」という不安の共存です。
そのギャップを埋めることが、これからの美容室にとって大きな価値になりそうです。
■調査結果の引用・転載について
本レポートの著作権は、株式会社ノーマリズムが保有します。
引用・転載される際は、「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）へのリンクと出典を明記してご利用いただくようお願いします。
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
また、髪型選びでは「若く見られたい」よりも「年相応で自然に見えたい」と考える人が多数派である一方、白髪やボリュームといった年齢に関する悩みについては、約4割が美容師に本音で相談できていない実態も明らかになりました。
本調査では、40代女性が美容室で感じているリアルな葛藤や、本音で相談できない背景についても浮き彫りになっています。
調査対象：全国の40代の女性
回答数：100名
調査期間：2026年4月23日～2026年4月27日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15465
■ Q. 美容室で年齢を意識したことはありますか？
・よくある：42%
・たまにある：49%
・あまりない：5%
・まったくない：4%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348327/images/bodyimage1】
■ Q. どんな瞬間に「年齢」を意識しましたか？
・鏡に映った自分を見たとき：59%
・白髪やボリュームの変化を指摘された：11%
・担当美容師との年齢差を感じた：9%
・若い頃と同じ髪型が似合わなかった：8%
・仕上がりが思っていたより老けて見えた：7%
・意識しない：4%
・他のお客さんと比較して：2%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348327/images/bodyimage2】
■ Q. 髪型を選ぶとき、どちらの考えに近いですか？
・年相応で自然に見えたい：61%
・若く見られたい（若作り寄り）：28%
・どちらともいえない：11%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348327/images/bodyimage3】
■ Q. 白髪について、美容師にどの程度相談できていますか？
・ある程度は相談できている：40%
・本音で相談できている：22%
・あまり相談できていない：22%
・ほとんど話せていない：16%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348327/images/bodyimage4】
■ Q. 美容室で美容師に対して、髪型や白髪など年齢に関する悩みで「本当は言いたいけど言えていないこと」があれば教えてください
・白髪をみつけたら抜いていることは言えずにいます。（40代／女性／秋田県／自営業、自由業）
・年相応に見られたいから、少し白髪を残してほしいと思っています。（40代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・後ろの方の白髪がどれぐらいあるか気になるが聞けていない（40代／女性／兵庫県／パート、アルバイト）
・白髪染めのタイミングを聞きたいけど何故か怖くてきけない（40代／女性／奈良県／専業主婦）
・薄毛が気になってきているのでカバーできる髪型にしてほしいけど言いづらい（40代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・昔よりボリュームが減ってやりたい髪型ができなくなった（40代／女性／京都府／その他）
・加齢臭がしているであろうこと。（40代／女性／神奈川県／パート、アルバイト）
・若く見える髪型にしたいとゆうのが、自分の外見からして不相応な気がして恥ずかしくて言えません。（40代／女性／広島県／専業主婦）
・ハゲ始めていること（40代／女性／東京都／正社員）
・白髪染めのタイミングや必要性。（40代／女性／兵庫県／正社員）
■まとめ
今回のアンケートでは、ヘアスタイルやヘアカラーにおける“トレンド意識”について、リアルな女性の本音が浮き彫りになりました。
今回のアンケートでは、40代女性の91％が美容室で年齢を意識した経験があると回答しました。
特に多かったのは「鏡に映った自分を見たとき」で、外見の変化を最も実感しやすい瞬間であることがわかります。
一方で、髪型の選び方については「若く見られたい」よりも、「年相応で自然に見えたい」と考える人が多数派（61％）という結果に。無理に若さを追うのではなく、自分に合った自然な美しさを求める傾向が見て取れます。
しかしその裏側では、白髪やボリュームなどの悩みを“本音で相談できていない人”も約4割存在しています。
自由回答からは、
・白髪の量や染めるタイミングがわからない
・薄毛やボリューム減少を相談しづらい
・本当に似合う髪型を率直に教えてほしい
・若作りに見えていないか不安
といった、“気になっているのに言えない”葛藤が数多く見られました。
40代女性にとって美容室は、単に髪を整える場所ではなく、年齢による変化と向き合う場でもあります。
だからこそ、技術だけでなく「本音を引き出すコミュニケーション」や「年齢に寄り添った提案」が、これまで以上に求められているのかもしれません。
今回の結果から見えてきたのは、
「自然に見られたい」という理想と、「でもどうすればいいかわからない」という不安の共存です。
そのギャップを埋めることが、これからの美容室にとって大きな価値になりそうです。
■調査結果の引用・転載について
本レポートの著作権は、株式会社ノーマリズムが保有します。
引用・転載される際は、「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）へのリンクと出典を明記してご利用いただくようお願いします。
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